„A szombati Fidesz-kongresszus egyik legmeglepőbb, legváratlanabb mozzanata az volt, amikor levetítették Rob Schneider amerikai színész videóüzenetét. A hollywoodi sztár nem finomkodott, elmondta, hogy egyetlen ország állt ki határozottan a »woke« jóemberkedésnek álcázott kommunista hatalomátvétele ellen, és ez az ország Magyarország volt.

Majd kőkeményen kiállt Orbán Viktor politikája mellett: »Az önök miniszterelnöke szerencsére úgy döntött, hogy hazája polgárait és kultúráját helyezi előtérbe, és nem hódol be az eliteknek és az új világkormánynak. Szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktornak, amiért példát mutat, és megvédi a nyugati civilizációt, amely folyamatos támadás alatt áll!«