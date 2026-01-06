Hátborzongató: megnyílt az első, teljesen AI-vezérelt szálloda Las Vegasban

Las Vegas mindig is a látványról és a különlegességekről szólt – most pedig egy humanoid robot is csatlakozott a város ikonikus attrakcióihoz, számolt be az Euronews.

Az Otonomous Hotel vendégeit nem hagyományos recepciós fogadja, hanem Oto, egy mesterséges intelligenciával működő robot, aki a „Chief Vibes Officer” (Vendégélményért felelős vezető) munkakört tölti be.

Oto beszélget a vendégekkel az előtérben, helyi étteremajánlásokat ad, intézi a takarítással kapcsolatos kéréseket, sőt még párkapcsolati tanácsokat is osztogat.

A szálloda alapítója és vezérigazgatója, Philippe Ziade szerint Oto jóval több egy egyszerű digitális concierge-nél. „Nem csak kiszolgálni akarjuk a vendégeket – azt szeretnénk, ha Oto a legjobb barátjuk lenne, aki mindent megért róluk” – fogalmazott.