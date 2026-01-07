Tagadja, tehát igaz

„Mi aztán soha, de soha nem támogattunk és nem is fogunk támogatni olyan döntést, amely a háború eszkalációjához vezetne – zörögte szokásos, bántalmazó modorában Magyar Péter. Szinte sértetten mondta mindezt, mintha még a feltételezés is bántó lenne számára. Ők? Háborút elhúzni? Ugyan, kérem! Aljas rágalom, propaganda, illetve Tóni!

S mindeközben a valóság? A Tisza európai parlamenti képviselői megszavazták azt a költségvetési stratégiát, amely arról szól, hogy folytatni kell Ukrajna támogatását, sőt azt növelni kell – a végtelenbe és tovább.