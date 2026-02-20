Ft
02. 21.
szombat
tisza párt gulyás márton pócs jános fidesz Magyar Péter partizán miniszterelnök

Változnak az idők: így reagált Magyar Péter, mikor a Partizánban arról kérdezték, lenne-e az ország miniszterelnöke (VIDEÓ)

2026. február 20. 22:52

„Ez még viccnek is rossz!” – felelte a Tisza-vezér két évvel ezelőtt Gulyás Márton felejthetetlen kérdésére.

2026. február 20. 22:52
Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője újabb parádés videóval jelentkezett annak kapcsán, hogy Magyar Péter lett a Tisza Párt listavezetője, egyben miniszterelnök-jelöltje.

A videóban a fideszes képviselő a Tisza-vezért megjelenítő kartonfigurát arról oktatta, hogy mivel már majdnem államférfi lett, ezért „a bulinak vége”. Pócs azt is megjegyezte, hogy most már nyugodtan aludhatunk, mert Magyar maradt a pártjában a „góré”, ő lett a Tiszának a miniszterelnök-jelöltje, pedig két éve nem ezt ígérte. 

A képviselő itt bejátszotta a Partizán-interjú részletét, amikor Gulyás Márton műsorvezető azon kérdésére, hogy lenne-e az ország miniszterelnöke, Magyar Péter azt felelte, hogy „egy klasszikust idézzen, 

ez még viccnek is rossz!” 

Ezután Pócs azt kérdezte, hogyha ezzel a kijelentésével szembesítik a következő napokban, akkor mit fog mondani, hogy a mesterséges intelligencia csinálta vagy azt, hogy „a Tóni fizette”.

 

Végül egy tanácsot is adott a Tisza Párt vezetőjének: 

ne engedje Kapitányt a háta mögé!”

Pócs János szerint ugyanis, mikor Kapitány keze zsebben van, akkor a „bicskáját markolássza”, és várja azt a pillanatot, hogy mikor tudja „hátba szúrni” Magyart, mint ahogy Gyurcsány tette Medgyessyvel.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: képernyőfotó

pandalala
2026. február 20. 23:46
az a baj, hogy ezek a pojácapetik sosem buknak akkorát, mint amit megérdemelnének .... :-(((
Hangillat
2026. február 20. 23:32
Kacor. Kacor király, a hataloméhes. Kacor kés agyhalott, zöldfülű átvágására.
nyugalom
2026. február 20. 23:01
A zsebpiszok pszichopata nyeregben erzi magát, de keze laba remeg! Mar késő lecserelni! Meg védi wéber et, de meddig? Mar mindenki utalja.
states-2
2026. február 20. 22:57
Lepedő Peti a pszichopata drogos strici.
