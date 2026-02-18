Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
navracsics tibor fidesz orbán viktor

Magabiztosan vezet a Fidesz: Itt vannak a konkrét adatok Orbán Viktor sümegi bejelentéséről

2026. február 18. 12:12

A kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt kedden a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. A Mandiner most részletesen bemutatja az Orbán Viktor által közölt számokat.

2026. február 18. 12:12
null
Kovács András
Kovács András

Kedden Orbán Viktor miniszterelnök ezúttal Sümegre látogatott, ahol Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel a Hotel Kapitányban mondtak buzdító beszédet a kampány hivatalos kezdete előtt pár nappal az összegyűlt aktivistáknak.

Orbán
Orbán Viktor pontos számokat közölt Sümegen

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

A kormányfő közösségi oldalán egy videót is megosztott az eseményről, melyhez kísérőszövegként azt írta,

Sümegen már tudják: a Fidesz a biztos választás. Hajrá, Navra!

A rendezvényen Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mind a Fidesz-KDNP listája, mind Navracsics Tibor is magabiztosan vezet a körzetben. A Mandiner a megszerezte a kutatás pontos számait, amelyek megerősítették az Orbán Viktor által elmondottakat. 

Orbán Vitkor: Jelentős előnnyel vezetnek a kormánypártok

A Veszprém vármegyei hármas választókerületben, ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek 

  • 41 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 32 százalék a Tiszára,
  •  8 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 4 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 1 százaléka a Jobbikra, 
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 2 százalék egyéb létező pártra. 
  • A választók 6 százaléka bizonytalan, 
  • míg 5 százalék nem mondta meg kire voksolna. 
Így áll a pártok támogatottsága a Veszprém vármegyei 3-as körzetben

A jelölteket tekintve a következő az állás: 

  • Navracsics Tiborra (Fidesz-KDNP) 44 százalék, 
  • Balatincz Péterre (Tisza) 30 százalék, 
  • Gergelics Ádámra (Mi Hazánk) 4 százalék, 
  • Bakk Istvánra (DK) 4 százalék, 
  • Sándor Balázsra (MKKP) 1 százalék, 
  • egyéb jelöltre 3 százalék szavazna.
  •  Nem tudja bizonytalan 12 százalék, 
  • nem menne el 2 százalék.
Így áll a jelöltek a támogatottsága 

A Veszprém vármegyei 3-as választókerület egy klasszikus csatatér választókerület.

Mindez azt jelenti, hogy ebben a körzetben mindig az a párt jelöltje nyert, amely országosan is megnyerte a választást. 

Csatatér

A 2014-es parlamenti választást Lasztovicza Jenő (Fidesz-KDNP) nyerte a szavazatok 43,14 százalékával. Jól látszik, hogy Navracsics Tibor most hasonló támogatottságnak örvend. 12 évvel ezelőtt Horváth József, a baloldal közös jelöltje 27,34, míg Dobó Zoltán (Jobbik) 23,49 százalékot ért el. 

 

2015-ben időközi parlamenti választás volt ebben a körzetben Lasztovicza Jenő halála miatt. Akkor is hatalmas küzdelem volt, és története során először a Jobbik jelöltje, Rig Lajos meg tudott nyerni egy parlamenti választást. 

 

2018-ban ismét az országos küzdelem központjába került ez a körzet. Rig Lajos és a Jobbik mindent elkövetett, hogy megtartsák ezt az egyéni mandátumot, de végül több mint hat százalékponttal győzött Fenyvesi Zoltán, a Fidesz jelöltje. 

 

Négy évvel ezelőtt Navracsics Tibor lett a kormánypártok jelöltje a körzetben. Ismételten Rig Lajos szállt ringbe az ellenzéki oldalon, de akkor már nemcsak a Jobbik jelöltjeként, hanem a baloldali összefogás színeiben. 

Bár 2018-as eredményéhez képest Rig erősödött, de Navracsics Tibor is tudta növelni a támogatói körét, így megmaradt a két jelöl közötti hat százalékpontos különbség a Fidesz javára. 

 

A mostani kutatás alapján azt látjuk, hogy Navracsics Tibor előnye nagyjából akkora, mint amennyi Lasztovicza Jenőé volt a 2014-es parlamenti választáson.

Mind 2018-ban, mind 2022-ben lényegesen kisebb előnnyel nyertek a kormánypártok ebben a körzetben, mint amekkora előnnyel MOST Navracsics rendelkezik. 

A Veszprém vármegyei 3-as körzetet tekintve azt a következtetést vonhatjuk le az országos támogatottsági adatokra, hogy mivel ilyen stabilan vezetnek ebben a billegő körzetben a kormánypártok, így a teljes országra vetítve is magabiztos Fidesz előnyre lehet következtetni. 

Nyitókép: Navracscis Tibor Facebook-oldala

-as k

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Horst_Tappert
•••
2026. február 18. 12:41 Szerkesztve
Mindjárt jön az agyatlan ayahueskamester és elmondja, hogy a Polymarketen viszont nagyobb tétet tettek Bütyökre... :DDD
Válasz erre
1
0
states-2
2026. február 18. 12:14
Ez a pszichopata drogos strici akkor lesz magyar miniszterelnök, amikor az elődje, a másik futóbolond, Márkizay. Hogy hova jutott a baloldal, arról mindent elmond a két utóbbi miniszterelnök-jelöltje. Van még lejjebb is, elvtársak?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!