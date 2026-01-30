Hamar kiderült: tiszás és momentumos provokátorok csinálták a balhét Gyöngyösön (VIDEÓ)

Elszabadultak a tiszás provokátorok: Lázár Jánoson próbáltak meg fogást keresni, de hamar besültek
Öt percig tartott a „művelet”.
Azonban nem tartott sokáig az előre kitervelt performansz. Ezt Lázár János miniszter a fórumon szóvá is tette.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, csütörtökön rendbontók jelentek meg Lázár János gyöngyösi fórumán. Róluk azonban hamar kiderült, hogy
a Tisza Párt és a Momentum emberei, akiket oda küldtek balhézni
– emelte ki legújabb videójában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Majd azzal folytatta, hogy az egyik hangadó az a Lakatos Gusztáv, a Tisza Párt egyik aktivistája volt, aki korábban Kéri László tiszás tanácsadóval is együtt szerepelt egy eseményen.
Egy másik balhézó pedig Csík Miklós volt, aki korábban a Momentum színeiben indult polgármester-jelöltként, most pedig már szintén a Tisza aktivistája. De ott volt Lőcsei Lajos is, aki a Momentum országgyűlési képviselője – sorolta az elemző.
Deák szerint teljesen egyértelmű, hogy
Magyar Péterék célja a balhézás és társadalmi csoportok egymásnak ugrasztása a kampányban.
De a szakértő szerint a gyöngyösi történések hatalmas öngólnak számítanak, mivel „a csendes többség nem kér az ilyen balhéból”. Deák szerint ezt érzékelték is a helyszínre küldött provokátorok, majd gyorsan haza is mentek – emlékeztetett, akárcsak arra, hogy ezt Lázár János a színpadon állva is szóvá tette.
El lett végezve a munka, amire föl lettek kérve”
– mutatott rá a miniszter.
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala
