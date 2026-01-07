Tagadja, tehát igaz

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A Tisza európai parlamenti képviselői megszavazták azt a költségvetési stratégiát, amely arról szól, hogy folytatni kell Ukrajna támogatását, sőt azt növelni kell – a végtelenbe és tovább.
„Mi aztán soha, de soha nem támogattunk és nem is fogunk támogatni olyan döntést, amely a háború eszkalációjához vezetne – zörögte szokásos, bántalmazó modorában Magyar Péter. Szinte sértetten mondta mindezt, mintha még a feltételezés is bántó lenne számára. Ők? Háborút elhúzni? Ugyan, kérem! Aljas rágalom, propaganda, illetve Tóni!
S mindeközben a valóság? A Tisza európai parlamenti képviselői megszavazták azt a költségvetési stratégiát, amely arról szól, hogy folytatni kell Ukrajna támogatását, sőt azt növelni kell – a végtelenbe és tovább.
A tiszások által heurékázva megszavazott dokumentum 35. pontjában ez áll: az Európai Unió »határozottan megerősíti feltétel nélküli és teljes támogatását Ukrajna iránt az orosz agresszióval szembeni szabadságáért és demokráciájáért folytatott küzdelmében, és hangsúlyozza a magas szintű finanszírozás folyamatos szükségességét”. Továbbá: „Ukrajna sürgető védelmi szükségleteinek kielégítése és az ukrán gazdaság további támogatása érdekében rendszeres és kiszámítható pénzügyi támogatás nyújtására, valamint a befektetési lehetőségek elősegítésére van szükség.« Emellett üdvözlik a »tanáccsal kötött megállapodást Ukrajna makroszintű pénzügyi támogatásáról, amely akár 35 milliárd eurós összeget is elérhet, és amely a befagyasztott orosz eszközök bevételeit használja fel az új Ukrajna-hitel együttműködési mechanizmuson keresztül«.
Talán már tíz IQ-ponttal is belátható: az orosz vagyon lefoglalása nemhogy eszkaláció, hanem hadüzenet.”
