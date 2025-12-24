Ft
Magyar cég ír űrtörténelmet Amerikában: 100 millió dolláros befektetés az űrállomás jövőjébe

2025. december 24. 11:59

Magyarország új szintre lépett az űrversenyben: a 4iG 33 milliárd forinttal száll be egy vezető amerikai űripari vállalatba, ami nemcsak üzletileg, hanem geopolitikailag is mérföldkőnek számít.

2025. december 24. 11:59
null

A budapesti központú 4iG 100 millió dolláros befektetésre vállalt kötelezettséget az egyik vezető amerikai kereskedelmi űripari vállalatnál, az Axiom Space-nél. Ez az első alkalom, hogy magyar cég tulajdonrészt szerez egy meghatározó amerikai űripari szereplőben írta meg a Breitbart.

A 4iG december közepén jelentette be, hogy űr- és védelmi technológiákkal foglalkozó leányvállalata megállapodást írt alá, amelynek értelmében kiemelt befektetővé válik a houstoni székhelyű Axiom Space-ben. A megállapodás szerint 30 millió dollárt 2025 végéig, további 70 millió dollárt pedig 2026. március 31-ig fektetnek be.

A kétlépcsős befektetést a vállalat tőkepiaci közleményben hozta nyilvánosságra. 

A tranzakció történelmi mérföldkőnek számít az amerikai–magyar űripari együttműködésben, és Magyarországot közvetlenül bekapcsolja a gyorsan bővülő kereskedelmi űrgazdaságba – beleértve az alacsony Föld körüli pályán (LEO) zajló infrastruktúra-fejlesztéseket, a mikrogravitációs kutatásokat és az űralapú adatfeldolgozást.

„Ez az együttműködés történelmi jelentőségű a magyar űripar számára, hiszen először fordul elő, hogy egy magyar vállalat tulajdonosként jelenik meg egy amerikai űripari cégben” – mondta Jászai Gellért, a 4iG elnöke. Hozzátette: az Axiom „forradalmi technológiai megoldásokat fejleszt, amelyek alapjaiban alakítják át a kereskedelmi űrszektort, és meghatározzák a következő évtizedek fejlődési irányait”.

Jászai szerint a befektetés Magyarország növekvő szerepét tükrözi a globális űrgazdaságban, és egyben a Budapest és Washington közötti kapcsolatok erősödését is jelzi.

A megállapodás értelmében a 4iG Space and Defence Technologies hosszú távú hozzáférést kap űralapú adatfeldolgozási megoldásokhoz, orbitális kommunikációs rendszerekhez, valamint mikrogravitációs környezetben zajló ipari és kutatás-fejlesztési programokhoz. Ezek a területek a vállalat azon stratégiájának központi elemei, amelynek célja, hogy a 4iG nemzetközileg is meghatározó szereplővé váljon az űr- és védelmi technológiák piacán.

Egy külön, közösségi médiában közzétett bejegyzésében Jászai Gellért úgy fogalmazott: 

az üzlet egy tudatos, az Egyesült Államokkal való kapcsolatok elmélyítését célzó folyamat csúcspontja. 

Az Axiom-befektetést „új fejezetnek” nevezte a magyar–amerikai együttműködésben, és egyben „óriási ugrásnak” a 4iG számára.

Az Axiom Space számára a megállapodás egy európai ipari partner belépését jelenti egy olyan időszakban, amikor a vállalat felgyorsítja az Axiom Station fejlesztését. 

Ez lesz a világ első kereskedelmi űrállomása, amely hosszú távon a Nemzetközi Űrállomás (ISS) utódjaként szolgálhat.

„Izgatottan üdvözöljük a 4iG Space and Defence-et befektetőként az Axiom Space-ben, különösen egy ilyen meghatározó pillanatban a kereskedelmi űripar számára” – mondta Kam Ghaffarian, az Axiom Space ügyvezető elnöke. Szerinte az együttműködés illeszkedik az Axiom globális űrinfrastruktúrára vonatkozó víziójához, és erősíti az innovációt a mikrogravitációs kutatás, az adatfeldolgozás és az űrkereskedelem területén.

Az Axiom Space már eddig is kulcsszerepet játszott Magyarország űrprogramjában: 

a vállalat felelős Magyarország második űrhajósának, Kapu Tibor-nak az űrbe juttatásáért a HUNOR program keretében, ami újabb mérföldkő a magyar emberes űrrepülés történetében.

A mostani megállapodás korábbi együttműködésekre épül, így például az orbitális adatközpont-technológiák és az alacsony Föld körüli pályán nyújtott szolgáltatások közös fejlesztésére – ezek a területek egyre inkább kulcsfontosságúnak számítanak a kereskedelmi űrgazdaság következő szakaszában.

A befektetés hátterében az is áll, hogy Budapesten ismét optimizmus tapasztalható az amerikai–magyar kapcsolatok jövőjét illetően Donald Trump elnöksége alatt. Magyar Levente magyar külügyminiszter-helyettes egy 2024 decemberében adott interjúban „új korszakot” jósolt a washingtoni gazdasági és stratégiai együttműködésben a Biden-adminisztráció időszaka után.

Magyar Levente hangsúlyozta: Magyarország nyitott a befektetésekre, külkereskedelem-függő gazdaságként működik, és célja, hogy hídként szolgáljon Kelet és Nyugat között – ezek az elképzelések most kézzelfogható formában jelennek meg a 4iG amerikai űripari terjeszkedésében.

Mivel az első befektetési részlet lezárása 2025 végére várható, 

mindkét fél hosszú távú stratégiai együttműködésként tekint a megállapodásra, nem egyszeri pénzügyi tranzakcióként. 

A lépés egyértelmű jelzés: Magyarország belépett a kereskedelmi űrverseny komoly szereplői közé, miközben a Budapest és Washington közötti technológiai partnerség is új szintre lép.

Nyitókép: 4iG Csoport

