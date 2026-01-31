Orbán Viktor döbbenetes bejelentést tett: bűnözőket vezényelt ki a Tisza a Lázárinfóra! (VIDEÓ)

Hamar kiderült: tiszás és momentumos provokátorok csinálták a balhét Gyöngyösön (VIDEÓ)
Azonban nem tartott sokáig az előre kitervelt performansz. Ezt Lázár János miniszter a fórumon szóvá is tette.
Orbán Viktor miniszterelnök arra kért minden fideszes és nem fideszes, cigány és nem cigány honfitársunkat, aki kilátogat valamelyik gyűlésükre, hogy vigyázzanak egymásra, és senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak.
Döbbenet! Kiderült, bűnözőket vezényelt a Tisza csütörtökön a gyöngyösi Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő közölte, ide jutottunk, ilyen a sokat hangoztatott tiszás szeretetország.
Ezt is ajánljuk a témában
Azonban nem tartott sokáig az előre kitervelt performansz. Ezt Lázár János miniszter a fórumon szóvá is tette.
A bűnlajstrom tetemes: garázdaság, rablás, sikkasztás, testi sértés, szexuális erőszak, zsarolás, emberölés. Ők a szeretet tiszás apostolai.
A kormányfő arra kért minden fideszes és nem fideszes, cigány és nem cigány honfitársunkat,
aki kilátogat valamelyik gyűlésünkre, hogy vigyázzunk egymásra, és senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak. Hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala