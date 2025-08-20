Ünnepel az ország – itt van minden, amit a a Szent István-napi forgatagról tudni kell

Ilyet még nem látott: Budapest felett húzhat el a legújabb katonai repülőgép (VIDEÓ)
A Szent István napi légi parádén a Honvédség minden olyan repülő eszközt felvonultat majd, amely jelenleg a kötelékükben megtalálható.
A szervezők idén is tömegeket várnak a Szent István napi programokra. Az előzetes információk szerint pedig minden korábbinál nagyobb tűzijáték-show emeli majd a nemzeti ünnep fényét augusztus 20-án éjszaka.
Mint arról a Mandiner korábban beszámolt, idén is rekordszámú érdeklődőt várnak a magyar fővárosba az augusztus 20-ai tűzijáték és a Szent István-napi ünnepi programok szervezői.
A Szent István Napi Díszünnepség 8 órakor kezdődött a Kossuth téren, ekkor katonai tiszteletadással felvonják Magyarország lobogóját és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem újonnan végzett honvédtiszt-jelöltjei pedig nyilvános tesznek esküt.
Ezt követően 9 órától kezdődik a légi parádé, ahol Gripenek, helikopterek és látványos bemutatók várják a nézőket. Az idei bemutató útvonala ismét a Duna felett húzódik, a Margit híd és a Lánchíd közötti szakaszon.
A műsor során a honvédség bemutatja majd a KC–390-es szállító repülőgépet is, amelyből tavaly ősszel érkezett meg az első darab az országba.
Témánál maradva, a haditechnika iránt érdeklődők is megtalálhatják a számításaikat, ugyanis a Városligetben korszerű eszközöket mutatnak be. A felsorakoztatott járművek között lesz egy Leopard 2A4HU harckocsi, egy Gidrán 4×4 többcélú páncélozott jármű, egy Panzerhaubitze 2000 önjáró löveg és egy Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű. Ezek mellett bemutatnak még egy aknavetőt, több rakéta indítóállványt, valamint több könnyű terepjárót.
De emellett számos program közül válogathat, aki a magyar fővárosban kívánja ünnepelni az államalapítást. A Mesterségek Ünnepe már vasárnap kezdetét vette a budai Várban, és egészen az ünnep végéig várja az érdeklődőket. Ide mintegy 800 magyar mester hozta el a tudását, műhelyeit és történeteit, akik mellett 11 ország több mint 150 kézművese is jelen van. A látogatók több mint száz látványműhelyben mesterségbemutatókon ismerkedhetnek meg olyan ősi szakmákkal, mint a kovács, a vászonszövő, a fazekas, a pintér vagy a fafaragó. Mindemellett számos koncert és táncelőadás is színesíti a programkínálatot.
Ha a budai oldalon kívánunk ünnepelni, akkor mindenképp érdemes végigsétálnunk a Magyar ízek utcáján is, ahol az igazi magyaros ételek mellett megkóstolhatjuk Magyarország tortáját is, amely egy csokoládés-karamellás-meggyes édesség, a DCJ Stílusgyakorlat. Az ország cukormentes tortája, az „Álmodozó” pedig egy csokoládés-meggyes édesség, amelyet ugyancsak érdemes kipróbálni.
Ezek mellett itt az ország kenyerét is megtaláljuk, amely idén egy tönkölylisztből készült kovászos kenyér. A finom ételek mellé pedig „nótaszó” is dukál: erről több zenei fellépő is gondoskodik majd az államalapítás ünnepén is. Az utolsó előadásnak fél órával a tűzijáték előtt lesz vége.
Az érdeklődők továbbá 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a Szent Koronát a Parlamentben. Délután a Szent István Bazilikánál ünnepi szentmisét és Szent Jobb körmenetet tartanak.
De a nap szó szerinti fénypontja az este 9 órakor kezdődő tűzijáték lesz. Mint azt a Mandiner megtudta, a Tűz és fények játékán minden korábbinál nagyobb tűzijáték-show 5 kilométer hosszú Duna-menti szakaszon, a Margit-szigettől a Petőfi hídig kápráztathatja majd el a látogatókat.
A negyvenötezernél is több pirotechnikai effekt koreografált robbanása hozza majd létre a páratlan hatást:
gondoskodnak majd a lélegzetelállító látványvilágról.
A rendezvénysorozatot megkoronázó ünnepi tűzijáték mellett pedig idén is lesz drónshow, amelyben a pilóta nélküli repülőeszközök történelmünk legmeghatározóbb jelképeit jeleníthetik majd meg.
A tavaly megkezdett, Az öreg pásztor meséje elnevezésű koncepció folytatódik – a történet ezúttal a Szent István király megkoronázásától az államalapító-uralkodó szentté avatásáig tartó eseményeket eleveníti fel – közölték a szervezők lapunkkal.
Az augusztus 20-i nemzeti ünnep rendezvényei miatt már napok óta jelentős forgalmi változásokkal kénytelenek szembesülni a Budapesten közlekedők. A Lánchidat már a múlt hét péntek óta csak a gyalogosok használhatják, de a tűzijáték előkészületei miatt a híd járdáit napokra lezárják. A Lánchíd lezárása miatt az erre közlekedő buszjáratok az Erzsébet hídon át közlekednek – tájékoztatott korábban a BKK.
Továbbá korlátozásra kell felkészülni továbbá a Budai vár területén, ami a 16-os buszcsalád, valamint a Várkert rakparton, ami vasárnaptól a 19-es és a 41-es villamosok közlekedését érinti. Az ünnepi közlekedéssel kapcsolatos legfontosabb változásokat ITT olvashatja.
Az Időkép előrejelzése szerint az idei ünnep az ország nagy részén még nyugodt, meleg idővel telik, a csúcshőmérséklet 30-35 Celsius-fok között alakul. A napsütést követően délután kezd nyugat felől növekedni a felhőzet, de egy-egy zápor, zivatar inkább még csak nyugaton, északnyugaton alakulhat ki,
a jelenlegi számítások szerint Budapestre estig nem érkezik csapadék.
Este kilenc órakor fátyolos-gomolyos égbolt, valamint 27-29 fok körüli hőmérséklet fogadja a tűzijátékra látogatókat a fővárosban. Így jó eséllyel a fővárosi tűzijáték idején, este 21 óra és 21 óra 30 perc között nyugodt időjárás várható.
Cikkünk írásakor (8:00) még arról nincs információnk, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel hol találkozhatunk, míg Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán közölte, hogy Pannonhalmán, a Váralján a „Szent István nyomában” című megemlékezésén mond beszédet 11 óra 30 perctől.
Nyitóképen a 2023-as tűzijáték. Fotó: MTI/Balogh Zoltán
