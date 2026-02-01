Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
02. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter lázár jános

Videón, hogy milyen bűnözőket küldött rá a Tisza Lázár János fórumára!

2026. február 01. 13:51

Hosszú a bűnlajstroma a provokátoroknak.

2026. február 01. 13:51
null

A Fidesz közösségi oldalán közzétett videó szerint a Tisza Párt csütörtökön büntetett előéletű személyeket küldött Lázár János gyöngyösi fórumára, hogy megfélemlítsék és zaklassák az eseményre érkező embereket. 

Álljunk meg egy pillanatra, és üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen! Senki ne üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak! 

 – írták a videóhoz fűzött posztban. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

A provokációban részt vevő személyekkel kapcsolatban – konkrétan négy ember –  összesen több mint 150 bűncselekmény szerepel a nyilvántartásukban.

L.G. (51 éves):

  • erőszakos közösülés,
  • zaklatás,
  • lopás,
  • csalás,

O.T. (44 éves):

  • erőszakos közösülés,
  • testi sértés,
  • cserbenhagyás,
  • ittas vezetés

V.J. (65 éves):

  • lopás,
  • csalás,
  • cserbenhagyás,
  • garázdaság

Ez Magyar Péter. Ez a Tisza 

 – zárult a videó.

Nyitókép forrása: Lázár János Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. február 01. 15:26
egy mocsok ember mögé begyűlt az ország mocska. nem is lehetett másra számítani mert még a tisztességes emberek által szervezett pártoknak is sok ilyentől kell folyamatosan kitakarítania magát.
Válasz erre
0
0
Élő Éva
2026. február 01. 15:15
Életvitelszerűen Tiszások. Pornós szexmunkásokkal faröltve. Nemtőjük Mérő Vera bálanyai áldásával. Castingolnak a választások utáni Pesti Majdan akcióhoz.
Válasz erre
0
0
mlotta
2026. február 01. 15:12
Tisza párt elfogadja a migránskvótát. 2026-tól jönnek Magyarországra.
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. február 01. 14:54
lopás, csalás, cserbenhagyás, garázdaság ez maga a fidesz + pedofilia.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!