Hátborzongató: megnyílt az első, teljesen AI-vezérelt szálloda Las Vegasban

Oto, a robot köszönti a recepción a vendégeket, és ez csak a kezdet.
Las Vegas mindig is a látványról és a különlegességekről szólt – most pedig egy humanoid robot is csatlakozott a város ikonikus attrakcióihoz, számolt be az Euronews.
Az Otonomous Hotel vendégeit nem hagyományos recepciós fogadja, hanem Oto, egy mesterséges intelligenciával működő robot, aki a „Chief Vibes Officer” (Vendégélményért felelős vezető) munkakört tölti be.
Oto beszélget a vendégekkel az előtérben, helyi étteremajánlásokat ad, intézi a takarítással kapcsolatos kéréseket, sőt még párkapcsolati tanácsokat is osztogat.
A szálloda alapítója és vezérigazgatója, Philippe Ziade szerint Oto jóval több egy egyszerű digitális concierge-nél. „Nem csak kiszolgálni akarjuk a vendégeket – azt szeretnénk, ha Oto a legjobb barátjuk lenne, aki mindent megért róluk” – fogalmazott.
Ennek jegyében a robot személyiséggel és „véleménnyel” is rendelkezik, és tudatosan különbözik a megszokott hangalapú asszisztensektől. Ziade szerint:
„Ez nem Alexa, nem Siri. Ha elmondod neki, hogy szakítottál a barátnőddel, meg fog nyugtatni.”
A tavaly megnyílt las vegasi hotel eleve a mesterséges intelligencia köré épült. A bejelentkezés teljesen digitális: a vendégek telefonon töltik fel az okmányaikat, a szobákat pedig QR-kód segítségével, a hotel alkalmazásán keresztül nyitják.
Oto több mint 50 nyelvet ismer, udvarias angol akcentussal beszél,
és a kaliforniai IntBot fejlesztése, amely kifejezetten szállodák, repülőterek és üdülőközpontok számára készít humanoid robotokat.
Bár Oto jelenleg főként az előtérben „dolgozik”, a koncepció már most bepillantást enged a szállodaipar lehetséges jövőjébe: egy olyan világba, ahol a vendégélmény legalább annyira épül mesterséges intelligenciára, mint emberi interakciókra.
Las Vegasban pedig – a város hagyományaihoz híven – ez a jövő már meg is érkezett.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: WANG Zhao / AFP