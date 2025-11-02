„Mintha nem is ember lenne” – Szoboszlaiban már a jövő csapatkapitányát látják Liverpoolban

„Slot, hasonlítsd össze Kerkez játékát Robertsonéval és Wirtzét Szoboszlaiéval, és a problémáid megoldódnak” – írta az egyik kommentelő.
A Manchester United elleni 2–1-es hazai vereség óta Szoboszlai három mérkőzést játszott a Liverpoolban, és ezeken új szintre emelte a játékát. Csak a Crystal Palace elleni vesztes Angol Ligakupa-mérkőzésen nem volt a keret tagja. Ezúttal gólt vagy gólpasszt nem jegyzett, de nem volt messze tőle, hiszen három kulcspassza is volt, Ekitiké pedig a beadása után lesről talált be. Ő maga is lőhetett volna gólt, de a szabadrúgását Emiliano Martínez kivédte, ahogyan a nagy helyzeténél is hárított.
A Liverpool tehát négy vesztes bajnoki után nyert újra a Premier League-ben. Minden sorozatot figyelembe véve a találkozó előtt az azt megelőző hét tétmérkőzéséből csak egyen győzött és hatot vesztett el. A mostani sikerével az angol bajnokságban fellépett a harmadik helyre (az éllovas Arsenal hét pontra van tőle), viszont egyáltalán nem dőlhet hátra, ugyanis a novemberi válogatott szünetig még a Bajnokok Ligája keretein belül fogadja a Real Madridot, aztán a bajnokságban a Manchester City vendége lesz.
Angol Premier League
10. forduló
Liverpool–Aston Villa 2–0 (1–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: Attwell
Liverpool: Mamardasvili – Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké (Wirtz, 77.). Vezetőedző: Arne Slot
Aston Villa: E. Martínez – Cash, Konsa, P. Torres (Mings, 75.), Digne (Maatsen, 75.) – Kamara, Am. Onana – Guessand (Malen, 59.), Rogers, McGinn (Barkley, 59.) – Watkins (Sancho, 75.). Vezetőedző: Unai Emery
Gólszerző: Szalah (45+1.), Gravenberch (58.)