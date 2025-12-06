Már megint Kína van nyeregben 

A valóság azonban ennél pragmatikusabb: a diplomáciai feszültségek – a határ menti konfliktusok és a pakisztáni terrortámadások miatti újabb összecsapások – ellenére az augusztusi kínai–indiai külügyminiszteri találkozón Peking ígéretet tett India ritkaföldfém-szükségleteinek kielégítésére. Ez a gesztus azonban nem a jóindulat jele, hanem annak felismerése, hogy Kína számára is előnyös lehet India gazdasági pályán tartása, miközben megtartja felette a stratégiai befolyását.

A kérdés tehát nem az, hogy India függetlenítheti-e magát Kínától – rövid távon biztosan nem –, hanem az, hogy ezt a függőséget hogyan tudja kezelni.

Az alternatív beszállítói hálózatok kiépítése, a hazai finomítói kapacitások fejlesztése és az újrahasznosítási ipar felgyorsítása évtizedekbe telhet. A haidarábádi Midwest Advanced Materials (MAM) ebben az évben kezdi meg nagy mennyiségben a neodímiummágnesek gyártását, de még messze van attól, hogy a hatalmas felvevőpiacot jelentő India valóban önállóvá váljon akárcsak e téren. (Az elektromos járművek motorjai, a szélturbinák generátorai, az okostelefonok, a laptopok vagy a katonai eszközök is használnak ilyen mágneseket.)

Az indiai ingaállam mozgástere

A világ legnépesebb országa helyzetének paradoxona abban rejlik, hogy a geopolitikai versengése Kínával egyre inkább kölcsönös gazdasági függőséggel párosul. Míg Újdelhi az amerikai és ausztrál szövetségesek felé fordul, technológiai és kereskedelmi téren továbbra is kínai szállítókhoz kötődik. Ez a helyzet pedig nem csupán India számára kockázatos: a világ számára is újraértelmezi az energiabiztonság fogalmát.