Sporttörténelem: három magyar a liverpooli keretben, Szoboszlai kulcsposztra került a rangadón!

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában a Liverpool az Aston Villát fogadja az Anfielden. Arne Slot még nem volt ekkora hullámvölgyben a csapatával, a Vörösök az elmúlt hét mérkőzésükből hatot elveszítettek a különböző sorozatokban. A birminghamiek jobb formában érkeztek, ám legutóbb 2020-ban tudták legyőzni a Liverpoolt, míg a Vörösök otthonában 2014-ben nyertek.

Szoboszlai Dominik kulcsszereplő lehet a Liverpool–Aston Villa bajnokin

Fotó: NurPhoto via AFP

Ilyenre még nem volt példa a PL-ben: három magyar is meccskeretbe került, a nyáron Felcsútról igazolt Pécsi Ármin először ülhet a kispadon a bajnokságban!

Szoboszlai ismét a kezdőcsapatban kapott helyet, ráadásul kulcsposzton kerül bevetésre, a támadásokért felelős középpályások között, Kerkez a kispadon kezd.