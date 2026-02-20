Semmiből sem tanulnak: Magyar Pétert ott választották meg a tiszások listavezetőjüknek, ahol Márki-Zay és a Gyurcsány-lista kampánydalát forgatták

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Magyar Péter pénteken egy Facebook-bejegyzésében tudatta követőivel, hogy a Tisza elnöksége és 106 egyéni képviselőjelöltje egyhangúlag úgy döntött: ő vezeti majd a párt listáját az országgyűlési választáson.

A pártvezér egy – finoman szólva is – beszédes képet osztott meg az eseményről, amelynek kapcsán Szentkirályi Alexandra a következőket írta közösségi oldalán: