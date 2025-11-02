„Mintha nem is ember lenne” – Szoboszlaiban már a jövő csapatkapitányát látják Liverpoolban

Szoboszlainak összesen 72 labdaérintése volt, és 58 passzából 54 volt pontos, ami 93 százalékos passzpontosságot jelent. Nála több fontos passza senkinek sem volt (három). A földön hatból három párharcot nyert meg és volt két szerelése is. Három lövése volt, ebből kettő találta el a kaput, és az egyiket ziccerből (bal lábbal) adta le. Egy sikeres cselt is bemutatott.

Szoboszlai volt a mezőny legveszélyesebb játékosa, hiszen a lövéseinek összesített xG-je 0,27 volt, míg a második Mohamed Szalahé csupán 0,18.

A This is Anfieldnél Szoboszlai volt a mérkőzés embere (8). A portál az értékelős cikkében azt írta róla, hogy a tízes poszton újfent bizonyította sokoldalóságát és könyörtelenségét, és ismét nagyszerűen játszott. A Liverpool legjobb játékosa volt, aki előbb távolról mellé lőtt, majd a kaput is eltalálta, és egy pillanatra sem hagyta abba a futást. A cikk szerint még Hugo Ekitikét is megszólhatja, amiért a beadását a támadó lesről juttatta a kapuba.

A Liverpool Echo is Szoboszlait hozta ki a meccs legjobbjának, ráadásul úgy, hogy egyedül neki adott kilences osztályzatot. Itt a szerző azt írta róla, hogy visszatérve a tízes posztra jól vezette a letámadásokat, valamint a támadások nagy részében nagyon fontos szerepet vállalt. A szabadrúgását ugyan kivédték, de a helyzetéből be kellett volna találnia, és ez az egyetlen olyan dolog, amit negatívumként fel lehet neki róni.

Az osztályzatok