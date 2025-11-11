Már a Transfermarkton is Szoboszlai a téma – a világ egyik legjobb edzője és egy spanyol óriás is kinézhette magának

Szoboszlai új szerződéséről írnak Angliában – elindultak a találgatások, egy vad pletyka áll a háttérben
Lesben áll a Real Madrid és a Manchester City?
A Liverpool szeretné megtartani magyar középpályását. A Manchester City és a Real Madrid viszont szemet vetett Szoboszlaira.
A Mandiner is beszámolt arról, hogy az elmúlt napokban felreppentek olyan hírek, miszerint a Liverpool futballcsapatát erősítő Szoboszlai Dominik hamarosan meghosszabbíthatja 2028 nyarán lejáró szerződését. A Transfermarkt egyik közösségi oldala szerint a magyar játékos tárgyalásának folyamatát a Manchester City és a Real Madrid is figyelemmel kíséri.
A múlt héten mindkét klub a saját bőrén tapasztalhatta meg, milyen futballista is Szoboszlai Dominik, hiszen a Liverpool az elmúlt két tétmérkőzését pont e két együttes ellen játszotta: a Real Madridot hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Bajnokok Ligájában, míg a Manchester Citytől vendégként 3–0-ra kikapott a Premier League-ben.
a hírek szerint a Vörösök nagy mértékű fizetésemelést és 2030-ig vagy 2031-ig szóló új megállapodást kínálhatnak Szoboszlainak, aki most élete formájában van.
A Liverpool egyelőre szenved, és a szakértők szerint nem fogja tudni megvédeni bajnoki címét. A hétvége rangadója után – amelyen a történelem egyik legjobb edzőjének tartott Pep Guardiola ezredszer ült vezetőedzőként a kispadon – a Manchester Cityt tartják az Arsenal legnagyobb üldözőjének, míg a Real Madrid továbbra is vezeti a spanyol bajnokságot.
Érdekesség, hogy mindkét csapatban játszik olyan játékos, akivel Szoboszlai jó viszonyt ápol: a manchesterieknél Erling Haalanddal van jóban, akit még a salzburgi korszakából ismer, míg a nyáron a Realba szerződött át a liverpooli legjobb barátja, Trent Alexander-Arnold – adott esetben az ő szavuk/hívásuk is döntő lehet.
A Liverpool a Premier League-ben 11 forduló után a nyolcadik helyen áll, az éllovas Arsenal nyolc ponttal van előtte.
Fotó: Darren Staples/AFP