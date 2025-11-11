Ft
11. 11.
kedd
Manchester City Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik

Már a Transfermarkton is Szoboszlai a téma – a világ egyik legjobb edzője és egy spanyol óriás is kinézhette magának

2025. november 11. 07:08

A Liverpool szeretné megtartani magyar középpályását. A Manchester City és a Real Madrid viszont szemet vetett Szoboszlaira.

2025. november 11. 07:08
A Mandiner is beszámolt arról, hogy az elmúlt napokban felreppentek olyan hírek, miszerint a Liverpool futballcsapatát erősítő Szoboszlai Dominik hamarosan meghosszabbíthatja 2028 nyarán lejáró szerződését. A Transfermarkt egyik közösségi oldala szerint a magyar játékos tárgyalásának folyamatát a Manchester City és a Real Madrid is figyelemmel kíséri.

Szoboszlai a Real Madrid ellen a mezőny egyik legjobbja volt
Szoboszlai a Real Madrid ellen a mezőny egyik legjobbja volt (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A múlt héten mindkét klub a saját bőrén tapasztalhatta meg, milyen futballista is Szoboszlai Dominik, hiszen a Liverpool az elmúlt két tétmérkőzését pont e két együttes ellen játszotta: a Real Madridot hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Bajnokok Ligájában, míg a Manchester Citytől vendégként 3–0-ra kikapott a Premier League-ben.


Mint írtuk, 

a hírek szerint a Vörösök nagy mértékű fizetésemelést és 2030-ig vagy 2031-ig szóló új megállapodást kínálhatnak Szoboszlainak, aki most élete formájában van.

A Liverpool egyelőre szenved, és a szakértők szerint nem fogja tudni megvédeni bajnoki címét. A hétvége rangadója után – amelyen a történelem egyik legjobb edzőjének tartott Pep Guardiola ezredszer ült vezetőedzőként a kispadon – a Manchester Cityt tartják az Arsenal legnagyobb üldözőjének, míg a Real Madrid továbbra is vezeti a spanyol bajnokságot.

Érdekesség, hogy mindkét csapatban játszik olyan játékos, akivel Szoboszlai jó viszonyt ápol: a manchesterieknél Erling Haalanddal van jóban, akit még a salzburgi korszakából ismer, míg a nyáron a Realba szerződött át a liverpooli legjobb barátja, Trent Alexander-Arnold – adott esetben az ő szavuk/hívásuk is döntő lehet.

Szoboszlaiék rossz formában és nagy hátrányban

A Liverpool a Premier League-ben 11 forduló után a nyolcadik helyen áll, az éllovas Arsenal nyolc ponttal van előtte.

Fotó: Darren Staples/AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
vakiki
2025. november 11. 08:18
Nem tudom Trentnek mennyi szava lehet a Reálnál,hiszen nem tudta ott megvetni a lábát.Nem csinált jó üzletet a váltással. Kár,hogy a Liverpool nincs most formában. De ez még változhat!
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. november 11. 07:43
szerintem a Realban és nem a favágók között lenne a helye
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!