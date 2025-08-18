Ilyet még nem látott: Budapest felett húzhat el a legújabb katonai repülőgép (VIDEÓ)

Nagyszabású légi bemutatóra készül a honvédség Szent István napja alkalmából. Az augusztus 20-i ünnepségen minden olyan repülő eszközt megcsodálhat majd a közönség, ami jelenleg rendszerben megtalálható – közölte a Magyar Nemzettel Kovács Krisztián ezredes.

Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnokának elmondása szerint

idén olyan harceszközöket is láthatnak az érdeklődők, amikre eddig nem volt lehetőségük, mint például a KC–390-es szállító repülőgépet.

Júliusban érkezett meg az utolsó két H225M típusú helikopter, így teljessé vált a Magyar Honvédség modern helikopterflottája. Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldala

A legújabb „szárnyasok” is bemutatkoznak

De a honvédség kiképzőhelikoptere és repülőgépe, valamint a jól bevált MI–17 és MI–24 helikopterek is feltűnnek majd az égen. Sőt, bemutatkozik a kötelékben a haderő két legmodernebb forgószárnyasa is: a H145M, valamint a H225M helikopter.

„Az előbbi volt az első fecskéje a helikopteres fegyvernemfejlesztésének, a H225-ös helikopterekből pedig nemrégiben érkezett meg az utolsó megrendelés, így teljes lett a flotta.

Ezzel a két típussal Európa egyik legmodernebb helikopterflottája a miénk”

– hangsúlyozta a lapnak az ezredes.