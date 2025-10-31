Ft
liverpool Arne Slot Szoboszlai Dominik

Slot elárulta, miért csinált jobbhátvédet Szoboszlai Dominikból

2025. október 31. 19:43

A holland szakember korábban nem volt még ekkora bajban Angliában.

2025. október 31. 19:43
null

Szombaton este a Liverpool labdarúgócsapata az Aston Villa ellen hazai pályán kísérel meg kilábalni a régen látott hullámvölgyből. Mint ismert, Szoboszlai Dominikék a legutóbbi hét tétmérkőzésükből hatot elbuktak a különböző sorozatokban, szeptember közepe óta egyedül a Bajnokok Ligájában sikerült győzniük a Frankfurt otthonában.

A mélyrepülés a legkevésbé a magyar középpályáson múlik,

aki az osztályzatok és a szakemberek véleménye szerint is csapata legjobbjának számít az idényben.

Nincs egyszerű dolga a Vörösök holland vezetőedzőjének, sokan már a kirúgásáról pusmognak, ráadásul nem csak a formahanyatlás, de a számos sérülés sem segíti a dolgát, emiatt is kellett a szezonban többször is vadonatúj pozícióban, védőként szerepeltetnie Szoboszlait. A birminghamiek elleni Premier League-meccset felvezető sajtótájékoztatón Arne Slot megindokolta korábbi döntését.

„Jeremie Frimpong többször is sérült volt, ahogy Conor Bradley is. Szóval, ha az egyik kiesik, a másiknak többet kell szerepelnie – ezért játszattam már néhányszor Szoboszlai Dominikot ezen a poszton. Ez egyébként minden együttesnél így van, szóval ez nem magyarázkodás, mert minden csapatnál így gondolkoznak.

Egyes játékosoknak talán még többet kell játszaniuk, mint amennyit szeretnénk, ami szintén sérülésveszélyt jelent számukra.

De ez a helyzet, és még mindig több mint elég jó játékosunk van a szombati, a keddi és a vasárnapi meccsre. De néhányukkal foglalkoznom kell, és ezért döntöttem úgy két nappal ezelőtt, hogy hét vagy nyolc játékost nem játszatok” – utalt a Ligakupában lejátszott Crystal Palace elleni hétközi találkozóra. Az ott elszenvedett vereség végzetesnek bizonyult, nincs javítási lehetőség, az a sorozattól való búcsút jelentette.

Fotó: MTI/AP/Rui Vieira

