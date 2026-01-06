Tusk beleszállt Trumpba: a lengyel kormányfő nagyon elhitte, hogy parancsolgathat az amerikai elnöknek

Javában zajlanak az előkészületek Trump és Zelenszkij találkozójára – mutatjuk hol lesz, mikor, és kik vesznek részt rajta
Az európai országok egy többnemzeti „biztosító erő” létrehozását tervezik.
A lengyel kormányfő megjegyezte, hogy szeretné, ha Washingtonban „mindenki számára világos lenne, hogy a NATO felbomlasztását vagy aláásását célzó bármilyen kísérletet egyetlen európai ország sem fogja helyeselni.
Az európai államok integritásának tiszteletben tartása alapvető kérdés, Grönland ügyében Dánia egész Európa szolidaritására számíthat – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő kedden Varsóban.
A miniszterelnök a varsói repülőtéren tartott sajtóértekezletet, mielőtt elindult Párizsba, az Ukrajnát támogató országok csúcstalálkozójára.
Az értekezleten Grönland témáját is napirendre tűzik
– jelezte Tusk.
Úgy ítélte meg: Európa-szerte „nagyon nagy érzelmeket váltott ki” Donald Trump amerikai elnök minap tett kijelentése, miszerint az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra.
Ezt is ajánljuk a témában
Az európai országok egy többnemzeti „biztosító erő” létrehozását tervezik.
Tusk hangsúlyozta: semmilyen NATO-tagnak „nem szabad megtámadnia vagy megfenyegetnie egy másik tagállamot”, egyébként „értelmét veszítené az észak-atlanti szövetség”.
Kétségbevonhatatlannak nevezte, hogy Európa támogatja Dániát.
Az európai szolidaritás és az európai államok integritásának tiszteletben tartása, ezek alapvető kérdések, és Dánia számíthat egész Európa szolidaritására”
– fogalmazott Tusk.
Egyúttal mindent meg kell tenni, hogy a transzatlanti kapcsolatok „a legközelebbi napokban és hónapokban ne szenvedjenek csorbát ilyen vagy olyan bejelentések, döntések vagy félreértések miatt”- fűzte hozzá a kormányfő.
Megjegyezte: szeretné, ha Washingtonban „mindenki számára világos lenne, hogy a NATO (…) felbomlasztását vagy aláásását célzó bármilyen kísérletet egyetlen európai ország sem fogja helyeselni”.
(MTI)
Nyitókép forrása: NurPhoto via AFP