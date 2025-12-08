Övék a napelem-világuralom, de még csavarnának rajta 

Az ábra azt mutatja, hogyan változott Kína részesedése a világ fotovoltaikus (napelem) cellaexportból 2013 és 2024 között. A grafikon alapján a részesedése folyamatosan nőtt, a 2013-as kb. 30 százalékról 2024-re közel 70-ig emelkedett. (A növekedés 2021 után különösen felgyorsult.) Ez azt jelzi, hogy az ázsiai nagyhatalom mára vezető szerepet tölt be a globális napelem-technológia exportjában, illetve domináns beszállító a zöldenergia-átállás alapvető piacán. Forrás: United Nations Commodity Trade Statistics Database (az ENSZ hivatalos, globális kereskedelmi adatbázisa)
Ezek a jövőbeli irányok
A tanulmány három alapvető fontosságú területet említ az Egy övezet, egy út további zöldítéséhez. Először is a zöldtechnológiák kereskedelmének bővítését, hogy ezek a zöldmegoldások olcsóbbak és elérhetőbbek legyenek, másodszor a külföldi befektetések valódi zöldítését szigorú környezeti kritériumokkal és a meglévő szénintenzív eszközök utólagos korszerűsítésével, harmadszor a partnerországok kormányzási színvonalának és jogállamiságának erősítését, hogy a zöldvállalások végrehajtható és számonkérhető eredményekké váljanak.
Magyar és EU-s vonatkozások
Bár a zöldátállást gyorsítja az olcsó kínai technológia, az EU és Magyarország számára az ázsiai nagyhatalom zölddominanciája növekvő kihívást jelent. Miközben az európai zöldmegállapodás ambiciózus célokat tűz ki, a napelem-, szélturbina- és akkumulátorgyártásban erősödik a kínai szereplők technológiai és költségelőnye. Az unió az importvámok szigorításával és saját gyártókapacitások ösztönzésével próbálja csökkenteni a függőséget, ám valójában a zöldátállás jelenlegi üteme a kínai technológiák nélkül aligha tartható.