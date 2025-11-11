Már a Transfermarkton is Szoboszlai a téma – a világ egyik legjobb edzője és egy spanyol óriás is kinézhette magának



Mint írtuk,

a hírek szerint a Vörösök nagy mértékű fizetésemelést és 2030-ig vagy 2031-ig szóló új megállapodást kínálhatnak Szoboszlainak, aki most élete formájában van.

A Liverpool egyelőre szenved, és a szakértők szerint nem fogja tudni megvédeni bajnoki címét. A hétvége rangadója után – amelyen a történelem egyik legjobb edzőjének tartott Pep Guardiola ezredszer ült vezetőedzőként a kispadon – a Manchester Cityt tartják az Arsenal legnagyobb üldözőjének, míg a Real Madrid továbbra is vezeti a spanyol bajnokságot.

Érdekesség, hogy mindkét csapatban játszik olyan játékos, akivel Szoboszlai jó viszonyt ápol: a manchesterieknél Erling Haalanddal van jóban, akit még a salzburgi korszakából ismer, míg a nyáron a Realba szerződött át a liverpooli legjobb barátja, Trent Alexander-Arnold – adott esetben az ő szavuk/hívásuk is döntő lehet.

Szoboszlaiék rossz formában és nagy hátrányban