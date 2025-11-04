Ft
Liverpool Szoboszlai Dominik Aston Villa Mohamed Szalah

Ha van 57 másodperce, ezt a videót mindenképpen nézze meg Szoboszlairól!

2025. november 04. 11:53

A Liverpool magyar sztárjáról újabb látványos videó-összeállítás készült. Szoboszlai Dominik az Aston Villa ellen is bemutatta játéka minden olyan elemét, ami miatt a Vörösök drukkerei egyszerűen nem tudnak betelni vele.

2025. november 04. 11:53
null

Szinte nem múlik el nap, hogy a Liverpool ne emlékezzen meg valamilyen formában Szoboszlai Dominik kérlelhetetlen teljesítményéről. A magyar válogatott karmester szezonbeli produkciójáról a szurkolók és a szakértők is kizárólag szuperlatívuszokban tudnak beszélni, ami nem is csoda, hiszen a statisztikái már-már valószerűtlenek, idén eddig őt választották meg a legtöbbször a Premier League-címvédő legjobbjának, és a számokon túl szabad szemmel is jól látható a szintlépése, s hogy micsoda őrületes munkával cipeli a hátán botladozó csapatát. 

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai végleg belopta magát a Liverpool-drukkerek szívébe ellentmondást nem tűrő játékával (Fotó: MTI/AP/Michael Probst)

Szoboszlai, a Liverpool szíve-lelke, büszkesége

Szoboszlai Aston Villa elleni produkciójáról már mi is írtunk több ízben, a Liverpool hivatalos közösségi oldala azonban most egy minden eddiginél látványosabb videó-összeállítást készített arról, mennyire fontos faktor a magyar középpályás sokoldalú, a pálya minden pontját felszántó játéka. A szakértők kommentárjukban a labdaszerzései mellett kiemelik még a Mohamed Szalahhal való kémiát (az az indítás külsővel önmagában megérne egy misét...), valamint a már-már Szoboszlai-védjeggyé váló sprintjét is egyik tizenhatostól a másikig, amire még a mérkőzés hajrájában is volt ereje. 

A szurkolók a kommentszekcióban meg jegyzik, hogy 

jelenleg ő a Liverpool szíve-lelke, a szezon eddigi legjobbja, akinek játéka rendkívül következetes és konzisztens: nagyon sokoldalú, és mindig a címerért játszik, büszke vagyok rá, hogy a klub szerves része!"

A fáradhatatlan magyar spíler kedd este ismét lenyűgözheti a futballvilágot: ezúttal a Real Madrid ellen csillogtathatja meg klasszisát 21 órától. Más kérdés, sajnos szinte mondani sem kell már, hogy az RTL „jóvoltából” ezúttal sem láthatjuk majd a televízióban a magyaros szuperrangadót...

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

zsanett-kúnrum
2025. november 04. 13:44
annyira magyar vót, hogy egy varázskör is megjelent körülötte.
egonsamu-2
2025. november 04. 12:20
Mi a fütyi lehet a "kérlelhetetlen teljesítmény" kedves nem magyar mandiner?
röviden
2025. november 04. 12:02
Ahogy ott külsővel indította Salah-t, az Modric-i volt.
