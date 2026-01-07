Ft
háború magyar péter orosz vagyon orosz-ukrán háború pénzügyi támogatás ukrajna

Tagadja, tehát igaz

2026. január 07. 11:17

A Tisza európai parlamenti képviselői megszavazták azt a költségvetési stratégiát, amely arról szól, hogy folytatni kell Ukrajna támogatását, sőt azt növelni kell – a végtelenbe és tovább.

2026. január 07. 11:17
null
Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„Mi aztán soha, de soha nem támogattunk és nem is fogunk támogatni olyan döntést, amely a háború eszkalációjához vezetne – zörögte szokásos, bántalmazó modorában Magyar Péter. Szinte sértetten mondta mindezt, mintha még a feltételezés is bántó lenne számára. Ők? Háborút elhúzni? Ugyan, kérem! Aljas rágalom, propaganda, illetve Tóni!

S mindeközben a valóság? A Tisza európai parlamenti képviselői megszavazták azt a költségvetési stratégiát, amely arról szól, hogy folytatni kell Ukrajna támogatását, sőt azt növelni kell – a végtelenbe és tovább.

A tiszások által heurékázva megszavazott dokumentum 35. pontjában ez áll: az Európai Unió »határozottan megerősíti feltétel nélküli és teljes támogatását Ukrajna iránt az orosz agresszióval szembeni szabadságáért és demokráciájáért folytatott küzdelmében, és hangsúlyozza a magas szintű finanszírozás folyamatos szükségességét”. Továbbá: „Ukrajna sürgető védelmi szükségleteinek kielégítése és az ukrán gazdaság további támogatása érdekében rendszeres és kiszámítható pénzügyi támogatás nyújtására, valamint a befektetési lehetőségek elősegítésére van szükség.« Emellett üdvözlik a »tanáccsal kötött megállapodást Ukrajna makroszintű pénzügyi támogatásáról, amely akár 35 milliárd eurós összeget is elérhet, és amely a befagyasztott orosz eszközök bevételeit használja fel az új Ukrajna-hitel együttműködési mechanizmuson keresztül«. 

Talán már tíz IQ-ponttal is belátható: az orosz vagyon lefoglalása nemhogy eszkaláció, hanem hadüzenet.”

Nyitókép: Deutsch Tamás Facebook-oldala

 

bagoly-29
2026. január 07. 12:08
Ugyan már, mikor mondott utoljára igazat valamiről?
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 07. 11:35
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. január 07. 11:31
Az tiszás agyhalottaktól már az is szép teljesítmény volt , hogy egyáltalán megtalálták a szavazógombokat.....a többi meg ismert.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!