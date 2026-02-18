Magabiztosan vezet a Fidesz: Itt vannak a konkrét adatok Orbán Viktor sümegi bejelentéséről

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
A kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt kedden a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. A Mandiner most részletesen bemutatja az Orbán Viktor által közölt számokat.
Kedden Orbán Viktor miniszterelnök ezúttal Sümegre látogatott, ahol Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel a Hotel Kapitányban mondtak buzdító beszédet a kampány hivatalos kezdete előtt pár nappal az összegyűlt aktivistáknak.
A kormányfő közösségi oldalán egy videót is megosztott az eseményről, melyhez kísérőszövegként azt írta,
Sümegen már tudják: a Fidesz a biztos választás. Hajrá, Navra!
A rendezvényen Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mind a Fidesz-KDNP listája, mind Navracsics Tibor is magabiztosan vezet a körzetben. A Mandiner a megszerezte a kutatás pontos számait, amelyek megerősítették az Orbán Viktor által elmondottakat.
A Veszprém vármegyei hármas választókerületben, ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek
A jelölteket tekintve a következő az állás:
A Veszprém vármegyei 3-as választókerület egy klasszikus csatatér választókerület.
Mindez azt jelenti, hogy ebben a körzetben mindig az a párt jelöltje nyert, amely országosan is megnyerte a választást.
A 2014-es parlamenti választást Lasztovicza Jenő (Fidesz-KDNP) nyerte a szavazatok 43,14 százalékával. Jól látszik, hogy Navracsics Tibor most hasonló támogatottságnak örvend. 12 évvel ezelőtt Horváth József, a baloldal közös jelöltje 27,34, míg Dobó Zoltán (Jobbik) 23,49 százalékot ért el.
2015-ben időközi parlamenti választás volt ebben a körzetben Lasztovicza Jenő halála miatt. Akkor is hatalmas küzdelem volt, és története során először a Jobbik jelöltje, Rig Lajos meg tudott nyerni egy parlamenti választást.
2018-ban ismét az országos küzdelem központjába került ez a körzet. Rig Lajos és a Jobbik mindent elkövetett, hogy megtartsák ezt az egyéni mandátumot, de végül több mint hat százalékponttal győzött Fenyvesi Zoltán, a Fidesz jelöltje.
Négy évvel ezelőtt Navracsics Tibor lett a kormánypártok jelöltje a körzetben. Ismételten Rig Lajos szállt ringbe az ellenzéki oldalon, de akkor már nemcsak a Jobbik jelöltjeként, hanem a baloldali összefogás színeiben.
Bár 2018-as eredményéhez képest Rig erősödött, de Navracsics Tibor is tudta növelni a támogatói körét, így megmaradt a két jelöl közötti hat százalékpontos különbség a Fidesz javára.
A mostani kutatás alapján azt látjuk, hogy Navracsics Tibor előnye nagyjából akkora, mint amennyi Lasztovicza Jenőé volt a 2014-es parlamenti választáson.
Mind 2018-ban, mind 2022-ben lényegesen kisebb előnnyel nyertek a kormánypártok ebben a körzetben, mint amekkora előnnyel MOST Navracsics rendelkezik.
A Veszprém vármegyei 3-as körzetet tekintve azt a következtetést vonhatjuk le az országos támogatottsági adatokra, hogy mivel ilyen stabilan vezetnek ebben a billegő körzetben a kormánypártok, így a teljes országra vetítve is magabiztos Fidesz előnyre lehet következtetni.
