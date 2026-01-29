Elszabadultak a tiszás provokátorok: Lázár Jánoson próbáltak meg fogást keresni, de hamar besültek

Káoszba taszíthatja hazánkat Magyar Péter: Lázár János leplezte le az őrült tervét
Öt percig tartott a „művelet”.
A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Lázár János gyöngyösi Lázárinfóján Ukrajna támogatása, valamint a magyar cigányság helyzete volt a fő téma.
Lázár szerint ebben az országban Magyar Péter uszítja a cigányokat a magyarok ellen. Magyar Péter akarja a Rózsadombról a cigányságot a magyarság ellen hergelni, Magyar Péter érdeke a káosz, ami a teremben elkezdett kialakulni – számolt be róla a Magyar Nemzet.
A lap tájékoztatása szerint miközben Lázár János válaszolt az egyik kérdésre, közben és már azt megelőzően, a férfi kérdésfeltevése közben is a terem külső részéből többször is ordítozás hallatszott, volt, hogy azt skandálták: „Lázár, takarodj!” A miniszter többször megkérte őket, hogy engedjék feltenni a kérdést, illetve engedjék válaszolni őt. Végül a provokálókat arra kérte, nyugodjanak le, mert hosszú lesz a fórum, és ki fognak fáradni. A miniszter hozzátette:
Magyar Péter akarja a Rózsadombról a cigányságot a magyarság ellen hergelni, Magyar Péter érdeke a káosz, ami a teremben elkezdett kialakulni. Lázár János később azt mondta, ha az országnak több értékre van szüksége, azt helyben, Magyarországon kell megtalálni. Hozzátette: minden cigány gyereket fel kell karolni Magyarországon. A bekiabálók ezt a részt már nem hallgatták meg a miniszter tájékoztatása szerint.
Időközben az is kiderült, hogy a bekiabálók a Tisza Párt aktivistái lehettek.
A provokálók ugyanis mindössze öt percet kiabáltak bent a teremben, majd kimenetek az épület elé és sajtótájékoztatót tartottak
A miniszter nem teketóriázott, kimondta az igazat.
