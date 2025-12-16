Ez minden magyart érint: nem várt helyről jön a karácsonyi ajándék, Donald Trump közreműködésével

Négy és fél éves mélypontra esett az olaj ára, ami a következő hetekben érezhető könnyebbséget hozhat a magyar autósoknak is. Az európai irányadó Brent hordónkénti jegyzése 60 dollár alá süllyedt, ilyen alacsony szintet legutóbb 2021 elején láttunk. Az árzuhanás hátterében elsősorban az orosz–ukrán béketárgyalásokkal kapcsolatos optimista várakozások állnak, amelyeket Donald Trump nyilatkozatai is felerősítettek. A kedvező nemzetközi folyamatokat tovább erősíti a forint dollárral és euróval szembeni erősödése – írja a vg.hu.

Mindez közvetlenül lecsapódhat a hazai üzemanyagárakban is. December közepén a benzin országos átlagára 565, a gázolajé 576 forint volt, de a trend egyértelműen lefelé mutat. A Holtankoljak szerint újabb 5–5 forintos nagykereskedelmi árcsökkentés van kilátásban, amelynek hatása rövid időn belül megjelenhet a kutakon is. A diszkontállomásokon már most találni 550 forint körüli árakat, és reális esély van arra, hogy