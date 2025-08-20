Ft
Szent István Nap – Isten éltessen Magyarország drónshow ünnep időjárás rendezvény közlekedés Budapest tűzijáték

Ünnepel az ország – itt van minden, amit a a Szent István-napi forgatagról tudni kell

2025. augusztus 20. 08:25

A szervezők idén is tömegeket várnak a Szent István napi programokra. Az előzetes információk szerint pedig minden korábbinál nagyobb tűzijáték-show emeli majd a nemzeti ünnep fényét augusztus 20-án éjszaka.

2025. augusztus 20. 08:25
null

Mint arról a Mandiner korábban beszámolt, idén is rekordszámú érdeklődőt várnak a magyar fővárosba az augusztus 20-ai tűzijáték és a Szent István-napi ünnepi programok szervezői.

A Szent István Napi Díszünnepség 8 órakor kezdődött a Kossuth téren, ekkor katonai tiszteletadással felvonják Magyarország lobogóját és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem újonnan végzett honvédtiszt-jelöltjei pedig nyilvános tesznek esküt.

Ezt követően 9 órától kezdődik a légi parádé, ahol Gripenek, helikopterek és látványos bemutatók várják a nézőket. Az idei bemutató útvonala ismét a Duna felett húzódik, a Margit híd és a Lánchíd közötti szakaszon. 

A műsor során a honvédség bemutatja majd a KC–390-es szállító repülőgépet is, amelyből tavaly ősszel érkezett meg az első darab az országba.

Témánál maradva, a haditechnika iránt érdeklődők is megtalálhatják a számításaikat, ugyanis a Városligetben korszerű eszközöket mutatnak be. A felsorakoztatott járművek között lesz egy Leopard 2A4HU harckocsi, egy Gidrán 4×4 többcélú páncélozott jármű, egy Panzerhaubitze 2000 önjáró löveg és egy Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű. Ezek mellett bemutatnak még egy aknavetőt, több rakéta indítóállványt,  valamint több könnyű terepjárót.

De emellett számos program közül válogathat, aki a magyar fővárosban kívánja ünnepelni az államalapítást. A Mesterségek Ünnepe már vasárnap kezdetét vette a budai Várban, és egészen az ünnep végéig várja az érdeklődőket. Ide mintegy 800 magyar mester hozta el a tudását, műhelyeit és történeteit, akik mellett 11 ország több mint 150 kézművese is jelen van. A látogatók több mint száz látványműhelyben mesterségbemutatókon ismerkedhetnek meg olyan ősi szakmákkal, mint a kovács, a vászonszövő, a fazekas, a pintér vagy a fafaragó. Mindemellett számos koncert és táncelőadás is színesíti a programkínálatot.

Ha a budai oldalon kívánunk ünnepelni, akkor mindenképp érdemes végigsétálnunk a Magyar ízek utcáján is, ahol az igazi magyaros ételek mellett megkóstolhatjuk Magyarország tortáját is, amely egy csokoládés-karamellás-meggyes édesség, a DCJ Stílusgyakorlat. Az ország cukormentes tortája, az „Álmodozó” pedig egy csokoládés-meggyes édesség, amelyet ugyancsak érdemes kipróbálni. 

Ezek mellett itt az ország kenyerét is megtaláljuk, amely idén egy tönkölylisztből készült kovászos kenyér. A finom ételek mellé pedig „nótaszó” is dukál: erről több zenei fellépő is gondoskodik majd az államalapítás ünnepén is. Az utolsó előadásnak fél órával a tűzijáték előtt lesz vége.

Az érdeklődők továbbá 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a Szent Koronát a Parlamentben. Délután a Szent István Bazilikánál ünnepi szentmisét és Szent Jobb körmenetet tartanak.

Minden eddiginél színpompásabb tűzijáték és drónshow várható

De a nap szó szerinti fénypontja az este 9 órakor kezdődő tűzijáték lesz. Mint azt a Mandiner megtudta, a Tűz és fények játékán minden korábbinál nagyobb tűzijáték-show 5 kilométer hosszú Duna-menti szakaszon, a Margit-szigettől a Petőfi hídig kápráztathatja majd el a látogatókat.

A negyvenötezernél is több pirotechnikai effekt koreografált robbanása hozza majd létre a páratlan hatást: 

  • tűzmozsarak, 
  • kartácsok, 
  • rómaigyertyák, 
  • kométok, 
  • görögtűz, 
  • bombetták 
  • és szikraszökőkutak

 gondoskodnak majd a lélegzetelállító látványvilágról.

A rendezvénysorozatot megkoronázó ünnepi tűzijáték mellett pedig idén is lesz drónshow, amelyben a pilóta nélküli repülőeszközök történelmünk legmeghatározóbb jelképeit jeleníthetik majd meg.

A tavaly megkezdett, Az öreg pásztor meséje elnevezésű koncepció folytatódik – a történet ezúttal a Szent István király megkoronázásától az államalapító-uralkodó szentté avatásáig tartó eseményeket eleveníti fel – közölték a szervezők lapunkkal.

Átmeneti forgalmi változások

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep rendezvényei miatt már napok óta jelentős forgalmi változásokkal kénytelenek szembesülni a Budapesten közlekedők. A Lánchidat már a múlt hét péntek óta csak a gyalogosok használhatják, de a tűzijáték előkészületei miatt a híd járdáit napokra lezárják. A Lánchíd lezárása miatt az erre közlekedő buszjáratok az Erzsébet hídon át közlekednek – tájékoztatott korábban a BKK. 

Továbbá korlátozásra kell felkészülni továbbá a Budai vár területén, ami a 16-os buszcsalád, valamint a Várkert rakparton, ami vasárnaptól a 19-es és a 41-es villamosok közlekedését érinti. Az ünnepi közlekedéssel kapcsolatos legfontosabb változásokat ITT olvashatja.

Ilyen időre számíthatunk az ünnep estéjén

Az Időkép előrejelzése szerint az idei ünnep az ország nagy részén még nyugodt, meleg idővel telik, a csúcshőmérséklet 30-35 Celsius-fok között alakul. A napsütést követően délután kezd nyugat felől növekedni a felhőzet, de egy-egy zápor, zivatar inkább még csak nyugaton, északnyugaton alakulhat ki,

a jelenlegi számítások szerint Budapestre estig nem érkezik csapadék.

Este kilenc órakor fátyolos-gomolyos égbolt, valamint 27-29 fok körüli hőmérséklet fogadja a tűzijátékra látogatókat a fővárosban. Így jó eséllyel a fővárosi tűzijáték idején, este 21 óra és 21 óra 30 perc között nyugodt időjárás várható.

Így ünnepelnek politikusaink

Cikkünk írásakor (8:00) még arról nincs információnk, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel hol találkozhatunk, míg Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán közölte, hogy Pannonhalmán, a Váralján a „Szent István nyomában” című megemlékezésén mond beszédet 11 óra 30 perctől. 

Nyitóképen a 2023-as tűzijáték. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

