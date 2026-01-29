Ft
Tisza Párt liberális Magyarország cigány roma Magyar Péter ellenzék Lázár János cigányság baloldal

Káoszba taszíthatja hazánkat Magyar Péter: Lázár János leplezte le az őrült tervét

2026. január 29. 18:32

A miniszter nem teketóriázott, kimondta az igazat.

2026. január 29. 18:32
null

„Brüsszelben óriási pénzbegyűjtés zajlik, hogy Ukrajnát megfinanszírozzák, mi pedig azt kérjük a magyaroktól, hogy segítsenek nemet mondani erre” – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter a gyöngyösi Lázárinfón, ahol a nemzeti petíció jelentőségéről és a közelgő választások tétjéről beszélt, írta a Magyar Nemzet.

A miniszter hangsúlyozta: a napokban induló nemzeti petíció minden magyar választópolgárhoz eljut, és célja egyértelmű:

megakadályozni, hogy a magyarok pénze Ukrajnába kerüljön.

Lázár szerint Brüsszelben hatalmas összegeket „kalapolnak össze” Ukrajna finanszírozására, miközben Magyarországon, így Heves megyében, Gyöngyösön és a környező településeken is bőven lenne helye ezeknek a forrásoknak.

Lázár János és a cigányság

Lázár Jánost egy csepeli roma is megkérdezte korábbi félreérthető kijelentéséről, amely miatt a miniszter már bocsánatot kért. Az építési és közlekedési miniszter azt mondta, az ő fejében a nap végén nincs olyan, hogy valaki cigány, vagy nem, mert mindnyájan magyarok vagyunk. Nincs cigány, vagy nem cigány.

Ebben az országban mindenki magyar”

– jelentette ki. A tárcavezető hozzátette: 2010-ben kötöttek a romákkal egy megállapodást, ennek a lényege az volt, hogy segélyalapú társadalom helyett munkaalapú társadalomra van szükség Magyarországon. Mint fogalmazott, ebben az országban mindenkinek dolgoznia kell, aki munkaképes.

Magyar Péter terve

Lázár szerint ebben az országban Magyar Péter uszítja a cigányokat a magyarok ellen. Magyar Péter akarja a Rózsadombról a cigányságot a magyarság ellen hergelni, Magyar Péter érdeke a káosz, ami a teremben elkezdett kialakulni – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

 

