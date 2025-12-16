Ft
brent holtankoljak dollár donald trump

Ez minden magyart érint: nem várt helyről jön a karácsonyi ajándék, Donald Trump közreműködésével

2025. december 16. 17:37

Fókuszban az üzemanyagárak.

2025. december 16. 17:37
null

Négy és fél éves mélypontra esett az olaj ára, ami a következő hetekben érezhető könnyebbséget hozhat a magyar autósoknak is. Az európai irányadó Brent hordónkénti jegyzése 60 dollár alá süllyedt, ilyen alacsony szintet legutóbb 2021 elején láttunk. Az árzuhanás hátterében elsősorban az orosz–ukrán béketárgyalásokkal kapcsolatos optimista várakozások állnak, amelyeket Donald Trump nyilatkozatai is felerősítettek. A kedvező nemzetközi folyamatokat tovább erősíti a forint dollárral és euróval szembeni erősödése – írja a vg.hu

Mindez közvetlenül lecsapódhat a hazai üzemanyagárakban is. December közepén a benzin országos átlagára 565, a gázolajé 576 forint volt, de a trend egyértelműen lefelé mutat. A Holtankoljak szerint újabb 5–5 forintos nagykereskedelmi árcsökkentés van kilátásban, amelynek hatása rövid időn belül megjelenhet a kutakon is. A diszkontállomásokon már most találni 550 forint körüli árakat, és reális esély van arra, hogy 

karácsony környékén ennél is olcsóbban tankolhatnak az autósok.

Az elemzők ugyanakkor óvatosságra intenek. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint a piac elsősorban arra spekulál, hogy egy esetleges béke nyomán enyhülhetnek az Oroszországgal szembeni szankciók, ami növelné az olajkínálatot. Ez azonban egyelőre bizonytalan forgatókönyv. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára úgy látja: az árakat nemcsak a békevárakozások, hanem a világgazdaság lassulása és a gyenge kereslet is lefelé húzza.

Rövid távon mindenesetre további árcsökkenés várható Magyarországon, különösen a friss nagykereskedelmi árvágások és az erős forint miatt. Tartósan azonban alacsony olajárra nem számítanak a szakértők: amint romlik a geopolitikai hangulat, az árak ismét emelkedésnek indulhatnak. Karácsonyra azonban minden adott ahhoz, hogy évek óta nem látott olcsó benzin kerüljön a magyar autósok „fája alá”.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

