Rendkívüli!

Magyarország blokkolja a 90 milliárdos ukrán háborús kölcsönt, amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéket

tisza párt nagy attila tibor fidesz Magyar Péter Orbán Viktor miniszterelnök

Elemző leplezte le a Tiszát: Magyar Péter egyelőre maradt, de eljöhet még Kapitány ideje is

2026. február 20. 18:33

Nagy Attila Tibor szerint a Tisza-vezér nem engedett a nyomásnak, ő akar kormányfő lenni.

2026. február 20. 18:33
Nagy Attila Tibor politikai elemző közösségi oldalán reagált Magyar Péter azon bejelentésére, hogy a Tisza Párt elnöksége és 106 egyéni jelöltje február 20-án, pénteken egyhangúlag úgy döntött, hogy Magyar legyen a listavezetőjük, és egyben a miniszterelnök-jelöltjük is.

A szakértő felidézte, hogy talán ő volt a legelső, de legalábbis az egyik első, aki felvetette, hogy Kapitány István olyannyira önálló, fajsúlyos személy, hogy akár ő is lehetne a Tisza vezetője és miniszterelnök-jelöltje. Hozzátette, azóta ezt a lehetőséget mások – így Márki-Zay Péter – is felvetették, és akadtak olyan jobboldali ismerősei is az elemzőnek, akik úgy vélekedtek: „a megnyerő, magabiztos Kapitány veszélyes lenne a Fidesz uralmára nézve, mert biztonságot, nyugodtságot sugároz magából, ellentétben Magyar Péterrel”.

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen

Nagy azzal folytatta, hogy a Tisza azonban másként döntött. 

Pontosabban: Magyar Péter nem engedett a nyomásnak, ő akar kormányfő lenni. 

„Ez a Fidesz számára jó hír – feltéve, hogy a Magyar Péter elleni karakterhadjárat nagyobb súlyt nyom majd a mérleg serpenyőjében, mint a kormány nem túl meggyőző teljesítménye”. 

„Más szóval: 

  • Magyar Péter személye kellően riasztó ahhoz, hogy ne szavazzanak elegen a Tiszára, akkor Orbán Viktor marad a miniszterelnök. 
  • Ha Magyar Péter veszít április 12-én, utána is kerülhet még Kapitány a Tisza élére. 
  • Ha meg Magyar Péter pártja nyer, akkor pedig Kapitánynak lesz kiemelt kormányzati szerepe”

 – magyarázta a politikai elemző.

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

tapir32
2026. február 20. 20:34
A német legfelsőbb bíróság megállapította, hogy az északi áramlat felrobbantása terrorcselekmény volt amit az ukránok követtek el. A Transparency és társintézményei terroristákat pénzeltek. Az USAID-on keresztül is került pénz terroristáknak. Erkölcsi fertő az EP, ahol Magyar Pétert, a rablót és Ilaria Salist, a terroristát megtűrik a korrupt alakokról nem is szólva.
tapir32
2026. február 20. 20:32
Ukrajna összes politikai, társadalmi, gazdasági problémáját nem kellene az EU-ba behozni. Az EU a saját problémáit sem tudja megoldani: a migránsok helyzetét, a gazdaság stagnálását a versenyképesség csökkenését, az agrárválságot stb. Ukrajnára pont nincs szüksége az EU-nak. Fasizmust, maffiát, háborút, gazdasági csődöt, korrupciót, terrorizmust, rasszizmust, antiszemitizmust nem importálunk!
thehun
2026. február 20. 20:24
Az egyik szar a masik fos.......szoval ezek es az ilyena fasszopo hazaarulo szarok pusztuljanak mielobb!!!!
nyugalom
2026. február 20. 20:19
Nem tudjak levenni ezt a hatökröt, pszichopata! Ha megbuknak, remélhetőleg, akkor is hisztizni fog, utcara kúldi a csőcsleket. Pedig akkor a csőcselék essen nekik!
