12. 03.
szerda
Donbász demkó attila InfoRádió Aréna orosz-ukrán háború Donald Trump

Szorul a hurok Zelenszkijék nyaka körül: kulcskérdésben közeledik az ukrán álláspont az oroszhoz

2025. december 03. 12:10

Demkó Attila szerint mégis nehéz lesz közös nevezőre jutniuk a szemben álló feleknek.

2025. december 03. 12:10
Ukrajnában a szélsőjobboldal és a „nyugatos réteg” ellenzi a területi engedményeket, a katonák azonban egyre fáradtabbak és a társadalom is belefásult a konfliktusba, így egyre többen elfogadnák az ilyen veszteségeket – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Demkó Attila arra is kitért, milyen közös halmazok lehetnek a felek érdekeinél a béketárgyalások során.

Szerinte 

az ukrán társadalom egy része már a területi veszteségeket is elfogadná, ha véget érne a háború, 

mégis nehéz lesz közös nevezőre jutniuk a szemben álló feleknek. Amióta Donald Trump visszatért a Fehér Házba, többféle béketerv megfogalmazódott már, de továbbra is az a legfőbb kérdés, hogy a sok javaslat és követelés között lesz-e olyan közös halmaz, ami Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok számára egyaránt elfogadható. Úgy fogalmazott, a tárgyalások során felvetődhetnek olyan kezdeményezések, amelyeknek alapvetően mindenki örülne.

Azt gondolja, az ukránok is támogatnák, ha például az amnesztia minden érintettre vonatkozna. Szorul a hurok Zelenszkijék nyaka körül: az ukrán legfelsőbb vezetésig érő korrupciós botrány ugyanis nagyon felkavarta a nemzetközi közvéleményt, ami nem vet jó fényt Kijevre, és akár további súlyos következményei is lehetnek.

Az amnesztián túl azonban Demkó Attila nem lát sok más olyan tételt, ami közös halmaz lehetne az orosz és az ukrán fél között. 

Az amerikai–orosz közös halmaz sokkal nagyobb, viszont az amerikai–ukrán közös halmaz a szakértő megítélése szerint bizonyos feszültségek miatt most már nem olyan nagy, mint korábban. 

Az NKE programvezetője megjegyezte:

az Egyesült Államokat „igazából nem nagyon érdekli, hová fog tartozni a Donbász, 

mert ez Donald Trump és az amerikai érdekek szempontjából is csak egy részletkérdés”.

Fotó: JOHN THYS / AFP

A teljes interjút itt nézheti vissza:

 

