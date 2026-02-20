Magyar Péter saját magáról posztolt a Facebookon: ezt a helyet foglalja majd el a Tisza-listán

Napok óta ment a találgatás a sajtóban, félreállítják-e Magyar Pétert és végül Kapitány István vezeti-e a Tisza Párt listáját, azaz ő lesz-e majd az ellenzéki miniszterelnök-jelölt április 12-én. Végül Magyar megtörte a csendet.

„A Tisza elnöksége és 106 egyéni képviselőjelöltje ma egyhangúlag úgy döntött, hogy én vezetem a TISZA listáját az országgyűlési választáson és az április 12-i győzelem után engem javasol arra, hogy vezessem a TISZA-kormányt és szeretett hazánkat” – fogalmazott Facebook-oldalán az ellenzéki párt vezetője, majd hozzátette, elfogadja a párt elnökségének felkérését.