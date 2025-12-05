Vészjósló üzenet érkezett Amerikából Európának, ez mindent megváltoztathat, amit a NATO-ról gondolunk

A nyilatkozatot Alexus Grynkewich tábornok tette, aki szerint Európa védelme akkor sem gyengülne, ha az Egyesült Államok csökkentené csapatainak jelenlétét a kontinensen. A NATO európai főparancsnoka úgy fogalmazott, hogy bízik Európa és Kanada képességeiben, és kijelentette, hogy a szövetség ma is kész bármilyen válságra vagy eshetőségre. Véleménye szerint a NATO a következő években akkor is erősödhet, ha amerikai csapatok egy részét az Indo Csendes-óceáni térségbe helyezik át.

Forrás: Simon Wohlfahrt / AFP

Európa aggodalma fokozódik az amerikai lépések miatt

A Politico beszámolója szerint mindez egy olyan időszakban történik, amikor Washington már megkezdte az erők átrendezését: múlt hónapban 800 amerikai katonát vontak ki Romániából, amit hiába próbált visszafordíttatni a bukaresti kormány. A kontinensen jelenleg mintegy 85 ezer amerikai katona állomásozik, és európai vezetők egyre nagyobb bizonytalansággal figyelik, mennyire lesz tartós az amerikai elköteleződés.