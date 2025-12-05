Ft
Európa Washington NATO Egyesült Államok

Keresik az állukat Európa vezetői: az Egyesült Államok olyan bejelentést tett, amire senki sem számított

2025. december 05. 19:16

Alapjaiban írhatják át a NATO jövőjét.

2025. december 05. 19:16
null

Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Európa legkésőbb 2027-re átvenné a NATO hagyományos védelmi képességeinek túlnyomó részét – derült ki egy washingtoni találkozón, ahol Pentagon-tisztségviselők európai diplomatáknak vázolták a következő évek elvárásait. A hírről a Reuters számolt be.

A szoros határidő több európai delegáció számára irreálisnak tűnik, mivel szerintük a kontinens jelenleg nem rendelkezik azokkal az eszközökkel és kapacitásokkal, amelyekkel helyettesíthetné az amerikai katonai jelenlétet.

A források szerint az amerikai fél azt is kilátásba helyezte, hogy a határidő csúszása esetén Washington akár vissza is léphet bizonyos NATO-koordinációs mechanizmusokból.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Európa számos kulcsfontosságú területen — például légvédelem, dróntechnológia, kibervédelem vagy lőszerellátás — súlyos hiányokkal küzd. A megrendelt amerikai fegyverrendszerek szállítási ideje akár években mérhető, és vannak olyan amerikai hírszerzési és felderítési képességek is, amelyek egyszerűen nem pótolhatók.

Bár az Európai Unió 2030-ra tűzte ki azt a célt, hogy a kontinens önállóan is képes legyen megvédeni magát, szakértők szerint még ez az időkeret is rendkívül ambiciózus.

A NATO hivatalos állásfoglalása szerint az európai szövetségesek már elindultak abba az irányba, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak a kontinens védelméért, ám a 2027-es amerikai határidőt nem kommentálták.

Az EU és a tagállamok előtt így továbbra is hatalmas kihívás áll: képesek lesznek-e néhány éven belül olyan kapacitásokat felépíteni, amelyek jelenleg nagyrészt az Egyesült Államokra támaszkodnak.

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

figyelő4322
2025. december 05. 20:29
Tetszettek volna Orbán Viktorra hallgatni, aki jelenleg Európában a legintelligensebb politikus! Akkor nem lenne ilyen nagy gondban sem az EU, sem pedig Európa, mint kontinens... Éveken át szídták, átkozták, mindenféle ostoba vádakat szórtak Magyarország miniszterelnökére, de TALÁN még nem vészesen késő, hogy megtanulják: Orbán Viktornak MINDIG IGAZA LESZ!! Talán nem késő, de azért nem tenném tűzbe a kezemet az EU vezető politikusaiért, akiket kontra- szelekcióval válogattak ki...
Válasz erre
5
0
Takagi
•••
2025. december 05. 20:05 Szerkesztve
Nagyon helyes. Sz..patni ezerrel a korrupt EU-s maffia bandát. Már rinyálnak, hogy ez nem megy, rövid az idő, meg semmit nem ér a NATO USA nélkül. Így jártatok mocskos háborús héjják,lehet virítani. Érdemes volt Trumpot szapulni, és ez még csak a kezdet.
Válasz erre
4
0
ertonszena
2025. december 05. 20:01
Ezt a cikket a ChatGPT írta. Ez nem vélemény. Ez állítás. Benne vannak az egyértelmű jelek.
Válasz erre
0
5
gullwing
2025. december 05. 19:57
Erre kel költeni európában a pénzt nem a tolvaj ukránok megsegítésére!
Válasz erre
10
0
