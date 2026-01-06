Szembejött a valóság Magyar Péterékkel: tömegesen lázadtak fel a települések a Tisza ellen

„A Tisza Párt javaslata ugyanis szinte elviselhetetlen terheket róna dolgozóinkra, akiknek egekbe növelné a személyi jövedelemadóját, ezzel elvenné a béremelések jelentős részét is, elviselhetetlen terheket róna a családjainkra, amelyeknek csökkentené támogatásait, a vállalkozásainkra, amelyek munkahelyeket biztosítanak, és amelyek számára adóemelést irányoz elő, és jelentős terheket a megtakarítással rendelkezőkre, akiknek az évek alatt összerakott forintjaira, vásárolt autóira további adókat vetne ki, és ha mindez még nem lenne elég, megadóztatná a nyugdíjakat is”

– hangsúlyozta.

Úgy vélte, ez a tervezet „szöges ellentétben áll a településeinken élő emberek és a nálunk működő vállalkozások érdekeivel”.

Az elmúlt 15 évben településeink közös erővel a Modern Városok Programnak, a Magyar Falu Programnak és számos egyéb fejlesztési együttműködésnek köszönhetően történelmi léptékű eredményeket értek el, sok helyen az elmúlt évszázad legnagyobb beruházásai valósultak meg”

– hívta fel a figyelmet.