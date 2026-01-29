Élete legnagyobb baklövését követte el Magyar Péter: kiderült, ki lenne a külügyminisztere (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Magyar Péter Facebook-posztban próbálta elütni azokat a kritikákat, amelyek Orbán Anitát Ukrajna NATO-tagságának támogatásával hozták összefüggésbe. A Tisza Párt elnöke szerint a támadás megalapozatlan, mivel az idézett kijelentések egy 2008-ban megjelent könyvből származnak.

Korábban arról is írtunk már, hogy Orbán Anita Power, Energy, and the New Russian Imperialism című könyvében Ukrajna NATO-tagságának lehetőségét is felveti.

Orbán Anita már doktori dolgozatában is azokat a narratív elemeket dolgozta ki, amelyek Ukrajna NATO-tagsága melletti érvelés alapjául szolgáltak. A „Tankok elmentek, a Gazprom visszatért” című munkájában arra jutott, hogy Ukrajnának az Európai Unióban és a NATO-ban van a helye.