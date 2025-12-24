Termelékenységi paradoxon: miért nem lett jobb az építőipar? 

Az 1990-es évek közepétől az Egyesült Államokban a visszaesés megállt, de a termelékenység azóta stagnál. Hasonló a helyzet sok fejlett országban: Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és Japánban lapos vagy enyhén csökkenő ívet rajzol ki a trend. Néhány állam – mint Hollandia, Belgium vagy Dánia – még mutat némi növekedést, de alacsonyabb ütemben, és e trendek mögött jórészt statisztikai korrekciók, módszertani, adatfelvételi pontatlanságok, változások állhatnak.

Az újonnan vizsgált országok közül számos kelet-európai, latin-amerikai és ázsiai (például Lettország, Litvánia, Peru, Costa Rica) javulást mutat, ám ezek többsége kisebb vagy kevésbé fejlett gazdaság. Az anyag szerint a visegrádi négyek közül egyik sem szerepel a kiemelkedően javulók között.

Kína a hatalmas infrastrukturális beruházásai ellenére sem emelkedik ki: 1987 óta csupán évi 1,4–1,9 százalékos növekedés látható, ami hasonló a régi nyugat-európai értékekhez, és 2007–2017 között gyakorlatilag stagnált. Japánban pedig szinte semmilyen előrelépés nincs az 1970-es évek óta. A legjobban teljesítő gazdag ország Belgium, ahol korábban 3 százalék feletti, ma pedig körülbelül 1 százalékos az éves építőipari hatékonyságnövekedés. Ugyanakkor kétséges, hogy ez a javulás mennyire valós, hiszen a belga építési költségek nem alacsonyabbak a környező országokénál – a felmérés készítői itt is adatfelvételi pontatlanságokra gyanakodnak.

Ellentmondásos adatok

Magyarország adatai a lengyelhez hasonló képet mutatnak: lassú, kismértékű hatékonyságnövekedés jellemzi az ágazatot. Ez különösen furcsa, ha belegondolunk, mennyit fejlődtek az építési technológiák az elmúlt évtizedekben.