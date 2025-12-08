Övék a napelem-világuralom, de még csavarnának rajta 

Kína óriási zöldkapacitásokat alakított ki az elmúlt években, ám a gazdaság és a zöldátállás lassulása, valamint a kereskedelmi feszültségek miatt stratégiai váltásra kényszerül: az Egy övezet, egy út (BRI) keretében a jövőben még nagyobb hangsúlyt helyez a zöldtechnológiák exportjára. Jó úton halad, mert egy friss anyag szerint a 2017-ben indított Zöld selyemút (GBRI) már mérhető eredményeket produkál. A 139 országot vizsgáló jelentés szerint a BRI-országok szén-dioxid-kibocsátása 5,9 százalékkal gyorsabban csökkent, mint a hasonló fejlettségű, de a programban részt nem vevőké.

Eltérő hatások

A GBRI hatékonysága azonban nem mindenütt egyforma. A legszembetűnőbb eredményeket az alacsony és a magas jövedelmű országokban érték el, míg a közepeseknél – ahol a növekedési célok gyakran felülírják a klímavédelmi szempontokat – statisztikailag nem igazolható ez a hatás. Ez a jelenség összhangban áll az úgynevezett környezeti Kuznets-görbével (EKC), amely szerint a fejlődés köztes szakaszában a gazdasági növekedés prioritást élvez. (Igaz, sok kutatás szerint ez csak korlátozott környezetben igaz, és az összefüggés nem általános érvényű.) A tanulmány rámutat: a jó kormányzás és a jogállamiság alapvető fontosságú, és ahol ezek erősek, ott a GBRI hatása jelentősen nagyobb. Ugyanakkor