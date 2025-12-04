„Nem hagyhatjuk Ukrajnát és Volodimirt egyedül ezekkel a fickókkal” – kiszivárgott az európai vezetők telefonbeszélgetése

Emmanuel Macron francia elnök arra figyelmeztette a szövetséges vezetőket, hogy az Egyesült Államok hamarosan „elárulhatja” Ukrajnát – derült ki egy kiszivárgott leiratból a Politico beszámolója szerint.

A hétfőn lezajlott telefonbeszélgetés részleteit – amelyben Macron, Friedrich Merz német kancellár, Mark Rutte NATO-főtitkár, Alexander Stubb finn elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és mások vettek részt – tette közzé a német Der Spiegel. A telefonbeszélgetés során a vezetők az Egyesült Államok által vezetett béketárgyalásokról beszéltek.