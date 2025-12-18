„Megtehetem ezt vele?” – Kubatov elárulta, Varga Barnabásnak megígért valamit a Fradi

Kubatov Gábor elárulta, miért hosszabbított Robbie Keane-nel
„Neki ez nem pénzkérdés.”
Kubatov Gábor évértékelő interjút adott az M4 Sportnak. Az FTC elnöke elmondta, a télen egy jó ajánlat esetén elengednék Varga Barnabást.
Kubatov Gábor exkluzív interjút adott az M4 Sportnak. Ebben az FTC elnöke többek között Varga Barnabásról, a labdarúgócsapat magyar válogatott csatáráról is beszélt, akiről elmondta, ha kedvező ajánlat érkezik érte a télen, akkor a megállapodásuk értelmében elengedik őt.
„Barna harmincegy éves, a karrierjéből néhány év van hátra, Európában mérhetően is nagyon magas színvonalon teljesít, számtalan nagy csapat figyeli. Másfél évig szóló szerződése van még, tehát ha akarnám, nem engedném el, hiába jön bármilyen ajánlat. De vajon megtehetem ezt egy játékossal? Hogy van egy lehetősége, az utolsó néhány évében komoly karriert futhat be és nagyon sok pénzt fog keresni, és mi is sok pénzt fogunk érte kapni. Akkor vajon ésszerű, hogy itt tartom? Ha jó ajánlat jön érte, akkor a télen elmehet. Ennyivel tartozunk neki” – szögezte le Kubatov.
Szóba került Tóth Alex, a csapat húszéves válogatott középpályása is, aki kiemelkedő teljesítménnyel hívja fel magára a figyelmet. Arra a kérdésre, hogy meddig láthatja őt a közönség a Ferencvárosban, úgy reagált: „Nincs rá ajánlatunk, de azt látom, hogy a világ összes nagy csapata itt van és nézi őt.”
Ha kapunk egy komoly ajánlatot, el kell engedni. Neki is jót tesz, nekünk meg kárpótlás, mert anyagilag ez jó lehet. Nekem meggyőződésem, hogy Tóth Alex eladása Magyarország egyik legnagyobb játékoseladása lesz, ami nemcsak minket, a Ferencvárost emeli egy magasabb polcra, hanem az egész magyar labdarúgást
– tette hozzá.
Hangsúlyozta, játékoseladásokból kétszer-háromszor nagyobb bevételt tudnak szert tenni, mint a sikeres nemzetközi kupaszerepléssel.
Az FTC elnöke a minap szerződést hosszabbító vezetőedzőről, Robbie Keane-ről elmondta, nagyon szeret vele együtt dolgozni, mert egyetértenek abban, hogy a csapatnak még feljebb kell jutnia.
„Ő egy győztes típus. Néhány öltözői beszéde megnézhető az interneten, vannak benne sípolások, használ olyan szavakat, amelyeket talán nem illik, de egy győztes típus. Nagyon élvezem a vele való munkát. Kérlelhetetlen és könyörtelen a győzelmek tekintetében. Emellett nagyon motivált, közben mégis laza” – fogalmazott Kubatov Gábor, hozzátéve, hogy ritka az olyan edző, aki jó távolságot tart a játékosoktól és vezetőktől, miközben tudja a dolgát.
Kubatov azt is elárulta,
nem tudja, hogy Keane valóban kapott-e ajánlatokat más csapatoktól, mert az edzőkkel más szerződéseket kötnek, mint a játékosokkal, velük az érdeklődők a klub megkerülésével is felvehetik a kapcsolatot.
Ezt is ajánljuk a témában
„Neki ez nem pénzkérdés.”
A csapat sikeres nemzetközi kupaszereplését illetően megjegyezte, hogy az Európa-liga résztvevői között a költségvetésük az utolsók között van.
„Ismerem a mondást, hogy nem a pénz focizik, de a nemzetközi porondon nagyos sokat számít” – szögezte le, majd úgy folytatta, hogy már csak ezért is bravúros a Ferencváros szereplése. Az FTC két fordulóval az alapszakasz vége előtt
A klubelnök beszélt arról is, hogy a csapat jó teljesítménye az utánpótlásra is hatással van.
„A fiatalok győzteseket látnak és ők is azokká akarnak válni” – mondta, hangsúlyozva egyúttal, hogy a Ferencvárosnál jó munkát végeznek az utánpótlás-nevelésben, sokakat korosztályuknál feljebb játszatnak, számításuk szerint az NB I-ben és az NB II-ben ötven körüli olyan játékos van, aki náluk pallérozódott.
Ezt is ajánljuk a témában
„Az egész magyar labdarúgást magasabb polcra emeli.”
Kubatov Gábor (ismét) nehezményezte, hogy az új hazai finanszírozási rendszer kialakításakor nem kérdezték meg őket, pedig az eredményeik, illetve a szakembereik tapasztalata alapján ez indokolt lett volna, és mint mondta, szívesen adták volna a tudásukat. Megjegyezte még, hogy kevés a jó magyar labdarúgó és a hazai játékosok előtérbe helyezésével felmegy az itthoni futballisták fizetése. Azt is kifejtette, nemcsak azt sérelmezi, hogy az MLSZ a magyar- és a fiatalszabály bevezetése előtt nem kérte ki a véleményüket, hanem azt is, hogy
a stadionépítésben nem kérték a tanácsaikat, pedig akkor „a közepes, sok esetben veszteségesen üzemelő létesítmények helyett még a Groupama Arénánál is jobb stadionokat” húzhattak volna fel.
A további sportágakra rátérve megismételte korábbi kijelentését, hogy szeretné, ha a kézilabdában is olyan sok mérés lenne, mint a labdarúgásban, de „nehezen áll be a rendszer”. Mint mondta, az a szándékuk, hogy maradjanak magyarok a női csapatban (több, mint a nagy rivális Győri ETO-ban), de közben legyenek eredményesek, és kiemelte, hogy a válogatottba az FTC adja a legtöbb játékost.
Ha a Final Fourba kerülünk, én erre látok azért jelentős esélyt, akkor az MVM Dome-ban az egy másik kávéház lesz, amikor bent van tízezer fanatikus fradista és hajtja-űzi a csapatot
– mondta a Bajnokok Ligájára vonatkozó várakozásait illetően, egyúttal leszögezte: az biztos, hogy a szakmai munkának előbb-utóbb be kell érnie.
Példaként említette a vízilabdát, mert abban olyan fejlesztéseik vannak, amelyekre az egész világ figyel, nem véletlenül nyert ismét Bajnokok Ligáját a férfi csapat. Hozzátette, a női bajnokságban is lépegetnek felfelé és ez lenne a cél a férfi kézilabdában is hosszabb távon. Meglátása szerint a férfi jégkorongcsapat is jól teljesít, azután, hogy meghívást kapott az Osztrák Ligába, bravúrgyőzelmeket arat úgy, hogy nincs saját pályája.
Az interjú teljes egészében
Nyitókép: fradi.hu