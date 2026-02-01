Lebukott Magyar Péter embere: pénzt kaptak a Lázárinfón provokáló bűnözők (VIDEÓ)

Videón, hogy milyen bűnözőket küldött rá a Tisza Lázár János fórumára!
Hosszú a bűnlajstroma a provokátoroknak.
Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője kiderítette, hogy ki szervezte a gyöngyösi Lázárinfóra a balhét, és hogy mennyit fizetett az embereknek.
„Ezen a héten a volt hírhedt Lázárinfó Gyöngyösön. Elmentem tanulni, beültem a háttérbe, és odajöttek emberek, azt mondták, hogy ha tudni akarom, hogy hogy történt a beszervezés, és tudni akarom a valóságot, akkor jöjjek el Tarnaörsre és Tarnazsadányra, kérdezzem meg az embereket" – kezdi Pócs János a Facebook-videóját.
A képviselő ezt követően egy helyi emberrel beszélget, aki elmondta neki, hogy ki és mennyiért szervezte az embereket a gyöngyösi provokációra.
– Vannak itt a tiszások. Voltak Gyöngyösön, én direkt elmentem velük.
– És akkor pénzt adtak azért, hogy menjenek el Gyöngyösre?
– Így van.
– Azok őrjöngtek pénzért?
– Így van.
– És kik szervezték?
– A Tiszából van a Csík Miklós vagy ki.
– Csík Miklós, igen?
– Igen, igen, ezek szervezték.
– És ők adták a pénzt is az embereknek?
– Így van.
– Húszezret meg a benzinpénzt?
– Így van.
Hát itt, Tarnazsadányon elég nagy a szegénység. De Csík Miklós, aki szervezte a bekiabálást, a balhét Gyöngyösön, az elég szép házban lakik. Hát ahogy kérték, eljöttem Tarnaörsre és Tarnazsadányra. Megérte. A gyöngyösi balhéért 20 000 forintot, plusz benzinpénzt adtatok. Csak azért, hogy balhé legyen. Tudjátok, van az a mondás, aki mindenre csak pénzért képes, az pénzért bármire képes. Ne csináljátok! – zárta a videóját Pócs János.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza Párt bűnözőket vezényelt Lázár János gyöngyösi fórumára. A rendezvényt ordítozással megzavaró, büntetett előéletű személyek bűnlajstroma igen terjedelmes, több mint 150 bűncselekményt követtek el. Az egyik hangadó Lakatos Gusztáv, a Tisza Párt egyik aktivistája volt, aki korábban Kéri László tiszás tanácsadóval is együtt szerepelt egy eseményen.
Egy másik balhézó pedig, a videóban is említett Csík Miklós volt, aki korábban a Momentum színeiben indult polgármester-jelöltként, most pedig már szintén a Tisza aktivistája; de ott volt Lőcsei Lajos is, aki a Momentum országgyűlési képviselője.
