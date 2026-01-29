Káoszba taszíthatja hazánkat Magyar Péter: Lázár János leplezte le az őrült tervét

Élete legnagyobb baklövését követte el Magyar Péter: kiderült, ki lenne a külügyminisztere (VIDEÓ)
Orbán Anita arra törekszik, hogy Ukrajna minél hamarabb tagja legyen az Európai Uniónak.
A miniszter nem teketóriázott, kimondta az igazat.
„Brüsszelben óriási pénzbegyűjtés zajlik, hogy Ukrajnát megfinanszírozzák, mi pedig azt kérjük a magyaroktól, hogy segítsenek nemet mondani erre” – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter a gyöngyösi Lázárinfón, ahol a nemzeti petíció jelentőségéről és a közelgő választások tétjéről beszélt, írta a Magyar Nemzet.
A miniszter hangsúlyozta: a napokban induló nemzeti petíció minden magyar választópolgárhoz eljut, és célja egyértelmű:
megakadályozni, hogy a magyarok pénze Ukrajnába kerüljön.
Lázár szerint Brüsszelben hatalmas összegeket „kalapolnak össze” Ukrajna finanszírozására, miközben Magyarországon, így Heves megyében, Gyöngyösön és a környező településeken is bőven lenne helye ezeknek a forrásoknak.
Lázár Jánost egy csepeli roma is megkérdezte korábbi félreérthető kijelentéséről, amely miatt a miniszter már bocsánatot kért. Az építési és közlekedési miniszter azt mondta, az ő fejében a nap végén nincs olyan, hogy valaki cigány, vagy nem, mert mindnyájan magyarok vagyunk. Nincs cigány, vagy nem cigány.
Ebben az országban mindenki magyar”
– jelentette ki. A tárcavezető hozzátette: 2010-ben kötöttek a romákkal egy megállapodást, ennek a lényege az volt, hogy segélyalapú társadalom helyett munkaalapú társadalomra van szükség Magyarországon. Mint fogalmazott, ebben az országban mindenkinek dolgoznia kell, aki munkaképes.
Lázár szerint ebben az országban Magyar Péter uszítja a cigányokat a magyarok ellen. Magyar Péter akarja a Rózsadombról a cigányságot a magyarság ellen hergelni, Magyar Péter érdeke a káosz, ami a teremben elkezdett kialakulni – számolt be róla a Magyar Nemzet.
