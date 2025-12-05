Ezt nem akasztják ki a falra: Orbán Viktor aláírásával érkezett levél Brüsszelbe, ami égető kérdéseket változtathat meg

Az EU-nak egyszer és mindenkorra fel kell adnia azt az ideológiai dogmatizmust, amely egész termelési ágazatokat kényszerít térdre, anélkül, hogy ez a globális kibocsátás tekintetében kézzelfogható előnyökkel járna. Elengedhetetlen a technológiai semlegesség elvének teljes körű alkalmazása”

- áll a levélben, amelynek másolatát az ANSA olasz hírügynökség is megtekintette.

„Véleményünk szerint az ETS jövőbeli felülvizsgálata, a CBAM, a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó CO2-normák és a közelmúltban benyújtott ETS2-javaslat mellett elengedhetetlen, hogy a személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó normákat meghatározó 2019/631 rendelet közelgő felülvizsgálata megerősítse a 2035 utáni időszakra is a plug-in hibrid elektromos járművek (PHEV) és az üzemanyagcella-technológia szerepét, és bevezesse a hatótávolság-növelő elektromos járművek (ERV) elismerését, valamint más olyan jövőbeli technológiákét, amelyek hozzájárulhatnak a kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez” – írja a dokumentum.

„A javaslatnak különösen el kell ismernie a nulla kibocsátású, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és megújuló üzemanyagok szerepét a közlekedés – beleértve a közúti közlekedést is – dekarbonizációjában, és a 2023/851 rendelet (11) preambuluma szerint még 2035 előtt is a bioüzemanyagokat (megújuló üzemanyagokat) 'nulla kibocsátású üzemanyagokként' kell besorolni” – szögezik le egyebek között a levélben.

„A Bizottság javaslatának elsősorban a bevált gyakorlatokra, az adóösztönzőkre és a támogatási programokra kell összpontosítania, és technológiasemleges megközelítést kell tükröznie az alacsony és nulla kibocsátású járművekre való átállás előmozdításában” – hangsúlyozzák. Rámutatnak arra is, hogy „a vállalati járműparkok kizárólag nulla kibocsátású járművekre korlátozása aláásná a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások versenyképességét, és új gazdasági és adminisztratív terheket róna rájuk”.