02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt kapitány istván Magyar Péter

Magyar Péter saját magáról posztolt a Facebookon: ezt a helyet foglalja majd el a Tisza-listán

2026. február 20. 13:51

„A megtisztelő felkérést elfogadom" – írta a Tisza politikusa.

2026. február 20. 13:51
null

Napok óta ment a találgatás a sajtóban, félreállítják-e Magyar Pétert és végül Kapitány István vezeti-e a Tisza Párt listáját, azaz ő lesz-e majd az ellenzéki miniszterelnök-jelölt április 12-én. Végül Magyar megtörte a csendet. 

„A Tisza elnöksége és 106 egyéni képviselőjelöltje ma egyhangúlag úgy döntött, hogy én vezetem a TISZA listáját az országgyűlési választáson és az április 12-i győzelem után engem javasol arra, hogy vezessem a TISZA-kormányt és szeretett hazánkat" – fogalmazott Facebook-oldalán az ellenzéki párt vezetője, majd hozzátette, elfogadja a párt elnökségének felkérését. 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
 

 


 

 

