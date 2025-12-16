Bosszút forral Trump: már meg is nevezte az európai célpontokat – most Von der Leyenéken a sor

A Trump-adminisztráció újabb kereskedelmi megtorló intézkedésekkel fenyegeti az Európai Uniót az amerikai technológiai óriásokat célzó digitális adók és szabályozások miatt. Az amerikai kereskedelmi képviselet (USTR) kedden közzétett közleményében több európai nagyvállalatot – köztük az Accenture-t, a Siemenst, a Spotifyt, a DHL-t, az SAP-t és a Mistral AI-t – is név szerint megjelölt, jelezve: ezek a cégek új korlátozásokkal vagy pótdíjakkal szembesülhetnek, amennyiben Brüsszel nem változtat álláspontján – írja a Portfólió.

Washington szerint az EU jelenlegi szabályozási gyakorlata diszkriminatív módon korlátozza az amerikai szolgáltatók versenyképességét. Az USTR figyelmeztetett: ha ez a megközelítés fennmarad, az Egyesült Államok