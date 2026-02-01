Lebukott Magyar Péter embere: pénzt kaptak a Lázárinfón provokáló bűnözők (VIDEÓ)

– Így van.

Hát itt, Tarnazsadányon elég nagy a szegénység. De Csík Miklós, aki szervezte a bekiabálást, a balhét Gyöngyösön, az elég szép házban lakik. Hát ahogy kérték, eljöttem Tarnaörsre és Tarnazsadányra. Megérte. A gyöngyösi balhéért 20 000 forintot, plusz benzinpénzt adtatok. Csak azért, hogy balhé legyen. Tudjátok, van az a mondás, aki mindenre csak pénzért képes, az pénzért bármire képes. Ne csináljátok! – zárta a videóját Pócs János.

Rovott múltú aktivisták

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza Párt bűnözőket vezényelt Lázár János gyöngyösi fórumára. A rendezvényt ordítozással megzavaró, büntetett előéletű személyek bűnlajstroma igen terjedelmes, több mint 150 bűncselekményt követtek el. Az egyik hangadó Lakatos Gusztáv, a Tisza Párt egyik aktivistája volt, aki korábban Kéri László tiszás tanácsadóval is együtt szerepelt egy eseményen.

Egy másik balhézó pedig, a videóban is említett Csík Miklós volt, aki korábban a Momentum színeiben indult polgármester-jelöltként, most pedig már szintén a Tisza aktivistája; de ott volt Lőcsei Lajos is, aki a Momentum országgyűlési képviselője.