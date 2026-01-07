Grönland következik Venezuela után: a Politico már azt is tudja, hogyan szerezheti meg a szigetet Donald Trump

Venezuela után Grönland lehet a következő terület, amit megszerezhet az Egyesült Államok – írja a Politico. A lap brüsszeli kiadása külön aggodalmát fejezte ki, hogy Donald Trump stratégiája „nagyon hasonlít Vlagyimir Putyin orosz elnök terjeszkedő politikájára”. A lap azért, hogy bemutassa, milyen módokon szerezheti meg az Egyesült Államok Grönlandot, összesen 9 EU-tisztviselővel, NATO-bennfentessel, szakértőkkel, valamint diplomatákkal beszélt. Ezek alapján, a beszélgetések nyomán négy fő forgatókönyvet vázoltak fel arra, hogyan kerítheti birtokába a stratégiai fontosságú szigetet Washington.

A dán haditengerészet P572 Lauge Koch (R) és P571 Ejnar Mikkelsen hajói 2025. március 11-én, Grönland fővárosának, Nuuk partjainál. Forrás: Odd ANDERSEN / AFP

Befolyásolási kampány a függetlenségi mozgalom erősítésére

Amennyiben Grönland teljes mértékben függetlenné válna Dániától, megegyezéseket köthetne az Egyesült Államokkal, amelyhez jelenleg Dánia hozzájárulása is szükséges. A függetlenné válásról a grönlandiaknak népszavazáson kellene dönteniük. Egy 2025-ös felmérés szerint a grönlandiak 56 százaléka a függetlenné válás mellett szavazna, és mindössze 28 százaléka ellenezné azt. Trump hivatalba lépése óta Dánia azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy különböző „befolyásolási műveleteket” hajt végre Grönlandon. Felix Karte „digitális politika szakértő” ezzel kapcsolatban párhuzamot vont „Oroszország befolyásoló tevékenységével”, amely szerinte Moldovában, valamint Romániában is tapasztalható.