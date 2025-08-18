Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
nézőközönség katonai szállítógép államalapítás haderő eszköz légi parádé Magyar Honvédség kötelék

Ilyet még nem látott: Budapest felett húzhat el a legújabb katonai repülőgép (VIDEÓ)

2025. augusztus 18. 08:51

A Szent István napi légi parádén a Honvédség minden olyan repülő eszközt felvonultat majd, amely jelenleg a kötelékükben megtalálható.

2025. augusztus 18. 08:51
null

Nagyszabású légi bemutatóra készül a honvédség Szent István napja alkalmából. Az augusztus 20-i ünnepségen minden olyan repülő eszközt megcsodálhat majd a közönség, ami jelenleg rendszerben megtalálható – közölte a Magyar Nemzettel Kovács Krisztián ezredes. 

Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnokának elmondása szerint 

idén olyan harceszközöket is láthatnak az érdeklődők, amikre eddig nem volt lehetőségük, mint például a KC–390-es szállító repülőgépet.

Júliusban érkezett meg az utolsó két H225M típusú helikopter, így teljessé vált a Magyar Honvédség modern helikopterflottája. Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldala

A legújabb „szárnyasok” is bemutatkoznak

De a honvédség kiképzőhelikoptere és repülőgépe, valamint a jól bevált MI–17 és MI–24 helikopterek is feltűnnek majd az égen. Sőt, bemutatkozik a kötelékben a haderő két legmodernebb forgószárnyasa is: a H145M, valamint a H225M helikopter. 

„Az előbbi volt az első fecskéje a helikopteres fegyvernemfejlesztésének, a H225-ös helikopterekből pedig nemrégiben érkezett meg az utolsó megrendelés, így teljes lett a flotta

Ezzel a két típussal Európa egyik legmodernebb helikopterflottája a miénk” 

– hangsúlyozta a lapnak az ezredes.

Ezt is ajánljuk a témában

De a légi parádén tiszteletüket teszik a honvédség Jas 39-es Gripenjei is. Itt Kovács megjegyezte, hogy ezek a vadászgépek jelenleg nemcsak Magyarország, hanem Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, de még a Baltikum légterét is védik.

Sőt, a Falcon S7X-es, valamint az Airbus 319-es szállítógép is elrepül majd a magyar főváros felett. Az összeállításból kiderült, hogy utóbbi gép kicsit „kilóg a sorból”, ugyanis az eredetileg egy utasszállító volt. Azonban miután módosították, nagyon komoly harcászati értékkel bír, amit a 2021-es afganisztáni mentőakció is bizonyított – mutatott rá Kovács Krisztián.

De a sor itt még nem ér véget:

a honvédség bemutatja majd a KC–390-es szállító repülőgépet is, amelyből tavaly ősszel érkezett meg az első darab az országba.

„Ez egy rámpás szállítógép, ami nagyon komoly hadműveleti képességet kölcsönöz majd a légierőnek a sokoldalú használhatósága miatt. Tehát a múltunk, a jelenünk és jövőnk is jelen lesz a légi bemutatón” – nyilatkozta az ezredes a Magyar Nemzetnek.

Tömegeket várnak a Duna partra

A nem mindennapi légi parádé augusztus 20-án 9 órától látható majd. Az egyéni bemutatókat a Lánchíd és Margit híd közötti szakaszon repülik a pilóták, amelyeket a pesti és budai rakpartokról lehet megtekinteni.

A KC-390 landolásáról készült felvételt kedvcsinálóként alább tekintheti meg:

Nyitókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
2025. augusztus 18. 09:22
Jó sokan látták már. Volt cikk róla, még amikor Brazíliában készült, maj akkor is, amikor idejött. De egy újszülöttnek minden vicc új.
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. augusztus 18. 09:12
A szárnyas logisztikai központ. Jó, hogy már ilyen kapacitással, képességgel is rendelkezünk.
Válasz erre
0
0
NeMá
2025. augusztus 18. 09:04
KC–390 szerintem a Dargay Attila rajzolta :) Igazi Gombóc Artúr :)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!