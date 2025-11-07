Szoboszlai új szerződéséről írnak Angliában – elindultak a találgatások, egy vad pletyka áll a háttérben

A világ legismertebb sportújságírója szerint busásan megjutalmazzák Szoboszlai Dominiket Liverpoolban!
Nagyon megérdemelné.
Hamarosan megkezdődhetnek a szerződéshosszabbítási tárgyalások. A Liverpool nagy mértékű fizetésemelést és 2030-ig vagy 2031-ig szóló új megállapodást kínálhat Szoboszlai Dominiknek.
Szoboszlai Dominik teljesítményével nagyon elégedettek a Liverpoolnál, ami nem is csoda, hiszen a magyar labdarúgó erre az idényre kihagyhatatlan játékossá nőtte ki magát az angol bajnoki címvédőnél. Korábban több cikkünkben foglalkoztunk vele, hogy a klub vezetősége a hírek szerint már jelezte hosszabbítási szándékát Szoboszlai felé, és már a szerződéstervezet előkészítésén dolgozik, amellyel hosszú távra magához láncolhatná az utóbbi időben kiváló formában futballozó 25 éves középpályást.
Most pedig az is kiderült – már amennyiben lehet hinni a brit sajtóban is felröppenő vad pletykáknak… –, hogy a Liverpoolnak miért lenne sürgős már mostanság meghosszabbítania honfitársunk 2028-ig érvényes megállapodását: a Mersey-parti egyletnél állítólag attól tartanak, hogy ha nem cselekednek időben, akkor a még náluk is tehetősebb egyesületek, mint a Manchester City vagy a Real Madrid, lecsaphatják a kezükről válogatottunk csapatkapitányát.
Ezt elkerülendő a Vörösök a hírek szerint
2030-ig vagy 2031-ig szóló új szerződést és akár 50 százalékos fizetésemelést kínálhat a jelenleg heti 120 ezer fontot (52.7 millió forint) kereső Szoboszlainak.
A TeamTalk cikke ugyanakkor megjegyzi, arról egyelőre szó sincs, hogy a Liverpoolnál „pánikolnának” a székesfehérvári klasszis jövője miatt, mert egyrészt elég erős a tárgyalási pozíciójuk a szerződéshosszabbítási egyeztetések megkezdése előtt, másrészt hiteles forrásból nem jutott olyan hír a vezetőség fülébe, hogy a Real és a City valóban érdeklődne iránta.
A Vörösök drukkerei egyszerűen nem tudnak betelni vele.
Szoboszlai Dominik 2023-ban igazolt a Liverpoolhoz, azóta minden sorozatot figyelembe véve 109 mérkőzésen 17 gólt szerzett és 19 gólpasszt adott a Vörösöknél. A mostani idényben 15 meccsen két gól és öt assziszt a mérlege. Értékét a Transfermarkt piaci portál 85 millió euróra becsüli.
