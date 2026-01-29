Elszabadultak a tiszás provokátorok: Lázár Jánoson próbáltak meg fogást keresni, de hamar besültek

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Lázár János gyöngyösi Lázárinfóján Ukrajna támogatása, valamint a magyar cigányság helyzete volt a fő téma.

Lázár szerint ebben az országban Magyar Péter uszítja a cigányokat a magyarok ellen. Magyar Péter akarja a Rózsadombról a cigányságot a magyarság ellen hergelni, Magyar Péter érdeke a káosz, ami a teremben elkezdett kialakulni – számolt be róla a Magyar Nemzet.