Benzinár 2026: mutatjuk, mire számíthatunk jövőre

Mitől függ a benzinár új iránya 2026-ban? – kormányzati döntések és a világpiac

Az európai finomítók kapacitásának csökkenése, a logisztikai költségek drágulása és a környezetvédelmi előírások szigorodása mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövőben nagyobb ármozgások legyenek megfigyelhetők, még akkor is, ha a nemzetközi olajárak ideiglenesen mérséklődnek. Az iparági elemzők szerint ezért hosszabb távon egy olyan kettős nyomás érvényesül majd, amelyben a külpiaci trendek és a belső szabályozói döntések egyaránt meghatározó szerepet játszanak.

Az elmúlt hetekben új lendületet kapott azonban az orosz–ukrán konfliktus diplomáciai rendezésének reménye: a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció új, 20 pontból álló béketervet készül megosztani a Donald J. Trump vezette amerikai vezetésével. Ha végül sikerül békét kötni, az globális olaj- és energiapiacon is komoly elmozdulásokat hozhat.

A fegyveres konfliktus végét követően csökkenhet a bizonytalanság, ami stabilizálhatja az olajárakat

— ez alapvetően a nemzetközi nyersolajár és logisztikai költségek oldaláról jó hír lenne.