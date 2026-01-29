Ft
01. 29.
csütörtök
Tisza Párt liberális cigány Ukrajna Magyar Péter ellenzék Lázár János cigányság baloldal

Elszabadultak a tiszás provokátorok: Lázár Jánoson próbáltak meg fogást keresni, de hamar besültek

2026. január 29. 19:36

Öt percig tartott a „művelet”.

2026. január 29. 19:36
null

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Lázár János gyöngyösi Lázárinfóján Ukrajna támogatása, valamint a magyar cigányság helyzete volt a fő téma.

Lázár szerint ebben az országban Magyar Péter uszítja a cigányokat a magyarok ellen. Magyar Péter akarja a Rózsadombról a cigányságot a magyarság ellen hergelni, Magyar Péter érdeke a káosz, ami a teremben elkezdett kialakulni – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A lap tájékoztatása szerint miközben Lázár János válaszolt az egyik kérdésre, közben és már azt megelőzően, a férfi kérdésfeltevése közben is a terem külső részéből többször is ordítozás hallatszott, volt, hogy azt skandálták: „Lázár, takarodj!” A miniszter többször megkérte őket, hogy engedjék feltenni a kérdést, illetve engedjék válaszolni őt. Végül a provokálókat arra kérte, nyugodjanak le, mert hosszú lesz a fórum, és ki fognak fáradni. A miniszter hozzátette:

ebben az országban Magyar Péter uszítja a cigányokat a magyarok ellen.

Magyar Péter akarja a Rózsadombról a cigányságot a magyarság ellen hergelni, Magyar Péter érdeke a káosz, ami a teremben elkezdett kialakulni. Lázár János később azt mondta, ha az országnak több értékre van szüksége, azt helyben, Magyarországon kell megtalálni. Hozzátette: minden cigány gyereket fel kell karolni Magyarországon. A bekiabálók ezt a részt már nem hallgatták meg a miniszter tájékoztatása szerint.

Tiszások provokáltak

Időközben az is kiderült, hogy a bekiabálók a Tisza Párt aktivistái lehettek.

A provokálók ugyanis mindössze öt percet kiabáltak bent a teremben, majd kimenetek az épület elé és sajtótájékoztatót tartottak

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

 

regi-nyarakon21
2026. január 29. 21:06
Most azok a nagy cigány jogvédők, és hergelik akit lehet Lázár ellen, úgy, hogy szándékosan kiforgatják, és szövegkörnyezetből kiragadják amit mondott, akik hosszú évek óta cigányozzák Orbánt, és akik mentegettek Aranyosit aki tetves dakotázott, meg azt mondta, azért nem megy bizonyos helyekre fellépni, mert ott egy falu, egy cigány stb. Tényleg tragédia lenne, ha ez az aljas, felforgató banda kerülne hatalomra, akiknek semmi nem elég nagy ár, hogy elérjék a céljukat
5m007h 0p3ra70r
2026. január 29. 21:03
folyt.: Meggyőződésem, hogy az integrációjuk jelentős mértékben, nyilván hosszú távon, megvalósítható és szükséges is. Azonban jelenleg sokuk kognitív kompetenciái, mint a tanulásra való képesség, a rendszerszerű gondolkodás, problémamegoldás nem olyan fokúak, hogy más feladatokra alkalmasak lennének a munkaerőpiacon. Ez sajnos szocializációs és edukációs természetű lemaradás, amiért a makrokörnyezetük és a mikrokörnyezetük egyaránt felelős. Másrészről a Lázár által felsorolt feladatokat is el kell látnia valakinek. Mielőtt valaki félreértené, a többségi társadalom tagjai közt is vannak ugyanilyen készségkészletű személyek és ők is ugyanezeket a feladatokat végzik. Attól senki sem lesz mérnök, mert csak 8 általánosa van, de fehér a bőre. Viszont sok esetben a romák közül kerül ki a szakmai irányítója a többségieknek az ilyen munkacsoportokban. Aki ezeket a részleteket ma nem látja át, az roppant rosszul tájékozott. Aki meg az ellenkezőjével kampányol, az rosszindulatú.
5m007h 0p3ra70r
2026. január 29. 21:03
>>yalaelnok 2026. január 29. 20:22 Sajnos Lázár ugyanolyan támadási felületet nyitott most a mosléknak, mint korábban az idióta Mikola, amikor szinglihordázott. Teljesen mindegy, hogy mi volt a szándék, most ezt fogják évekig visszamondani, hogy a cigányok wécépucolásra jók csak szerinte. << Hát meséljétek el, mire jók még!? Én dolgoztam olyan munkahelyen hosszú évekig termelésben, ahol a beosztottaim több mint 80%-a roma volt. Többségükben szorgalmasak voltak. A maguk értékrendje szerint több remek asszonyt és férfit is volt alkalmam megismerni, akik meglátásom szerint a munkában és a családjukban is becsülettel helytálltak. Felvilágosítottak a különbségeinkről és a hasonlóságainkról is. A romák többsége nem fog 8-12 órában 2nm-en állva vagy ülve nagy összpontosítást igényló munkát végezni. A hagyományaik, a világképük, a szabadságról és a függetlenségről alkotott nézeteik miatt sem. Kevés hányaduknak már sikerült a többségi társadalom normái szerint szocializálódni. folyt.
csalodtamafideszben
2026. január 29. 21:00
Az arany wc-kefés Lézer mit mondott már megint?
