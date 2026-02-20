Változnak az idők: így reagált Magyar Péter, mikor a Partizánban arról kérdezték, lenne-e az ország miniszterelnöke (VIDEÓ)

Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője újabb parádés videóval jelentkezett annak kapcsán, hogy Magyar Péter lett a Tisza Párt listavezetője, egyben miniszterelnök-jelöltje.

A videóban a fideszes képviselő a Tisza-vezért megjelenítő kartonfigurát arról oktatta, hogy mivel már majdnem államférfi lett, ezért „a bulinak vége”. Pócs azt is megjegyezte, hogy most már nyugodtan aludhatunk, mert Magyar maradt a pártjában a „góré”, ő lett a Tiszának a miniszterelnök-jelöltje, pedig két éve nem ezt ígérte.