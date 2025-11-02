Ft
Liverpool szurkolók Szoboszlai Dominik Aston Villa

„Mintha nem is ember lenne” – Szoboszlaiban már a jövő csapatkapitányát látják Liverpoolban

2025. november 02. 06:19

Hazai pályán nyert a Liverpool. Szoboszlai Dominik ismét nagyszerűen játszott, kapja is rendesen a dicséreteket.

2025. november 02. 06:19
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool sorozatban négy bajnoki vereség után tudott újra nyerni az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League), a Szoboszlai Dominikkal felálló Vörösök hazai pályán 2–0-ra győzték le az Aston Villát. A magyar válogatott csapatkapitánya ismét is jól játszott.

Szoboszlai most is jó teljesítményt nyújtott
Szoboszlai most is jó teljesítményt nyújtott (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

A mértékadó Sofascore ezúttal „csak” 7,3-as osztályzatot adott neki, ám ennél jobbat így is csak a két gólszerző és a csapatkapitány kapott.

Fotó: Sofascore

Szoboszlainak összesen 72 labdaérintése volt, és 58 passzából 54 volt pontos, ami 93 százalékos passzpontosságot jelent. Nála több fontos passza senkinek sem volt (három). A földön hatból három párharcot nyert meg és volt két szerelése is. Három lövése volt, ebből kettő találta el a kaput, és az egyiket ziccerből (bal lábbal) adta le. Egy sikeres cselt is bemutatott. 

Szoboszlai volt a mezőny legveszélyesebb játékosa, hiszen a lövéseinek összesített xG-je 0,27 volt, míg a második Mohamed Szalahé csupán 0,18.

A This is Anfieldnél Szoboszlai volt a mérkőzés embere (8). A portál az értékelős cikkében azt írta róla, hogy a tízes poszton újfent bizonyította sokoldalóságát és könyörtelenségét, és ismét nagyszerűen játszott. A Liverpool legjobb játékosa volt, aki előbb távolról mellé lőtt, majd a kaput is eltalálta, és egy pillanatra sem hagyta abba a futást. A cikk szerint még Hugo Ekitikét is megszólhatja, amiért a beadását a támadó lesről juttatta a kapuba.

A Liverpool Echo is Szoboszlait hozta ki a meccs legjobbjának, ráadásul úgy, hogy egyedül neki adott kilences osztályzatot. Itt a szerző azt írta róla, hogy visszatérve a tízes posztra jól vezette a letámadásokat, valamint a támadások nagy részében nagyon fontos szerepet vállalt. A szabadrúgását ugyan kivédték, de a helyzetéből be kellett volna találnia, és ez az egyetlen olyan dolog, amit negatívumként fel lehet neki róni.

Az osztályzatok

A szurkolók is elismerték Szoboszlait

A Liverpool közösségi oldalain a végeredményes poszt alatt sokan dicsérték őt.


„Szoboszlai úgy játszott, mintha a részvényei múlnának rajta.”

„Ez a Dominik nevű srác a csapat motorja.”

„A Liverpool motorja.”

„Szoboszlai a meccs legjobbja.”

„Tegyék szépen Szoboszlait minden meccsen tízesbe, mert helyzeteket teremt és jól támad le. Ő adja a lendületet, ez a srác a középpálya metronómja.”

„Minden idők kedvenc játékosommá vált Szoboszlai, úgy játszik, mintha nem is ember lenne.”

„A Liverpool Szoboszlai és Szoboszlai a Liverpool.”

„Jelenleg Szoboszlai legjobb verzióját látjuk Liverpool-mezben. Már nem pánikol és jó döntéseket hoz. Most már magabiztosan játszik. A jövő csapatkapitánya.”

„Ha szeretnéd, hogy Szoboszlai legyen a következő kapitány, akkor itt lájkolj!”

„Szoboszlai nálam már most az idény legjobbja.”

Sokan egyébként a klub másik magyar válogatott játékosának, Kerkez Milosnak a nevét is megemlítették, aki ezen a mérkőzésen nem lépett pályára. A helyén a rutinos Andrew Robertson remek teljesítményt nyújtott, és ezért azt szeretnék, hogy legközelebb is a skót klublegenda kezdjen.

„Slot, hasonlítsd össze Kerkez játékát Robertsonéval és Wirtzét Szoboszlaiéval, és a problémáid megoldódnak” – írta az egyik kommentelő.


A Manchester United elleni 2–1-es hazai vereség óta Szoboszlai három mérkőzést játszott a Liverpoolban, és ezeken új szintre emelte a játékát. Csak a Crystal Palace elleni vesztes Angol Ligakupa-mérkőzésen nem volt a keret tagja. Ezúttal gólt vagy gólpasszt nem jegyzett, de nem volt messze tőle, hiszen három kulcspassza is volt, Ekitiké pedig a beadása után lesről talált be. Ő maga is lőhetett volna gólt, de a szabadrúgását Emiliano Martínez kivédte, ahogyan a nagy helyzeténél is hárított.

A Liverpool tehát négy vesztes bajnoki után nyert újra a Premier League-ben. Minden sorozatot figyelembe véve a találkozó előtt az azt megelőző hét tétmérkőzéséből csak egyen győzött és hatot vesztett el. A mostani sikerével az angol bajnokságban fellépett a harmadik helyre (az éllovas Arsenal hét pontra van tőle), viszont egyáltalán nem dőlhet hátra, ugyanis a novemberi válogatott szünetig még a Bajnokok Ligája keretein belül fogadja a Real Madridot, aztán a bajnokságban a Manchester City vendége lesz.

Angol Premier League
10. forduló
Liverpool–Aston Villa 2–0 (1–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: Attwell
Liverpool: Mamardasvili – Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké (Wirtz, 77.). Vezetőedző: Arne Slot
Aston Villa: E. Martínez – Cash, Konsa, P. Torres (Mings, 75.), Digne (Maatsen, 75.) – Kamara, Am. Onana – Guessand (Malen, 59.), Rogers, McGinn (Barkley, 59.) – Watkins (Sancho, 75.). Vezetőedző: Unai Emery
Gólszerző: Szalah (45+1.), Gravenberch (58.)

Fotó: Peter Powell/AFP, archív

