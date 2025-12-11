Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
üzemanyag benzin benzinárstop benzinár

Benzinár 2026: mutatjuk, mire számíthatunk jövőre

2025. december 11. 15:09

Az üzemanyagok ára mára állandó téma lett a hazai gazdasági vitákban, utánajártunk, mit mutathatnak majd a számok a kutakon Orbán Viktor sikerei után.

2025. december 11. 15:09
Tankolás. Illusztráció. Fotó: Engin Akyurt képe a Pixabay -en.
Juhász Tamás

A kutakon fizetendő összegek nagysága már nemcsak gazdasági előrejelzés kérdése, hanem politikai jelentőségű ügy is, hiszen a mindennapi költségek változása miatt egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogyan alakulnak a benzinárak Magyarországon, mit mutatnak az előrejelzések, és mi várható a szélesebb üzemanyagárak előrejelzés alapján.

Az elmúlt években a hazai szabályozás többször is beavatkozott a benzinár kérdéskörébe, amelyet az elemzők egyértelműen politikai megközelítésnek tulajdonítanak,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

a kormány üzemanyagpolitikájának célja ugyanis egyértelműen az volt: megvédeni a fogyasztókat a súlyos, külső gazdasági következményektől.

A piaci szereplők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a hazai üzemanyagárak alakulása szorosan összefügg azokkal a strukturális átalakulásokkal, amelyek az energiaszektorban zajlanak. 

Mitől függ a benzinár új iránya 2026-ban? – kormányzati döntések és a világpiac

Az európai finomítók kapacitásának csökkenése, a logisztikai költségek drágulása és a környezetvédelmi előírások szigorodása mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövőben nagyobb ármozgások legyenek megfigyelhetők, még akkor is, ha a nemzetközi olajárak ideiglenesen mérséklődnek. Az iparági elemzők szerint ezért hosszabb távon egy olyan kettős nyomás érvényesül majd, amelyben a külpiaci trendek és a belső szabályozói döntések egyaránt meghatározó szerepet játszanak.

Az elmúlt hetekben új lendületet kapott azonban az orosz–ukrán konfliktus diplomáciai rendezésének reménye: a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció új, 20 pontból álló béketervet készül megosztani a Donald J. Trump vezette amerikai vezetésével. Ha végül sikerül békét kötni, az globális olaj- és energiapiacon is komoly elmozdulásokat hozhat.

A fegyveres konfliktus végét követően csökkenhet a bizonytalanság, ami stabilizálhatja az olajárakat

— ez alapvetően a nemzetközi nyersolajár és logisztikai költségek oldaláról jó hír lenne.

A beavatkozások legismertebb eszközei a benzin árstop és az üzemanyagár plafon voltak, amelyekkel a kormány a világpiaci hatásokat próbálta tompítani, miközben az ellátás stabilitása folyamatos kihívást jelentett. 

A helyzet más irányból tekintve azért is vett izgalmas fordulatot, mert a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a benzinár változás mértéke 2026-ban főként három tényező függvénye lesz:

  • a nemzetközi nyersolajár,
  • a forint árfolyama és az, milyen irányba megy tovább Orbán Viktor gazdaságpolitikája.
benzinár
A benzinár mára állandó téma lett a hazai gazdasági vitákban.

Az elemzők szerint a benzindrágulás okai között a geopolitikai helyzet, az olajtermelő országok termelési döntései és a forint árfolyamának ingadozása a meghatározó, miközben az infláció 2026-ban szintén befolyásolja majd a lakossági terheket. 

A jelenlegi szakmai várakozásokat összefoglaló kimutatások és a részletes előrejelzések azt mutatják, hogy a piaci körülmények javulása mérsékeltebb árakkal jár majd.

Mindezt erősíti az a narratíva, mely szerint a döntéshozatal fókuszpontjában továbbra is az üzemanyagárak stabilizálása áll, így a kormány üzemanyagpolitikája várhatóan továbbra is aktív marad.

Az, hogy 2026-ban a hazai benzinár sorsa mennyire lesz piaci — és mennyire szabályozott —, most még inkább függ a globális geopolitikától.

Az új béketárgyalások és a konfliktus eszkalációjának elkerülése, vagy éppen a fegyveres konfliktus folytatódása, mind-mind jelentősen befolyásolják a várható üzemanyagárakat.

Így az eddig ismertetett tényezők — olajár, forint, szabályozás — mellett érdemes lesz figyelni a béketárgyalások alakulását is.

A lakosság és a vállalkozások számára összességében az a kérdés, hogy a benzinárak alakulása Orbán időszakában inkább a piaci logika, vagy inkább a közvetlen állami szabályozás lesz a meghatározó. Egy biztos: a következő hónapok döntései jelentős hatással lesznek arra, hogy a magyar üzemanyagpiac a szabad árazás, vagy a stabilizációt célzó beavatkozás irányába mozdul-e.

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalmanok
2025. december 11. 15:35
Fizetett hirdetésben kerestek DPK-tagokat Orbán Viktor szegedi gyűlésére. Jááájjj
Válasz erre
0
2
akitiosz
2025. december 11. 15:21
"a kormány üzemanyagpolitikájának célja ugyanis egyértelműen az", hogy az állam minél több pénzhez jusson. Az üzemanyagár kb. 60%-a adó, a fogyasztói ár, a piaci ár kb. két és félszerese.
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. december 11. 15:19
"mire számíthatunk jövőre" Áremelésre, amire mindig. Az állam nem utolsósorban "pénznyomtatásból" tartja fenn magát, amivel tönkreteszi a forintot. Az infláció következtében pedig az árak folyamatosan nőnek évtizedeken át. Is.
Válasz erre
1
3
lyon-v-2
2025. december 11. 15:18
Ha eső lesz, nem lesz. Ha nem lesz, ...lesz. Mint mindig.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!