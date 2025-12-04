„Nem hagyhatjuk Ukrajnát és Volodimirt egyedül ezekkel a fickókkal” – kiszivárgott az európai vezetők telefonbeszélgetése

Ez lehet a végső cél: Putyin elárulta, mely területekre pályázik Oroszország
Nem vár Trump békéjére az orosz elnök.
Trumpnak nagyon nem fog tetszeni, ha Witkoffról és Kushnerről beszéltek a vele mindig jópofizó európai vezetők .
Emmanuel Macron francia elnök arra figyelmeztette a szövetséges vezetőket, hogy az Egyesült Államok hamarosan „elárulhatja” Ukrajnát – derült ki egy kiszivárgott leiratból a Politico beszámolója szerint.
A hétfőn lezajlott telefonbeszélgetés részleteit – amelyben Macron, Friedrich Merz német kancellár, Mark Rutte NATO-főtitkár, Alexander Stubb finn elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és mások vettek részt – tette közzé a német Der Spiegel. A telefonbeszélgetés során a vezetők az Egyesült Államok által vezetett béketárgyalásokról beszéltek.
Lehetséges, hogy az Egyesült Államok elárulja Ukrajnát a területi kérdésében, anélkül, hogy egyértelmű biztonsági garanciákat adna”
– mondta Macron a Spiegel szerint, hozzátéve, hogy „nagy veszély” fenyegeti Zelenszkijt.
„Az elnök nem használt ilyen szavakat” – közölte Macron irodája.
Merz hozzátette, hogy Zelenszkijnek „rendkívül óvatosnak kell lennie a következő napokban”.
Játékot játszanak, mind veled, mind velünk”
– jelentette ki a német politikus, utalva Washington küldöttjeire, Steve Witkoffra és Jared Kushnerre, akik kedden öt órán át zárt ajtók mögött tárgyaltak Vlagyimir Putyin orosz vezetővel.
Merz szóvivője, Stefan Kornelius a Politicónak így nyilatkozott: „Elvi kérdésként nem erősítem meg és nem kommentálom a beszélgetés töredékeit.” A jegyzőkönyv szerint a finn Stubb úgy tűnt, hogy egyetért Merzcel.
Nem hagyhatjuk Ukrajnát és Volodimirt egyedül ezekkel a fickókkal”
– nyomatékosította, nyilvánvalóan Witkoffra és Kushnerre utalva, ami Rutte egyetértését is kiváltotta.
„Egyetértek Alexanderrel: meg kell védenünk Volodimir [Zelenszkij]t” – mutatott rá a NATO-főtitkár. A NATO nem volt hajlandó kommentálni a Politico megkeresését.
A Spiegel úgy tudja, a telefonkonferencián szóba került Oroszország befagyasztott vagyonának kérdése is. Egyes vezetők ragaszkodtak ahhoz, hogy Moszkva milliárdjait Ukrajna számára nyújtandó hatalmas pénzügyi és katonai segély finanszírozására felhasználni az EU, és nem az USA döntése.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Nem vár Trump békéjére az orosz elnök.