Ünnepel az ország – itt van minden, amit a a Szent István-napi forgatagról tudni kell

Mint arról a Mandiner korábban beszámolt, idén is rekordszámú érdeklődőt várnak a magyar fővárosba az augusztus 20-ai tűzijáték és a Szent István-napi ünnepi programok szervezői.

A Szent István Napi Díszünnepség 8 órakor kezdődött a Kossuth téren, ekkor katonai tiszteletadással felvonják Magyarország lobogóját és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem újonnan végzett honvédtiszt-jelöltjei pedig nyilvános tesznek esküt.

Ezt követően 9 órától kezdődik a légi parádé, ahol Gripenek, helikopterek és látványos bemutatók várják a nézőket. Az idei bemutató útvonala ismét a Duna felett húzódik, a Margit híd és a Lánchíd közötti szakaszon.

A műsor során a honvédség bemutatja majd a KC–390-es szállító repülőgépet is, amelyből tavaly ősszel érkezett meg az első darab az országba.

Témánál maradva, a haditechnika iránt érdeklődők is megtalálhatják a számításaikat, ugyanis a Városligetben korszerű eszközöket mutatnak be. A felsorakoztatott járművek között lesz egy Leopard 2A4HU harckocsi, egy Gidrán 4×4 többcélú páncélozott jármű, egy Panzerhaubitze 2000 önjáró löveg és egy Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű. Ezek mellett bemutatnak még egy aknavetőt, több rakéta indítóállványt, valamint több könnyű terepjárót.