tisza kormányfő orbán orbán viktor

Orbán Viktor döbbenetes bejelentést tett: bűnözőket vezényelt ki a Tisza a Lázárinfóra! (VIDEÓ)

2026. január 31. 07:24

Orbán Viktor miniszterelnök arra kért minden fideszes és nem fideszes, cigány és nem cigány honfitársunkat, aki kilátogat valamelyik gyűlésükre, hogy vigyázzanak egymásra, és senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak.

2026. január 31. 07:24
Döbbenet! Kiderült, bűnözőket vezényelt a Tisza csütörtökön a gyöngyösi Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő közölte, ide jutottunk, ilyen a sokat hangoztatott tiszás szeretetország. 

A bűnlajstrom tetemes: garázdaság, rablás, sikkasztás, testi sértés, szexuális erőszak, zsarolás, emberölés. Ők a szeretet tiszás apostolai.

A kormányfő arra kért minden fideszes és nem fideszes, cigány és nem cigány honfitársunkat, 

aki kilátogat valamelyik gyűlésünkre, hogy vigyázzunk egymásra, és senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak. Hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
2026. január 31. 08:36
Azért eddig nem volt "divat" fegyverrel járni politikai gyűlésekre és bűnözőket uszítani az ellenfél szavazóira. Nagy szarban lehet a Tisza, ha már gengszter megoldásokhoz folyamodik....s láthatóan neki már csak a bűnözők jutottak.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. január 31. 08:33
Csak egy kommunista csürhénk van, most éppen Tiszarnak hívják.
Válasz erre
2
0
blackorion
2026. január 31. 08:28
Főninek agyára ment a Dankó rádió :D
Válasz erre
1
5
hajni38
2026. január 31. 08:23
A CIGÁNYOK LÉTSZÁMÁRÓL. A legutóbbi két népszámláláskor csökkenő létszámban, 390 ezer helyett már csak 210 ezren vallották magukat romának, a tömeges kivándorlásuk, az alacsony átlagéletkoruk és gyermekvállalási kedv, a magas csecsemőhalandóság miatt. A KSH Népességtudományi Intézet szerint 560 ezer, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kemény féle kutatások szerint létszámuk 650-670 ezer körüli. A Debreceni Egyetem közelmúltbeli 800 ezres felmérése komolytalanra sikerült, mivel a saját bevallásuk szerint is beleszámolták a telepszerüen mélyszegénységben élő nem romákat, a vegyesházasságban élő százezret, illetve a félanalfabéta helyi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők és aktivisták bemondásait adták össze, akik a nagyobb költségvetési források lenyúlása érdekében minden érintettet duplán számoltak. Kérem a kedves CIGÁNY KOMMENTELŐKET, hogy ne vízionáljanak nagyobb számot, ettől még nem lehet több pénzt lenyúlni. Csak hogy tudjuk hányan vannak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!