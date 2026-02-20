Változnak az idők: így reagált Magyar Péter, mikor a Partizánban arról kérdezték, lenne-e az ország miniszterelnöke (VIDEÓ)

Elemző leplezte le a Tiszát: Magyar Péter egyelőre maradt, de eljöhet még Kapitány ideje is
Nagy Attila Tibor szerint a Tisza-vezér nem engedett a nyomásnak, ő akar kormányfő lenni.
„Ez még viccnek is rossz!” – felelte a Tisza-vezér két évvel ezelőtt Gulyás Márton felejthetetlen kérdésére.
Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője újabb parádés videóval jelentkezett annak kapcsán, hogy Magyar Péter lett a Tisza Párt listavezetője, egyben miniszterelnök-jelöltje.
A videóban a fideszes képviselő a Tisza-vezért megjelenítő kartonfigurát arról oktatta, hogy mivel már majdnem államférfi lett, ezért „a bulinak vége”. Pócs azt is megjegyezte, hogy most már nyugodtan aludhatunk, mert Magyar maradt a pártjában a „góré”, ő lett a Tiszának a miniszterelnök-jelöltje, pedig két éve nem ezt ígérte.
A képviselő itt bejátszotta a Partizán-interjú részletét, amikor Gulyás Márton műsorvezető azon kérdésére, hogy lenne-e az ország miniszterelnöke, Magyar Péter azt felelte, hogy „egy klasszikust idézzen,
ez még viccnek is rossz!”
Ezután Pócs azt kérdezte, hogyha ezzel a kijelentésével szembesítik a következő napokban, akkor mit fog mondani, hogy a mesterséges intelligencia csinálta vagy azt, hogy „a Tóni fizette”.
Végül egy tanácsot is adott a Tisza Párt vezetőjének:
ne engedje Kapitányt a háta mögé!”
Pócs János szerint ugyanis, mikor Kapitány keze zsebben van, akkor a „bicskáját markolássza”, és várja azt a pillanatot, hogy mikor tudja „hátba szúrni” Magyart, mint ahogy Gyurcsány tette Medgyessyvel.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
