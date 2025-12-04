Vlagyimir Putyin orosz elnök az India Today televíziónak adott interjújában kijelentette, hogy Oroszország vagy katonai, vagy más módon felszabadítja a Donbaszt és Novorosszija területét – írta meg a TASZSZ hírügynökség.

„Minden erről szól. Vagy fegyveres úton fogjuk felszabadítani ezeket a területeket, vagy az ukrán csapatok kivonulnak onnan és beszüntetik ott a harcokat”

– hangsúlyozta az elnök az indiai állami látogatása előtt.