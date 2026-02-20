Semmiből sem tanulnak: Magyar Pétert ott választották meg a tiszások listavezetőjüknek, ahol Márki-Zay és a Gyurcsány-lista kampánydalát forgatták

Magyar Péter saját magáról posztolt a Facebookon: ezt a helyet foglalja majd el a Tisza-listán
„A megtisztelő felkérést elfogadom” – írta a Tisza politikusa.
Még a látszatra sem adnak: nem is titkolják, hogy ők pontosan ugyanazok.
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Magyar Péter pénteken egy Facebook-bejegyzésében tudatta követőivel, hogy a Tisza elnöksége és 106 egyéni képviselőjelöltje egyhangúlag úgy döntött: ő vezeti majd a párt listáját az országgyűlési választáson.
A pártvezér egy – finoman szólva is – beszédes képet osztott meg az eseményről, amelynek kapcsán Szentkirályi Alexandra a következőket írta közösségi oldalán:
„Pétert ott kenték fel ma a tiszások listavezetőjüknek, ahol az előző Péter (MZP) és a Gyurcsány-lista kampánydalát forgatták... De a belpesti balliberális elit »életrehívó dala« is itt született. Legalább a látszatra adnának... De már arra sem. A helyzet világos: Brüsszel, Kijev és a baloldal együttes miniszerelnök-jelöltje Magyar Péter. Ezek valahogy mindig ugyanazok. Most pedig a magyarokon a sor, hogy újra oda küldjük őket, ahová valók” – fogalmazott a politikus.
Nyitókép: Facebook