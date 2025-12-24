Magyar cég ír űrtörténelmet Amerikában: 100 millió dolláros befektetés az űrállomás jövőjébe

A budapesti központú 4iG 100 millió dolláros befektetésre vállalt kötelezettséget az egyik vezető amerikai kereskedelmi űripari vállalatnál, az Axiom Space-nél. Ez az első alkalom, hogy magyar cég tulajdonrészt szerez egy meghatározó amerikai űripari szereplőben írta meg a Breitbart.

A 4iG december közepén jelentette be, hogy űr- és védelmi technológiákkal foglalkozó leányvállalata megállapodást írt alá, amelynek értelmében kiemelt befektetővé válik a houstoni székhelyű Axiom Space-ben. A megállapodás szerint 30 millió dollárt 2025 végéig, további 70 millió dollárt pedig 2026. március 31-ig fektetnek be.