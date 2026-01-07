Ez gyors volt: máris ömlik a venezuelai olaj az Egyesült Államokba

Moszkva tengeralattjárót küldött a venezuelai partokhoz
Egy üres olajszállító körül éleződik az amerikai–orosz szankcióháború.
Donald Trump szerint az üzletből az amerikai és a venezuelai nép is profitálni fog.
Donald Trump elnök kedden bejelentette, hogy Venezuela 30-50 millió hordó „magas minőségű” kőolajat ad át az Egyesült Államoknak – írta a Fox News. Trump szerint az olajat piaci áron értékesítik, és ő fogja ellenőrizni a bevételeket, hogy biztosítsa:
abból Venezuela és az Egyesült Államok népe is profitáljon.
Chris Wright energiaügyi minisztert bízták meg a terv „azonnali” végrehajtásával.
A hírek szerint az amerikai olajvállalatok magas szintű megbeszélésekre készülnek Trumppal a Fehér Házban Venezuela olajiparának jövőjéről. A Chevron, a ConocoPhillips és az ExxonMobil várhatóan még a hét végén találkozik az amerikai elnökkel, hogy milliárdos beruházások lehetőségéről tárgyaljanak a latin-amerikai országban.
Venezuela több mint 300 milliárd hordó bizonyított olajtartalékkal rendelkezik, ami közel négyszerese az Egyesült Államokénak. Bár az ország az 1990-es évek végén még napi 3,5 millió hordót termelt, a rossz gazdálkodás miatt a termelés napi körülbelül 800 ezer hordóra esett vissza a Kpler energiaelemző cég adatai szerint.
Trump szerint a nagy amerikai olajtársaságok dollármilliárdokat fognak befektetni az ország olajinfrastruktúrájába.
A nagyon nagy amerikai olajtársaságainkat fogjuk bevetni, hogy milliárdokat költsenek, fejlesszék a súlyosan leromlott olajinfrastruktúrát, és kezdjenek pénzt termelni az országnak”
– fogalmazott Trump.
Nyitókép forrása: Federico PARRA / AFP
***