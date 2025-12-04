Ft
Ez lehet a végső cél: Putyin elárulta, mely területekre pályázik Oroszország

2025. december 04. 11:25

Nem vár Trump békéjére az orosz elnök.

2025. december 04. 11:25
Vlagyimir Putyin orosz elnök az India Today televíziónak adott interjújában kijelentette, hogy Oroszország vagy katonai, vagy más módon felszabadítja a Donbaszt és Novorosszija területét – írta meg a TASZSZ hírügynökség.

„Minden erről szól. Vagy fegyveres úton fogjuk felszabadítani ezeket a területeket, vagy az ukrán csapatok kivonulnak onnan és beszüntetik ott a harcokat”

– hangsúlyozta az elnök az indiai állami látogatása előtt.

A Donbasz Luhanszk és Donyeck megyéket, míg a Novorosszija kifejezés vélhetően a Zaporizzsja és Herszon megyékre utal – elemezete a nyilatkozatot a Portfolio.

A nyilvánosságra került, orosz–amerikai béketárgyalási információk szerint Moszkva a teljes Donyeck és Luhanszk megyét el akarja érni Ukrajnától, míg Zaporizzsja és Herszon esetében a frontvonalak befagyasztása is elfogadható számára.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

