Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
donald tusk grönland nato kormányfő párizs

Tusk beleszállt Trumpba: a lengyel kormányfő nagyon elhitte, hogy parancsolgathat az amerikai elnöknek

2026. január 06. 13:55

A lengyel kormányfő megjegyezte, hogy szeretné, ha Washingtonban „mindenki számára világos lenne, hogy a NATO felbomlasztását vagy aláásását célzó bármilyen kísérletet egyetlen európai ország sem fogja helyeselni.

2026. január 06. 13:55
null

Az európai államok integritásának tiszteletben tartása alapvető kérdés, Grönland ügyében Dánia egész Európa szolidaritására számíthat – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő kedden Varsóban.

A miniszterelnök a varsói repülőtéren tartott sajtóértekezletet, mielőtt elindult Párizsba, az Ukrajnát támogató országok csúcstalálkozójára.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Az értekezleten Grönland témáját is napirendre tűzik

 – jelezte Tusk.

Úgy ítélte meg: Európa-szerte „nagyon nagy érzelmeket váltott ki” Donald Trump amerikai elnök minap tett kijelentése, miszerint az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra.

Ezt is ajánljuk a témában

Tusk hangsúlyozta: semmilyen NATO-tagnak „nem szabad megtámadnia vagy megfenyegetnie egy másik tagállamot”, egyébként „értelmét veszítené az észak-atlanti szövetség”.

Kétségbevonhatatlannak nevezte, hogy Európa támogatja Dániát. 

Az európai szolidaritás és az európai államok integritásának tiszteletben tartása, ezek alapvető kérdések, és Dánia számíthat egész Európa szolidaritására”

 – fogalmazott Tusk.

Egyúttal mindent meg kell tenni, hogy a transzatlanti kapcsolatok „a legközelebbi napokban és hónapokban ne szenvedjenek csorbát ilyen vagy olyan bejelentések, döntések vagy félreértések miatt”- fűzte hozzá a kormányfő.

Megjegyezte: szeretné, ha Washingtonban „mindenki számára világos lenne, hogy a NATO (…) felbomlasztását vagy aláásását célzó bármilyen kísérletet egyetlen európai ország sem fogja helyeselni”.

(MTI)

Nyitókép forrása: NurPhoto via AFP

Összesen 62 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
•••
2026. január 06. 16:02 Szerkesztve
Kalózként kezdték az amcsik , ma is brigantik .
Válasz erre
0
0
templar62
2026. január 06. 15:57
Az angol és amcsi megszálóktól mentes kontinens lenne az ideális .
Válasz erre
0
0
kbs-real
2026. január 06. 15:54
"semmilyen NATO-tagnak „nem szabad megtámadnia vagy megfenyegetnie egy másik tagállamot” Hmm. A görög-török örökrangadó?
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
•••
2026. január 06. 15:48 Szerkesztve
"Dánia számíthat egész Európa szolidaritására” Először is NEM számíthat rá. Másodszor: mi az , hogy "Dánia"? Nem Dániát fogja a "Szőke Torgyán" annektálni, hanem Grönlandot! Az meg egy másik kontinensen van. Az amerikai kontinensen! Ki nem sz@rja le, hogy az kié lesz? Én innen Magyarországról speciel elég vastagon leszarom és vagyunk még ezzel így egy pár millióan...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!