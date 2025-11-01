Ft
liverpool Aston Villa  Szoboszlai Dominik

Sporttörténelem: három magyar a liverpooli keretben, Szoboszlai kulcsposztra került a rangadón!

2025. november 01. 19:52

A Vörösök az Aston Villát fogadják a Premier League 10. fordulójában. A Liverpool szeptember közepe után nyerne ismét mérkőzést hazai pályán.

2025. november 01. 19:52
null

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában a Liverpool az Aston Villát fogadja az Anfielden. Arne Slot még nem volt ekkora hullámvölgyben a csapatával, a Vörösök az elmúlt hét mérkőzésükből hatot elveszítettek a különböző sorozatokban. A birminghamiek jobb formában érkeztek, ám legutóbb 2020-ban tudták legyőzni a Liverpoolt, míg a Vörösök otthonában 2014-ben nyertek.

Liverpool v Arsenal - Premier League
Szoboszlai Dominik kulcsszereplő lehet a Liverpool–Aston Villa bajnokin
Fotó: NurPhoto via AFP

Ilyenre még nem volt példa a PL-ben: három magyar is meccskeretbe került, a nyáron Felcsútról igazolt Pécsi Ármin először ülhet a kispadon a bajnokságban!

Szoboszlai ismét a kezdőcsapatban kapott helyet, ráadásul kulcsposzton kerül bevetésre, a támadásokért felelős középpályások között, Kerkez a kispadon kezd.

Ezt is ajánljuk a témában

Liverpool–Aston Villa: három magyar a meccskeretben

A Liverpool–Aston Villa Premier League-mérkőzés 21 órakor kezdődik: élő, szöveges tudósításban közvetítjük!

A Liverpool kezdőcsapata:

Mamardashvili – Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson – Mac Allister, Gravenberch – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitike. vezetőedző: Arne Slot

Az Aston Villa kezdőcsapata:

Martínez – Cash, Torres, Konsa, Digne – Kamara, Onana – Guessand, Rogers, McGinn – Watkins. menedzser: Unai Emery

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

