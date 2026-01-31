Orbán Viktor döbbenetes bejelentést tett: bűnözőket vezényelt ki a Tisza a Lázárinfóra! (VIDEÓ)

Orbán Viktor miniszterelnök arra kért minden fideszes és nem fideszes, cigány és nem cigány honfitársunkat, aki kilátogat valamelyik gyűlésükre, hogy vigyázzanak egymásra, és senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak.

Döbbenet! Kiderült, bűnözőket vezényelt a Tisza csütörtökön a gyöngyösi Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő közölte, ide jutottunk, ilyen a sokat hangoztatott tiszás szeretetország.

A bűnlajstrom tetemes: garázdaság, rablás, sikkasztás, testi sértés, szexuális erőszak, zsarolás, emberölés. Ők a szeretet tiszás apostolai.

A kormányfő arra kért minden fideszes és nem fideszes, cigány és nem cigány honfitársunkat,

aki kilátogat valamelyik gyűlésünkre, hogy vigyázzunk egymásra, és senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak. Hiszünk a szeretet és az összefogás erejében! Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala

