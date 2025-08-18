Ilyet még nem látott: Budapest felett húzhat el a legújabb katonai repülőgép (VIDEÓ)

Óriási lépés a haderőfejlesztésben – teljes a helikopter flotta
Jó hírrel szolgált a honvédelmi miniszter.
A Szent István napi légi parádén a Honvédség minden olyan repülő eszközt felvonultat majd, amely jelenleg a kötelékükben megtalálható.
Nagyszabású légi bemutatóra készül a honvédség Szent István napja alkalmából. Az augusztus 20-i ünnepségen minden olyan repülő eszközt megcsodálhat majd a közönség, ami jelenleg rendszerben megtalálható – közölte a Magyar Nemzettel Kovács Krisztián ezredes.
Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnokának elmondása szerint
idén olyan harceszközöket is láthatnak az érdeklődők, amikre eddig nem volt lehetőségük, mint például a KC–390-es szállító repülőgépet.
De a honvédség kiképzőhelikoptere és repülőgépe, valamint a jól bevált MI–17 és MI–24 helikopterek is feltűnnek majd az égen. Sőt, bemutatkozik a kötelékben a haderő két legmodernebb forgószárnyasa is: a H145M, valamint a H225M helikopter.
„Az előbbi volt az első fecskéje a helikopteres fegyvernemfejlesztésének, a H225-ös helikopterekből pedig nemrégiben érkezett meg az utolsó megrendelés, így teljes lett a flotta.
Ezzel a két típussal Európa egyik legmodernebb helikopterflottája a miénk”
– hangsúlyozta a lapnak az ezredes.
De a légi parádén tiszteletüket teszik a honvédség Jas 39-es Gripenjei is. Itt Kovács megjegyezte, hogy ezek a vadászgépek jelenleg nemcsak Magyarország, hanem Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, de még a Baltikum légterét is védik.
Sőt, a Falcon S7X-es, valamint az Airbus 319-es szállítógép is elrepül majd a magyar főváros felett. Az összeállításból kiderült, hogy utóbbi gép kicsit „kilóg a sorból”, ugyanis az eredetileg egy utasszállító volt. Azonban miután módosították, nagyon komoly harcászati értékkel bír, amit a 2021-es afganisztáni mentőakció is bizonyított – mutatott rá Kovács Krisztián.
De a sor itt még nem ér véget:
a honvédség bemutatja majd a KC–390-es szállító repülőgépet is, amelyből tavaly ősszel érkezett meg az első darab az országba.
„Ez egy rámpás szállítógép, ami nagyon komoly hadműveleti képességet kölcsönöz majd a légierőnek a sokoldalú használhatósága miatt. Tehát a múltunk, a jelenünk és jövőnk is jelen lesz a légi bemutatón” – nyilatkozta az ezredes a Magyar Nemzetnek.
A nem mindennapi légi parádé augusztus 20-án 9 órától látható majd. Az egyéni bemutatókat a Lánchíd és Margit híd közötti szakaszon repülik a pilóták, amelyeket a pesti és budai rakpartokról lehet megtekinteni.
A KC-390 landolásáról készült felvételt kedvcsinálóként alább tekintheti meg:
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyarország elkötelezett a NATO-ban vállalt kötelezettségei iránt.