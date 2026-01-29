Ft
orbán anita Brüsszel Kocsis Máté Magyarország NATO Ukrajna Magyar Péter Európai Unió

Élete legnagyobb baklövését követte el Magyar Péter: kiderült, ki lenne a külügyminisztere (VIDEÓ)

2026. január 29. 17:26

Orbán Anita arra törekszik, hogy Ukrajna minél hamarabb tagja legyen az Európai Uniónak.

2026. január 29. 17:26
Magyar Péter

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Magyar Péter Facebook-posztban próbálta elütni azokat a kritikákat, amelyek Orbán Anitát Ukrajna NATO-tagságának támogatásával hozták összefüggésbe. A Tisza Párt elnöke szerint a támadás megalapozatlan, mivel az idézett kijelentések egy 2008-ban megjelent könyvből származnak.

Korábban arról is írtunk már, hogy Orbán Anita Power, Energy, and the New Russian Imperialism című könyvében Ukrajna NATO-tagságának lehetőségét is felveti.

Orbán Anita már doktori dolgozatában is azokat a narratív elemeket dolgozta ki, amelyek Ukrajna NATO-tagsága melletti érvelés alapjául szolgáltak. A „Tankok elmentek, a Gazprom visszatért” című munkájában arra jutott, hogy Ukrajnának az Európai Unióban és a NATO-ban van a helye.

Ez az álláspont nem maradt meg a múltban. A GLOBSEC – amelynek Orbán Anita korábban az igazgatótanácsi tagja volt – 2025. február 19-én bejelentette az Ukraine Support Club elindítását, amelynek célja Ukrajna euro-atlanti integrációjának előmozdítása.

Kocsis Máté reakciója

Ennek kapcsán megszólalt Kocsis Máté is. A Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán arról beszélt, hogy éppen ezt a nőt szeretné Magyar Péter külügyminiszternek.

Gondold át!”

– fogalmazott Kocsis Máté.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner

 

Oszodibeszed
2026. január 29. 19:02
Egek! Arról írt egy komplett disszertációt, hogy a halállistázós, nacionalista, korrupt, fegyverekkel csencselő Ukrajnának a NATO-ban a helye!? És erre adtak neki doktori címet!? LOL. Melyik ez a himihumi egyetem!? A foximaxi? És még Dänikent baszogatják, hogy tudománytalan...!
hexahelicene
2026. január 29. 18:03
A tiszás csőcselék NEM fog nyerni. 50X levezettem már itt, hogy miért nem. Ruganyoznak, erőlködnek, de a tény az, hogy esélyük sincs. Tavaszi bukásuk után elkezdődik erodáció. Tömegével hagyják ott majd az arrogancia-Pinokkió nagyvezírt...
Nagyhuba1
2026. január 29. 17:53
Meg van a Tisza árnyék kormánya: Miniszterelnök: Magyar Péter Külügyminiszter: Orbán Anita Belügyminiszter: Cseh Katalin Honvédelmi miniszter: Ruszin --Szendi Romolusz Pénzügyminiszter:Bokros Lajos Földművelésügyi miniszter: Hadházy Ákos Energiaügyi miniszter:Kapitány István Nemzetgazdasági miniszter:Fekete Győr András Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt Oktatási minisztérium: Bódis Kriszta
csulak
2026. január 29. 17:52
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
