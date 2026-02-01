Videón, hogy milyen bűnözőket küldött rá a Tisza Lázár János fórumára!

Orbán Viktor döbbenetes bejelentést tett: bűnözőket vezényelt ki a Tisza a Lázárinfóra! (VIDEÓ)
A kormányfő közölte, ide jutottunk, ilyen a sokat hangoztatott tiszás szeretetország.
Hosszú a bűnlajstroma a provokátoroknak.
A Fidesz közösségi oldalán közzétett videó szerint a Tisza Párt csütörtökön büntetett előéletű személyeket küldött Lázár János gyöngyösi fórumára, hogy megfélemlítsék és zaklassák az eseményre érkező embereket.
Álljunk meg egy pillanatra, és üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen! Senki ne üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak!
– írták a videóhoz fűzött posztban.
A provokációban részt vevő személyekkel kapcsolatban – konkrétan négy ember – összesen több mint 150 bűncselekmény szerepel a nyilvántartásukban.
L.G. (51 éves):
O.T. (44 éves):
V.J. (65 éves):
Ez Magyar Péter. Ez a Tisza
– zárult a videó.
Nyitókép forrása: Lázár János Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A kormányfő közölte, ide jutottunk, ilyen a sokat hangoztatott tiszás szeretetország.
***