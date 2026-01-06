Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
oto las vegasban szálloda mesterséges intelligencia

Hátborzongató: megnyílt az első, teljesen AI-vezérelt szálloda Las Vegasban

2026. január 06. 13:30

Oto, a robot köszönti a recepción a vendégeket, és ez csak a kezdet.

2026. január 06. 13:30
null

Las Vegas mindig is a látványról és a különlegességekről szólt – most pedig egy humanoid robot is csatlakozott a város ikonikus attrakcióihoz, számolt be az Euronews

Az Otonomous Hotel vendégeit nem hagyományos recepciós fogadja, hanem Oto, egy mesterséges intelligenciával működő robot, aki a „Chief Vibes Officer” (Vendégélményért felelős vezető) munkakört tölti be. 

Oto beszélget a vendégekkel az előtérben, helyi étteremajánlásokat ad, intézi a takarítással kapcsolatos kéréseket, sőt még párkapcsolati tanácsokat is osztogat.

A szálloda alapítója és vezérigazgatója, Philippe Ziade szerint Oto jóval több egy egyszerű digitális concierge-nél. „Nem csak kiszolgálni akarjuk a vendégeket – azt szeretnénk, ha Oto a legjobb barátjuk lenne, aki mindent megért róluk” – fogalmazott. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ennek jegyében a robot személyiséggel és „véleménnyel” is rendelkezik, és tudatosan különbözik a megszokott hangalapú asszisztensektől. Ziade szerint: 

„Ez nem Alexa, nem Siri. Ha elmondod neki, hogy szakítottál a barátnőddel, meg fog nyugtatni.”

Fotó: Otonomous Hotel

A tavaly megnyílt las vegasi hotel eleve a mesterséges intelligencia köré épült. A bejelentkezés teljesen digitális: a vendégek telefonon töltik fel az okmányaikat, a szobákat pedig QR-kód segítségével, a hotel alkalmazásán keresztül nyitják. 

Oto több mint 50 nyelvet ismer, udvarias angol akcentussal beszél,

és a kaliforniai IntBot fejlesztése, amely kifejezetten szállodák, repülőterek és üdülőközpontok számára készít humanoid robotokat.

Bár Oto jelenleg főként az előtérben „dolgozik”, a koncepció már most bepillantást enged a szállodaipar lehetséges jövőjébe: egy olyan világba, ahol a vendégélmény legalább annyira épül mesterséges intelligenciára, mint emberi interakciókra. 

Las Vegasban pedig – a város hagyományaihoz híven – ez a jövő már meg is érkezett.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: WANG Zhao / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. január 06. 16:05
Hogy volt a pesti rigmus ? : " royal szálló , royal kaszni , royal ágyban legjobb aludni . " .
Válasz erre
0
0
templar62
2026. január 06. 15:42
Az ördög nem alszik .
Válasz erre
0
0
templar62
2026. január 06. 15:40
Rejtő Jenő ( P. Howard) western : menekülés Hystrwille - ből .
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. január 06. 14:06
Japánban már meglehetősen régóta vannak tök automata szállodák/motelek. Igaz, nincsnek bennük "Otto"-k, akik "Ha elmondod neki, hogy szakítottál a barátnőddel, meg fog nyugtatni.”" .... :-D
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!