Melyik csapat nyeri a BL-t, a vb-t, hova igazol Varga és Tóth az FTC-ből? – a Mandiner kérdezett, az MI válaszolt

Az év végéhez érve arra gondoltunk, hogy interjút készítünk a mesterséges intelligencia (MI) csevegőrobotjával a labdarúgást érintő legfontosabb kérdésekben. Melyik csapat nyeri a Bajnokok Ligáját és a világbajnokságot? Hová igazolhat a Ferencvárosból Varga Barnabás és Tóth Alex? Meddig juthat a Fradi az Európa-ligában? Szoboszlai Dominik jövőre felkerülhet-e az Aranylabda harmincfős jelöltlistájára?

A beszélgetés megkezdése előtt a ChatGPT-t arra kértük, hogy lehetőleg kerülje a sablonos, közhelyes válaszokat, ugyanakkor ne rugaszkodjon el a valóságtól. Mindezek után lássuk, mit vár az MI a 2026-os évtől!