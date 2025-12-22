Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Manchester City Pep Guardiola Premier League karácsony

Ez milyen karácsony lesz így?! Keményen befenyítette játékosait a világ egyik legjobb edzője

2025. december 22. 16:15

Pep Guardiola az ünnepek alatt sem ismer tréfát. A Manchester City edzőzsenijének gondja lesz rá, hogy sztárjai ne feledkezzenek meg magukról a karácsonyi eszem-iszom alatt sem.

2025. december 22. 16:15
null

Pep Guardiola saját bevallása szerint is egy furcsa figura, még a különc egyéniségekkel teletűzdelt edzői közegben is. A Barcelona korábbi, a Manchester City jelenlegi agytrösztje a legutóbbi sajtótájékoztatóján is adott némi ízelítőt egyedi látásmódjából: csupa olyan gondolatot osztott meg a nagyérdeművel, amely a karácsonyi szünetre is beszédtémát szolgáltat a sajtó számára. 

GUARDIOLA, Josep karácsony
Pep Guardiola karácsonykor sem enged a szigorból

Guardiola és a boldog karácsony

Az 54 éves korszakos edzőzseni, aki pályafutása alatt csapataival talán csak azt nem nyerte meg, ami nincs is, most hirtelen a semmiből kijelentette, hogy a Citynek fel kell készülnie rá, ha egy nap ő hirtelen úgy ébred, hogy már nem akar a City edzője lenni, akkor a klubnak készen kell állnia egy konkrét B-tervvel. Majd ezt követően rátért a Premier League ünnepi nagydömpingjére – a csapatok december 24. és január 4. között egy hét leforgása alatt három bajnokit is ledarálnak –, és persze a karácsonyra is, de persze a maga sajátos ünnepi megközelítéséből. Guardiola ugyanis habozás nélkül kijelentette: az a játékosa, aki az ünnepek alatt „túlzabálja” magát, a kulcsfontosságú év végi meccsekről lényegében kijátssza magát a keretből.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A minap minden játékosnak megmértük a súlyát. Abban a pillanatban, ahogy visszatérnek a három napos karácsonyi szünetről, december 25-én újabb mérlegelés következik, hogy megnézzük, az ünnepek alatt hány kiló szaladt fel. Ugyanis kissé dagin szoktak visszajönni... Persze, ehetnek, de nem ész nélkül. Nekem ugyanis ki kell jelölnöm az utazó keretet a 27-i, Nottingham Forest elleni bajnokira, és akin három kiló súlyfelesleg lesz, az itthon marad Manchesterben, és nem tart a csapattal, ez száz százalékig biztos!"

Hogy a játékosok mennyire örültek mesterük nyilvános szavainak, nem tudni, de könnyen lehet, a végén ez a fajta maximalizmus hozhatja meg a Citynek az újabb bajnoki trófeát. A Kékek ugyanis változatlanul tapadnak az éllovas Arsenalra, hátrányuk csupán két pont az ágyúsokkal szemben úgy, hogy egyrészt 

az ünnepi menetrendjük is könnyebbnek ígérkezik a riválisénál, másrészt mostanában a győzelmeik is sokkal magabiztosabban jönnek, mint a londoniaknak – legutóbbi négy bajnokijukat például egyaránt kapott gól nélkül nyerték meg, 11–0-s gólkülönbséggel!

A Premier League hosszú idő után először szakít a karácsonyi tradíciókkal, idén nem lesz forduló a hagyományos Boxing Dayen, azaz december 26-án. 

(Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!