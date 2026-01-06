Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter szita károly magyar falu program

Szembejött a valóság Magyar Péterékkel: tömegesen lázadtak fel a települések a Tisza ellen

2026. január 06. 14:27

Hiába próbálták letagadni, a polgármesterek átláttak a szitán.

2026. január 06. 14:27
null

Eddig 1602 település polgármestere jelezte, támogatja a Tisza Párt adóemelési és megszorító csomagja elleni közös fellépést, többen már a Tisza-csomag elutasításáról szóló testületi határozatot is megküldték – tájékoztatta Szita Károly (Fidesz-KDNP) Kaposvár polgármestere kedden, közleményben az MTI-t.

Ezt is ajánljuk a témában

A kormánypárti politikus jelezte, a támogatók között van Tüskevár, Nagybörzsöny, Parásznya, Ercsi, Balatonfüred, Mátészalka, Debrecen polgármestere, a megszorító csomagot visszautasító nyilatkozatok száma. folyamatosan nő.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Szita Károly emlékeztetett arra, hogy a Tisza Párt „Magyarország 2027-2035” konvergenciaprogram címen olyan rendkívül súlyos adóemelési és megszorító csomagot állított össze, amely a magyar társadalom valamennyi tagját hátrányosan érintené, ezért tavaly decemberben azt javasolta polgármester kollégáinak, „a polgárainkra és a helyi közösségeinkre veszélyt jelentő terveket” tárgyalják meg a közgyűlések, képviselő-testületek és határozatban utasítsák el azokat.

„A Tisza Párt javaslata ugyanis szinte elviselhetetlen terheket róna dolgozóinkra, akiknek egekbe növelné a személyi jövedelemadóját, ezzel elvenné a béremelések jelentős részét is, elviselhetetlen terheket róna a családjainkra, amelyeknek csökkentené támogatásait, a vállalkozásainkra, amelyek munkahelyeket biztosítanak, és amelyek számára adóemelést irányoz elő, és jelentős terheket a megtakarítással rendelkezőkre, akiknek az évek alatt összerakott forintjaira, vásárolt autóira további adókat vetne ki, és ha mindez még nem lenne elég, megadóztatná a nyugdíjakat is” 

– hangsúlyozta.

Úgy vélte, ez a tervezet „szöges ellentétben áll a településeinken élő emberek és a nálunk működő vállalkozások érdekeivel”.

Az elmúlt 15 évben településeink közös erővel a Modern Városok Programnak, a Magyar Falu Programnak és számos egyéb fejlesztési együttműködésnek köszönhetően történelmi léptékű eredményeket értek el, sok helyen az elmúlt évszázad legnagyobb beruházásai valósultak meg”

 – hívta fel a figyelmet.

Hozzátette, ezek nem csupán épületeket, utakat és intézményeket jelentenek, hanem megerősödött közösséget, új munkahelyeket, stabil gazdasági alapokat és kiszámítható jövőt, éppen ezért lenne óriási visszalépés egy olyan program bevezetése, amely megszorításokra épül, és alapjaiban rontaná városok és falvak fejlődési lehetőségét.

Nekünk polgármestereknek feladatunk az is, hogy megvédjük a településeinken élő polgárokat”

 – olvasható a közleményben.

Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. január 06. 16:06
Átlátnak a szitán .
Válasz erre
0
0
Gubbio
2026. január 06. 16:04
Óriási lesz a bukta áprilisban - még a Holdról is látszani fog! Minimum 3/4, de ha így megy tovább, akkor a 4/5 sincs kizárva! Hajrá, Magyarország!
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
2026. január 06. 15:58
Kell a pénz "SZENT" Ukrajnába, úgyhogy ne ugassatok! "Szolidárisnak" kell lennünk, csak így lehetünk igazán jó "européerek"! Márpedig, aki nem akar "jó européer" lenni, az "fasiszta" és "náci". -szektás lippsik
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. január 06. 15:48
PedoPetit Brüsszel leszarja. Vajon mennyire becsülik Magyar Pétert Brüsszelben? Semmire! Kapcarongy. A seggnyalókat sehol sem becsülik. Magyar Péter és a Tiszás EP képviselők a magyar nép érdekeivel ellenkező elképzelésekhez a nevüket adták és megszavazták. Semmit nem kaptak cserébe. Aprópénzt. Impexes mentalitás. Mit gondol Magyar, hogy mire kell ő a Brüsszelieknek? Egyedül arra, hogy kellemetlenkedjen Orbán Viktornak. A győzelmében senki sem hisz Brüsszelben. Magyar Péter kiárusítaná az országot és tönkretenné a magyar népet. A gerinctelen, hitvány ember szobrát róla fogják mintázni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!