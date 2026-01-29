Káoszba taszíthatja hazánkat Magyar Péter: Lázár János leplezte le az őrült tervét

„Brüsszelben óriási pénzbegyűjtés zajlik, hogy Ukrajnát megfinanszírozzák, mi pedig azt kérjük a magyaroktól, hogy segítsenek nemet mondani erre” – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter a gyöngyösi Lázárinfón, ahol a nemzeti petíció jelentőségéről és a közelgő választások tétjéről beszélt, írta a Magyar Nemzet.

A miniszter hangsúlyozta: a napokban induló nemzeti petíció minden magyar választópolgárhoz eljut, és célja egyértelmű: