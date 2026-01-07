Ez gyors volt: máris ömlik a venezuelai olaj az Egyesült Államokba

A hírek szerint az amerikai olajvállalatok magas szintű megbeszélésekre készülnek Trumppal a Fehér Házban Venezuela olajiparának jövőjéről. A Chevron, a ConocoPhillips és az ExxonMobil várhatóan még a hét végén találkozik az amerikai elnökkel, hogy milliárdos beruházások lehetőségéről tárgyaljanak a latin-amerikai országban.

Venezuela több mint 300 milliárd hordó bizonyított olajtartalékkal rendelkezik, ami közel négyszerese az Egyesült Államokénak. Bár az ország az 1990-es évek végén még napi 3,5 millió hordót termelt, a rossz gazdálkodás miatt a termelés napi körülbelül 800 ezer hordóra esett vissza a Kpler energiaelemző cég adatai szerint.