Tusk beleszállt Trumpba: a lengyel kormányfő nagyon elhitte, hogy parancsolgathat az amerikai elnöknek

– fogalmazott Tusk.

Egyúttal mindent meg kell tenni, hogy a transzatlanti kapcsolatok „a legközelebbi napokban és hónapokban ne szenvedjenek csorbát ilyen vagy olyan bejelentések, döntések vagy félreértések miatt”- fűzte hozzá a kormányfő.

Megjegyezte: szeretné, ha Washingtonban „mindenki számára világos lenne, hogy a NATO (…) felbomlasztását vagy aláásását célzó bármilyen kísérletet egyetlen európai ország sem fogja helyeselni”.

(MTI)

Nyitókép forrása: NurPhoto via AFP