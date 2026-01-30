Ft
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt lázár jános gyöngyös momentum Lázár János provokáció

Hamar kiderült: tiszás és momentumos provokátorok csinálták a balhét Gyöngyösön (VIDEÓ)

2026. január 30. 16:15

Azonban nem tartott sokáig az előre kitervelt performansz. Ezt Lázár János miniszter a fórumon szóvá is tette.

2026. január 30. 16:15
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, csütörtökön rendbontók jelentek meg Lázár János gyöngyösi fórumán. Róluk azonban hamar kiderült, hogy 

a Tisza Párt és a Momentum emberei, akiket oda küldtek balhézni

– emelte ki legújabb videójában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Majd azzal folytatta, hogy az egyik hangadó az a Lakatos Gusztáv, a Tisza Párt egyik aktivistája volt, aki korábban Kéri László tiszás tanácsadóval is együtt szerepelt egy eseményen. 

Egy másik balhézó pedig Csík Miklós volt, aki korábban a Momentum színeiben indult polgármester-jelöltként, most pedig már szintén a Tisza aktivistája. De ott volt Lőcsei Lajos is, aki a Momentum országgyűlési képviselője – sorolta az elemző.

A csendes többség nem kér a balhéból

Deák szerint teljesen egyértelmű, hogy 

Magyar Péterék célja a balhézás és társadalmi csoportok egymásnak ugrasztása a kampányban.

De a szakértő szerint a gyöngyösi történések hatalmas öngólnak számítanak, mivel „a csendes többség nem kér az ilyen balhéból”. Deák szerint ezt érzékelték is a helyszínre küldött provokátorok, majd gyorsan haza is mentek – emlékeztetett, akárcsak arra, hogy ezt Lázár János a színpadon állva is szóvá tette. 

El lett végezve a munka, amire föl lettek kérve”

– mutatott rá a miniszter. 

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

Héja
2026. január 30. 17:49
Javaslom, nézzétek meg a Csercsa-interjút.
Héja
2026. január 30. 17:48
Felebarátaim, megnéztem az Indexen a Csercsa Balázzsal készült interjút. M.Péter hazugabb, hitványabb és primitívebb, mint gondoltam.
sozlib_abschaum
•••
2026. január 30. 17:46 Szerkesztve
Néha tényleg elcsodálkozom az otthoni honfitársaimon, hogy milyen hülyeséggel lehet embereket hergelni, gondolom hogy, akik odamentek hergelni a Lázár infóra, azok otthon nem szokták takarítani a fürdőszobályukat és a WC -t?
makapaka2
2026. január 30. 17:42
Ezek a momentumosok, és Tisza szektások csak balhézni, rombolni, gyűlöletet szítani, fenyegetőzni tudnak. Ezek után ráfér a képükre, hogy ők szeretetországot építenek. Ilyen alja módon viselkedő ellenzékünk még soha nem volt!
