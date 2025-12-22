Ez milyen karácsony lesz így?! Keményen befenyítette játékosait a világ egyik legjobb edzője

Pep Guardiola saját bevallása szerint is egy furcsa figura, még a különc egyéniségekkel teletűzdelt edzői közegben is. A Barcelona korábbi, a Manchester City jelenlegi agytrösztje a legutóbbi sajtótájékoztatóján is adott némi ízelítőt egyedi látásmódjából: csupa olyan gondolatot osztott meg a nagyérdeművel, amely a karácsonyi szünetre is beszédtémát szolgáltat a sajtó számára.

Pep Guardiola karácsonykor sem enged a szigorból

Guardiola és a boldog karácsony

Az 54 éves korszakos edzőzseni, aki pályafutása alatt csapataival talán csak azt nem nyerte meg, ami nincs is, most hirtelen a semmiből kijelentette, hogy a Citynek fel kell készülnie rá, ha egy nap ő hirtelen úgy ébred, hogy már nem akar a City edzője lenni, akkor a klubnak készen kell állnia egy konkrét B-tervvel. Majd ezt követően rátért a Premier League ünnepi nagydömpingjére – a csapatok december 24. és január 4. között egy hét leforgása alatt három bajnokit is ledarálnak –, és persze a karácsonyra is, de persze a maga sajátos ünnepi megközelítéséből. Guardiola ugyanis habozás nélkül kijelentette: az a játékosa, aki az ünnepek alatt „túlzabálja” magát, a kulcsfontosságú év végi meccsekről lényegében kijátssza magát a keretből.