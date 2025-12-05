Keresik az állukat Európa vezetői: az Egyesült Államok olyan bejelentést tett, amire senki sem számított

Vészjósló üzenet érkezett Amerikából Európának, ez mindent megváltoztathat, amit a NATO-ról gondolunk
Egy magas rangú NATO-tábornok szembesítette a helyzettel az öreg kontinensen lévő szövetségeseit.
Alapjaiban írhatják át a NATO jövőjét.
Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Európa legkésőbb 2027-re átvenné a NATO hagyományos védelmi képességeinek túlnyomó részét – derült ki egy washingtoni találkozón, ahol Pentagon-tisztségviselők európai diplomatáknak vázolták a következő évek elvárásait. A hírről a Reuters számolt be.
A szoros határidő több európai delegáció számára irreálisnak tűnik, mivel szerintük a kontinens jelenleg nem rendelkezik azokkal az eszközökkel és kapacitásokkal, amelyekkel helyettesíthetné az amerikai katonai jelenlétet.
A források szerint az amerikai fél azt is kilátásba helyezte, hogy a határidő csúszása esetén Washington akár vissza is léphet bizonyos NATO-koordinációs mechanizmusokból.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Európa számos kulcsfontosságú területen — például légvédelem, dróntechnológia, kibervédelem vagy lőszerellátás — súlyos hiányokkal küzd. A megrendelt amerikai fegyverrendszerek szállítási ideje akár években mérhető, és vannak olyan amerikai hírszerzési és felderítési képességek is, amelyek egyszerűen nem pótolhatók.
Bár az Európai Unió 2030-ra tűzte ki azt a célt, hogy a kontinens önállóan is képes legyen megvédeni magát, szakértők szerint még ez az időkeret is rendkívül ambiciózus.
A NATO hivatalos állásfoglalása szerint az európai szövetségesek már elindultak abba az irányba, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak a kontinens védelméért, ám a 2027-es amerikai határidőt nem kommentálták.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy magas rangú NATO-tábornok szembesítette a helyzettel az öreg kontinensen lévő szövetségeseit.
Az EU és a tagállamok előtt így továbbra is hatalmas kihívás áll: képesek lesznek-e néhány éven belül olyan kapacitásokat felépíteni, amelyek jelenleg nagyrészt az Egyesült Államokra támaszkodnak.
Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP