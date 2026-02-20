Elemző leplezte le a Tiszát: Magyar Péter egyelőre maradt, de eljöhet még Kapitány ideje is

Semmiből sem tanulnak: Magyar Pétert ott választották meg a tiszások listavezetőjüknek, ahol Márki-Zay és a Gyurcsány-lista kampánydalát forgatták
Még a látszatra sem adnak: nem is titkolják, hogy ők pontosan ugyanazok.
Nagy Attila Tibor szerint a Tisza-vezér nem engedett a nyomásnak, ő akar kormányfő lenni.
Nagy Attila Tibor politikai elemző közösségi oldalán reagált Magyar Péter azon bejelentésére, hogy a Tisza Párt elnöksége és 106 egyéni jelöltje február 20-án, pénteken egyhangúlag úgy döntött, hogy Magyar legyen a listavezetőjük, és egyben a miniszterelnök-jelöltjük is.
A szakértő felidézte, hogy talán ő volt a legelső, de legalábbis az egyik első, aki felvetette, hogy Kapitány István olyannyira önálló, fajsúlyos személy, hogy akár ő is lehetne a Tisza vezetője és miniszterelnök-jelöltje. Hozzátette, azóta ezt a lehetőséget mások – így Márki-Zay Péter – is felvetették, és akadtak olyan jobboldali ismerősei is az elemzőnek, akik úgy vélekedtek: „a megnyerő, magabiztos Kapitány veszélyes lenne a Fidesz uralmára nézve, mert biztonságot, nyugodtságot sugároz magából, ellentétben Magyar Péterrel”.
Nagy azzal folytatta, hogy a Tisza azonban másként döntött.
Pontosabban: Magyar Péter nem engedett a nyomásnak, ő akar kormányfő lenni.
„Ez a Fidesz számára jó hír – feltéve, hogy a Magyar Péter elleni karakterhadjárat nagyobb súlyt nyom majd a mérleg serpenyőjében, mint a kormány nem túl meggyőző teljesítménye”.
„Más szóval:
– magyarázta a politikai elemző.
