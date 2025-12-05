Keresik az állukat Európa vezetői: az Egyesült Államok olyan bejelentést tett, amire senki sem számított

Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Európa legkésőbb 2027-re átvenné a NATO hagyományos védelmi képességeinek túlnyomó részét – derült ki egy washingtoni találkozón, ahol Pentagon-tisztségviselők európai diplomatáknak vázolták a következő évek elvárásait. A hírről a Reuters számolt be.

A szoros határidő több európai delegáció számára irreálisnak tűnik, mivel szerintük a kontinens jelenleg nem rendelkezik azokkal az eszközökkel és kapacitásokkal, amelyekkel helyettesíthetné az amerikai katonai jelenlétet.