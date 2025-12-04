Ft
12. 04.
csütörtök
Macron Washington Ukrajna

„Nem hagyhatjuk Ukrajnát és Volodimirt egyedül ezekkel a fickókkal” – kiszivárgott az európai vezetők telefonbeszélgetése

2025. december 04. 14:49

Trumpnak nagyon nem fog tetszeni, ha Witkoffról és Kushnerről beszéltek a vele mindig jópofizó európai vezetők .

2025. december 04. 14:49
null

Emmanuel Macron francia elnök arra figyelmeztette a szövetséges vezetőket, hogy az Egyesült Államok hamarosan „elárulhatja” Ukrajnát – derült ki egy kiszivárgott leiratból a Politico beszámolója szerint. 

A hétfőn lezajlott telefonbeszélgetés részleteit – amelyben Macron, Friedrich Merz német kancellár, Mark Rutte NATO-főtitkár, Alexander Stubb finn elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és mások vettek részt – tette közzé a német Der Spiegel. A telefonbeszélgetés során a vezetők az Egyesült Államok által vezetett béketárgyalásokról beszéltek.

Lehetséges, hogy az Egyesült Államok elárulja Ukrajnát a területi kérdésében, anélkül, hogy egyértelmű biztonsági garanciákat adna”

– mondta Macron a Spiegel szerint, hozzátéve, hogy „nagy veszély” fenyegeti Zelenszkijt.

„Az elnök nem használt ilyen szavakat” – közölte Macron irodája.

Merz hozzátette, hogy Zelenszkijnek „rendkívül óvatosnak kell lennie a következő napokban”.

Játékot játszanak, mind veled, mind velünk” 

– jelentette ki a német politikus, utalva Washington küldöttjeire, Steve Witkoffra és Jared Kushnerre, akik kedden öt órán át zárt ajtók mögött tárgyaltak Vlagyimir Putyin orosz vezetővel.

Merz szóvivője, Stefan Kornelius a Politicónak így nyilatkozott: „Elvi kérdésként nem erősítem meg és nem kommentálom a beszélgetés töredékeit.” A jegyzőkönyv szerint a finn Stubb úgy tűnt, hogy egyetért Merzcel. 

Nem hagyhatjuk Ukrajnát és Volodimirt egyedül ezekkel a fickókkal” 

– nyomatékosította, nyilvánvalóan Witkoffra és Kushnerre utalva, ami Rutte egyetértését is kiváltotta.

„Egyetértek Alexanderrel: meg kell védenünk Volodimir [Zelenszkij]t” – mutatott rá a NATO-főtitkár. A NATO nem volt hajlandó kommentálni a Politico megkeresését. 

A Spiegel úgy tudja, a telefonkonferencián szóba került Oroszország befagyasztott vagyonának kérdése is. Egyes vezetők ragaszkodtak ahhoz, hogy Moszkva milliárdjait Ukrajna számára nyújtandó hatalmas pénzügyi és katonai segély finanszírozására felhasználni az EU, és nem az USA döntése.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

evpus
2025. december 04. 18:17
Ezek az állatok minden áron világháborút akarnak! A barom Zselének bebeszélték, te csak háborúzz, az oroszok veszítenek és visszakapod az elfoglalt területeket is. Mi is jól járunk, mert meg tudjuk magyarázni, hogy évek óta szarul kormányoztunk.
egonsamu-2
2025. december 04. 18:06
Ha Merz kezébe veszi Ukrajna "ügyét" akkor harangoztak Ukrajnának. Hiszen még Germanisztán rombadölését sem tudja megakadályozni.
Leskelődő
2025. december 04. 17:59
Valószínűleg egy-két csíkkal többet szívtak a kelleténél.
alenka
2025. december 04. 16:54
A drogos stöpszli naci kobold egy ovis "ezek" az óvónénik.....mióta SZIPPANTanak drogot az ovis kisfiúk??????
