von der leyen brüsszel európai unió kereskedelem trump

Bosszút forral Trump: már meg is nevezte az európai célpontokat – most Von der Leyenéken a sor

2025. december 16. 22:28

Újabb kereskedelmi megtorló intézkedések érkezhetnek.

2025. december 16. 22:28
null

A Trump-adminisztráció újabb kereskedelmi megtorló intézkedésekkel fenyegeti az Európai Uniót az amerikai technológiai óriásokat célzó digitális adók és szabályozások miatt. Az amerikai kereskedelmi képviselet (USTR) kedden közzétett közleményében több európai nagyvállalatot – köztük az Accenture-t, a Siemenst, a Spotifyt, a DHL-t, az SAP-t és a Mistral AI-t – is név szerint megjelölt, jelezve: ezek a cégek új korlátozásokkal vagy pótdíjakkal szembesülhetnek, amennyiben Brüsszel nem változtat álláspontján – írja a Portfólió

Washington szerint az EU jelenlegi szabályozási gyakorlata diszkriminatív módon korlátozza az amerikai szolgáltatók versenyképességét. Az USTR figyelmeztetett: ha ez a megközelítés fennmarad, az Egyesült Államok 

„minden rendelkezésére álló jogi és kereskedelmi eszközt”

bevet az intézkedések ellensúlyozására. A vita középpontjában az unió digitális piacot érintő új szabályai állnak, amelyek olyan globális szereplőket is érintenek, mint a Google, a Meta és az Amazon. 

A mostani fenyegetések tovább mélyíthetik a transzatlanti feszültségeket egy amúgy is terhelt geopolitikai környezetben. Donald Trump a közelmúltban „hanyatló” nemzetcsoportként beszélt az Európai Unióról, vezetőit pedig gyengének nevezte, miközben 15 százalékos vámot vetett ki több uniós termékre. Az amerikai elnök korábban is élesen bírálta a digitális adókat, amelyeket nem vámjellegű kereskedelmi akadálynak minősített, és jelentős szankciókat helyezett kilátásba azokat alkalmazó országokkal szemben. Kanada júniusban, közvetlenül a bevezetés előtt vissza is vonta saját digitális illetékét.

Brüsszel ugyanakkor nem hátrál: az EU az elmúlt időszakban több százmillió dolláros bírságot szabott ki az Apple-re, a Metára és Elon Musk X platformjára. Maros Šefčovič kereskedelmi biztos a Bloomberg TV-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az unió megvédi technológiai szuverenitását, és folyamatos egyeztetést folytat az amerikai féllel. Hozzátette: a párbeszéd nyitott, de az EU nem kíván engedni alapvető szabályozási elveiből.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

