Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rob schneider fidesz magyarország hollywood orbán viktor

Váratlan támogatás érkezett Orbán Viktornak, nem akárki állt mellé

2026. január 12. 05:46

Magyar Petit meg közben megette a sárga irigység.

2026. január 12. 05:46
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A szombati Fidesz-kongresszus egyik legmeglepőbb, legváratlanabb mozzanata az volt, amikor levetítették Rob Schneider amerikai színész videóüzenetét. A hollywoodi sztár nem finomkodott, elmondta, hogy egyetlen ország állt ki határozottan a »woke« jóemberkedésnek álcázott kommunista hatalomátvétele ellen, és ez az ország Magyarország volt.

Majd kőkeményen kiállt Orbán Viktor politikája mellett: »Az önök miniszterelnöke szerencsére úgy döntött, hogy hazája polgárait és kultúráját helyezi előtérbe, és nem hódol be az eliteknek és az új világkormánynak. Szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktornak, amiért példát mutat, és megvédi a nyugati civilizációt, amely folyamatos támadás alatt áll!«

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
Tovább a cikkhezchevron

Egy politikai párt kongresszusán az bevett szokás, hogy hasonló értékrendű külföldi politikusok kinyilvánítják a támogatásukat. Az azonban nem megszokott, hogy egyenesen Hollywoodból érkezzen támogatás egy politikai irányvonalnak. Ezúttal nem akárki, a Reszkessetek, betörők! és számos egyéb világsikerű mozi sztárja biztosította a támogatásáról és  nyilvánította ki szimpátiáját  Orbán Viktor és a Fidesz politikája iránt.

Magyar Petit meg közben megette a sárga irigység.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mandoppi25
2026. január 12. 08:29
Rob Schneidernek volt egy mellékszerepe a Reszkessetek betörők 2-ben. Talán a lgkisebb szerepe. Nem tudom, hogy sikerült pont ezt kiszúrni. Ez a Csépány már eddig is bebizonyította, hogy az újságírás szégyene. Most még ezt is alulmúlta. Egyáltalán nem ért hozzá. Ha ilyen emberek tolják a Fidesz szekerét, akkor sajnos a Fidesz lemarad. A Fidesz hibája, hogy az igazán értékes embereket nem becsüli meg, helyettük maradnak a Csépány-félék.
Válasz erre
0
2
peppee
2026. január 12. 07:47
Több díjra is nevezték abbóegyet nyert,az is arany málna díj volt,erről ennyit....
Válasz erre
0
1
tinodi-lightos-sebestyen
2026. január 12. 06:53
Asszem Csépány úr összekeverte Rob Schneidert Joe Peschivel. Nem baj, a bulvárstílbe ez is belefér.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!