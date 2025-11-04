Ha van 57 másodperce, ezt a videót mindenképpen nézze meg Szoboszlairól!

Szoboszlai, a Liverpool szíve-lelke, büszkesége

Szoboszlai Aston Villa elleni produkciójáról már mi is írtunk több ízben, a Liverpool hivatalos közösségi oldala azonban most egy minden eddiginél látványosabb videó-összeállítást készített arról, mennyire fontos faktor a magyar középpályás sokoldalú, a pálya minden pontját felszántó játéka. A szakértők kommentárjukban a labdaszerzései mellett kiemelik még a Mohamed Szalahhal való kémiát (az az indítás külsővel önmagában megérne egy misét...), valamint a már-már Szoboszlai-védjeggyé váló sprintjét is egyik tizenhatostól a másikig, amire még a mérkőzés hajrájában is volt ereje.

A szurkolók a kommentszekcióban meg jegyzik, hogy

jelenleg ő a Liverpool szíve-lelke, a szezon eddigi legjobbja, akinek játéka rendkívül következetes és konzisztens: nagyon sokoldalú, és mindig a címerért játszik, büszke vagyok rá, hogy a klub szerves része!"

A fáradhatatlan magyar spíler kedd este ismét lenyűgözheti a futballvilágot: ezúttal a Real Madrid ellen csillogtathatja meg klasszisát 21 órától. Más kérdés, sajnos szinte mondani sem kell már, hogy az RTL „jóvoltából” ezúttal sem láthatjuk majd a televízióban a magyaros szuperrangadót...