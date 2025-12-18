„Megtehetem ezt vele?” – Kubatov elárulta, Varga Barnabásnak megígért valamit a Fradi

Kubatov Gábor exkluzív interjút adott az M4 Sportnak. Ebben az FTC elnöke többek között Varga Barnabásról, a labdarúgócsapat magyar válogatott csatáráról is beszélt, akiről elmondta, ha kedvező ajánlat érkezik érte a télen, akkor a megállapodásuk értelmében elengedik őt.

Varga Barnabást a télen kedvező ajánlat esetén elengedheti a Fradi (Fotó: MTI / Vasvári Tamás)

„Barna harmincegy éves, a karrierjéből néhány év van hátra, Európában mérhetően is nagyon magas színvonalon teljesít, számtalan nagy csapat figyeli. Másfél évig szóló szerződése van még, tehát ha akarnám, nem engedném el, hiába jön bármilyen ajánlat. De vajon megtehetem ezt egy játékossal? Hogy van egy lehetősége, az utolsó néhány évében komoly karriert futhat be és nagyon sok pénzt fog keresni, és mi is sok pénzt fogunk érte kapni. Akkor vajon ésszerű, hogy itt tartom? Ha jó ajánlat jön érte, akkor a télen elmehet. Ennyivel tartozunk neki” – szögezte le Kubatov.