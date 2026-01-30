Hamar kiderült: tiszás és momentumos provokátorok csinálták a balhét Gyöngyösön (VIDEÓ)

Egy másik balhézó pedig Csík Miklós volt, aki korábban a Momentum színeiben indult polgármester-jelöltként, most pedig már szintén a Tisza aktivistája. De ott volt Lőcsei Lajos is, aki a Momentum országgyűlési képviselője – sorolta az elemző.

A csendes többség nem kér a balhéból

Deák szerint teljesen egyértelmű, hogy

Magyar Péterék célja a balhézás és társadalmi csoportok egymásnak ugrasztása a kampányban.

De a szakértő szerint a gyöngyösi történések hatalmas öngólnak számítanak, mivel „a csendes többség nem kér az ilyen balhéból”. Deák szerint ezt érzékelték is a helyszínre küldött provokátorok, majd gyorsan haza is mentek – emlékeztetett, akárcsak arra, hogy ezt Lázár János a színpadon állva is szóvá tette.