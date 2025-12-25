Melyik csapat nyeri a BL-t, a vb-t, hova igazol Varga és Tóth az FTC-ből? – a Mandiner kérdezett, az MI válaszolt

Ez milyen karácsony lesz így?! Keményen befenyítette játékosait a világ egyik legjobb edzője
Az ünnepek alatt sem ismer tréfát.
Az év végéhez érve arra gondoltunk, hogy interjút készítünk a mesterséges intelligencia (MI) csevegőrobotjával a labdarúgást érintő legfontosabb kérdésekben. Melyik csapat nyeri a Bajnokok Ligáját és a világbajnokságot? Hová igazolhat a Ferencvárosból Varga Barnabás és Tóth Alex? Meddig juthat a Fradi az Európa-ligában? Szoboszlai Dominik jövőre felkerülhet-e az Aranylabda harmincfős jelöltlistájára?
A beszélgetés megkezdése előtt a ChatGPT-t arra kértük, hogy lehetőleg kerülje a sablonos, közhelyes válaszokat, ugyanakkor ne rugaszkodjon el a valóságtól. Mindezek után lássuk, mit vár az MI a 2026-os évtől!
Először arról kérdeztük, az alapszakaszban elért eddigi eredmények és az aktuális forma alapján mely csapatok a legesélyesebbek arra, hogy bejussanak a Bajnokok Ligája május 30-i, budapesti döntőjébe.
„Azok a csapatok jutnak el a finálé közelébe, amelyek nemcsak jók, hanem önazonosak is: tudják, kik ők akkor is, amikor a párharc kényelmetlenné válik – fejtegette a ChatGPT. – Ebben a pillanatban az Arsenal ilyen csapatnak tűnik. Nem azért, mert mindenkit »agyonver«, hanem mert a játékának van egy belső logikája, ami nyomás alatt sem roppan össze. Az Arsenal most nem lendületből él, hanem struktúrából, és a BL kieséses szakaszában ez általában messzebbre visz, mint a puszta tehetség. Nagyon hasonló okokból nem lehet kihagyni a komoly esélyesek közül a Manchester Cityt sem, amely nem meccseket, hanem forgatókönyveket nyer meg. Tudják, hogy kell elvenni egy párharc oxigénjét, hogyan kell lelassítani vagy éppen felgyorsítani azt néhány perc erejéig, és ez az a fajta tudás, amely a BL-ben döntőt érhet.”
A mesterséges intelligencia a címvédő Paris Saint-Germaint és a 15 sikerével rekorder Real Madridot kevésbé kiszámítható együttesnek tartja, amelyek képesek átírni a teljes idény szcenárióját, ha formába lendülnek. A spanyol gárdáról azt mondta, esetében „a Bajnokok Ligája nem versenysorozat, hanem természetes közeg. Lehet bármilyen átmeneti szezonja, a kieséses szakaszban rendre úgy viselkedik, mintha a történet eleve róla szólna, és ez mentális előnyt jelent még a legjobbak ellen is”.
Az MI az esélyesek közé sorolja a Bayern Münchent és a Liverpoolt is, az előző idényben elődöntős Barcelonáról pedig úgy vélekedik, hogy „a tehetséges generációja türelmetlenül várja a sikereket”.
Összességében tehát, ha ma kellene megnevezni azokat, akiknek a legnagyobb esélyük van a Puskás Arénában játszani a döntőt, akkor az Arsenal és a Manchester City tűnik a legstabilabb választásnak, mögöttük pedig a Real Madrid és a PSG az a két csapat, amelyek egyetlen jól elkapott tavaszi szakasz esetén mindent felboríthatnak. A BL azonban sosem arról szól, hogy ki a legerősebb decemberben, hanem arról, ki marad önmaga áprilisban
– összegzett a ChatGPT.
A jövő nyáron labdarúgó-világbajnokságot rendeznek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban, sajnos a magyar válogatott nélkül, amely a selejtezőcsoportjában csak a harmadik helyen végzett Portugália és Írország mögött, így még a pótselejtezőről is lemaradt. A mesterséges intelligencia a címvédő argentinokat, valamint a legutóbbi Európa-bajnokság két döntősét, a spanyolokat és az angolokat nem sorolja a végső győzelemre is esélyes csapatok közé, ellenben
sőt ha kijut a vb-re, akkor véleménye szerint Olaszországgal is számolni kell majd.
A beszélgetést ezt követően a Ferencvárossal folytattuk, és arra voltunk kíváncsiak az MI-nél, hogy Robbie Keane csapata ebben az idényben meddig juthat az Európa-ligában. A ChatGPT szerint „óriási siker”, hogy a zöld-fehérek hat forduló után veretlenül hatodikak a második számú európai kupasorozatban, mert „ez jelzi, hogy az együttes mentálisan és taktikailag is felkészült a nemzetközi mérkőzésekre”.
„A Ferencvárosnak a legnagyobb kihívás az, hogy a rutin és a keretmélység szempontjából az európai topklubok ellen kell helytállnia, és ezeken a mérkőzéseken egy-egy apró hiba akár az egész párharcot eldöntheti. Ugyanakkor a nemzetközi meccsek tapasztalata azt mutatja, hogy a Fradi képes erősebb ellenfeleket is megszorongatni, főleg hazai pályán.
Reálisnak tűnik, hogy a Ferencváros elérheti az Európa-liga nyolcaddöntőjét, s ha a formája és a szerencséje is kitart, akár a negyeddöntőig is eljuthat. Ennél tovább elmenni már sok tényezőnek kellene összeállnia”
– véli a mesterséges intelligencia.
Az FTC kapcsán a magyar futballszurkolókat lázban tartja az a kérdés, hogy a klub válogatott játékosai közül Tóth Alex és Varga Barnabás hová igazolhat el az új évben. A hírek szerint topligás csapatok kívánságlistáján szereplő Tóth esetében csak idő kérdése a váltás, ügynöke, Papp Bence december elején a Mandinernek azt mondta, a 20 éves középpályás legkésőbb a nyáron megteszi a következő lépést a karrierjében.
A ChatGPT szerint a Borussia Dortmund és az Ajax „nagyon illeszkedne Tóth profiljához”, míg az őt szintén figyelő Juventus fizikailag és taktikai szempontból is kihívást jelenthetne neki.
A választás nemcsak a pénzről szól, hanem a klub filozófiájáról, a fiataloknak adott lehetőségekről és a nemzetközi rutin megszerzéséről. A Dortmund és a Juventus is nagy ugrást jelenthet, de fontos, hogy olyan csapatot válasszon, amelynél a fiatalok integrációja és a játékidő biztosított lenne, különben a fejlődése lelassulhat
– fejtette ki álláspontját az MI, amely Gulácsi Péter és Orbán Willi csapatánál, az RB Leipzignél is el tudná képzelni Tóthot.
Kubatov Gábornak, az FTC elnökének elmondása szerint Varga szóbeli ígéretet kapott arra a klubtól, hogy ha jó ajánlat érkezik érte a télen, akkor elengedik. A 31 esztendős támadóval kapcsolatban eddig szaúd-arábiai és törökországi érdeklődésről lehetett hallani, de Tóthhoz hasonlóan az ő ügyében sincs még konkrétum.
A mesterséges intelligencia úgy véli, Vargának „olyan topligás középcsapathoz érdemes mennie, amelynél vezető szerepet kaphat, stabil kezdőjátékosként főszerephez juthat, és közben tovább élvezheti az európai kupamérkőzéseket is”. A ChatGPT példaként említette
az El-szereplő Freiburgot és a Konferencia Liga-résztvevő – de a Bundesligában jelenleg sereghajtó – Mainzot, az olasz bajnokságban újoncként tizedik Sassuolót, valamint olyan portugál és belga élcsapatokat, mint a Bragát, a Gentet és az FC Bruges-t.
Mindezek után már csak azt szerettük volna megtudni az MI-tól, hogy a Liverpoolban kiváló idényt futó, a csapatban meghatározó szerepet betöltő Szoboszlai Dominiknek lesz-e esélye arra, hogy az ősszél jelöljék a legrangosabb egyéni díjra, az Aranylabdára.
„Ha továbbra is kiemelkedő formában játszik, a Liverpool sikeresen szerepel a Premier League-ben és a BL-ben, és ő maga is stabilan az egyik legjobb teljesítményt nyújtja a csapatban, valós esélye van felkerülni a 30 fős Aranylabda-listára. Ugyanakkor a mezőny nagyon erős, ott van a többi topligás sztár, BL-győztesek és világklasszisok, így a jelöléshez nem elég kiemelkedni egy klubban, hanem folyamatosan nagy léptékű, nemzetközi szintű hatást kell gyakorolni” – szólt a válasz. Hozzátette, a jelölésnél Szoboszlai játékstílusa és vezetői képességei is számíthatnak, ugyanakkor arra is utalt, a magyar válogatott középpályás amiatt mindenképpen hátrányból indul majd, hogy a világbajnokságon nem vesz részt.
Szoboszlai Dominik fantasztikus szabadrúgásgólja az Arsenal ellen
Ezek után nem marad más hátra, mint hogy nagy érdeklődéssel és izgatottsággal várjuk, mit tartogat számunkra a labdarúgás világa az új esztendőben, és hogy a mesterséges intelligencia várakozásai, jóslatai valóra válnak-e.
