Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Manchester City Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik

Szoboszlai új szerződéséről írnak Angliában – elindultak a találgatások, egy vad pletyka áll a háttérben

2025. november 07. 08:17

Hamarosan megkezdődhetnek a szerződéshosszabbítási tárgyalások. A Liverpool nagy mértékű fizetésemelést és 2030-ig vagy 2031-ig szóló új megállapodást kínálhat Szoboszlai Dominiknek.

2025. november 07. 08:17
null

Szoboszlai Dominik teljesítményével nagyon elégedettek a Liverpoolnál, ami nem is csoda, hiszen a magyar labdarúgó erre az idényre kihagyhatatlan játékossá nőtte ki magát az angol bajnoki címvédőnél. Korábban több cikkünkben foglalkoztunk vele, hogy a klub vezetősége a hírek szerint már jelezte hosszabbítási szándékát Szoboszlai felé, és már a szerződéstervezet előkészítésén dolgozik, amellyel hosszú távra magához láncolhatná az utóbbi időben kiváló formában futballozó 25 éves középpályást.

Most pedig az is kiderült – már amennyiben lehet hinni a brit sajtóban is felröppenő vad pletykáknak… –, hogy a Liverpoolnak miért lenne sürgős már mostanság meghosszabbítania honfitársunk 2028-ig érvényes megállapodását: a Mersey-parti egyletnél állítólag attól tartanak, hogy ha nem cselekednek időben, akkor a még náluk is tehetősebb egyesületek, mint a Manchester City vagy a Real Madrid, lecsaphatják a kezükről válogatottunk csapatkapitányát.

Ezt elkerülendő a Vörösök a hírek szerint 

2030-ig vagy 2031-ig szóló új szerződést és akár 50 százalékos fizetésemelést kínálhat a jelenleg heti 120 ezer fontot (52.7 millió forint) kereső Szoboszlainak.

A TeamTalk cikke ugyanakkor megjegyzi, arról egyelőre szó sincs, hogy a Liverpoolnál „pánikolnának” a székesfehérvári klasszis jövője miatt, mert egyrészt elég erős a tárgyalási pozíciójuk a szerződéshosszabbítási egyeztetések megkezdése előtt, másrészt hiteles forrásból nem jutott olyan hír a vezetőség fülébe, hogy a Real és a City valóban érdeklődne iránta.

Szoboszlai Dominik 2023-ban igazolt a Liverpoolhoz, azóta minden sorozatot figyelembe véve 109 mérkőzésen 17 gólt szerzett és 19 gólpasszt adott a Vörösöknél. A mostani idényben 15 meccsen két gól és öt assziszt a mérlege. Értékét a Transfermarkt piaci portál 85 millió euróra becsüli.

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

