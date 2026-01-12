Rob Schneider fontos üzenetet küldött a magyaroknak (VIDEÓ)
A színész szerint a magyar kormány szembeszáll az Európa kulturális önazonosságát veszélyeztető irányokkal.
Magyar Petit meg közben megette a sárga irigység.
„A szombati Fidesz-kongresszus egyik legmeglepőbb, legváratlanabb mozzanata az volt, amikor levetítették Rob Schneider amerikai színész videóüzenetét. A hollywoodi sztár nem finomkodott, elmondta, hogy egyetlen ország állt ki határozottan a »woke« jóemberkedésnek álcázott kommunista hatalomátvétele ellen, és ez az ország Magyarország volt.
Majd kőkeményen kiállt Orbán Viktor politikája mellett: »Az önök miniszterelnöke szerencsére úgy döntött, hogy hazája polgárait és kultúráját helyezi előtérbe, és nem hódol be az eliteknek és az új világkormánynak. Szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktornak, amiért példát mutat, és megvédi a nyugati civilizációt, amely folyamatos támadás alatt áll!«
Egy politikai párt kongresszusán az bevett szokás, hogy hasonló értékrendű külföldi politikusok kinyilvánítják a támogatásukat. Az azonban nem megszokott, hogy egyenesen Hollywoodból érkezzen támogatás egy politikai irányvonalnak. Ezúttal nem akárki, a Reszkessetek, betörők! és számos egyéb világsikerű mozi sztárja biztosította a támogatásáról és nyilvánította ki szimpátiáját Orbán Viktor és a Fidesz politikája iránt.
Magyar Petit meg közben megette a sárga irigység.”
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos