Slot elárulta, miért csinált jobbhátvédet Szoboszlai Dominikból

„Jeremie Frimpong többször is sérült volt, ahogy Conor Bradley is. Szóval, ha az egyik kiesik, a másiknak többet kell szerepelnie – ezért játszattam már néhányszor Szoboszlai Dominikot ezen a poszton. Ez egyébként minden együttesnél így van, szóval ez nem magyarázkodás, mert minden csapatnál így gondolkoznak.

Egyes játékosoknak talán még többet kell játszaniuk, mint amennyit szeretnénk, ami szintén sérülésveszélyt jelent számukra.

De ez a helyzet, és még mindig több mint elég jó játékosunk van a szombati, a keddi és a vasárnapi meccsre. De néhányukkal foglalkoznom kell, és ezért döntöttem úgy két nappal ezelőtt, hogy hét vagy nyolc játékost nem játszatok” – utalt a Ligakupában lejátszott Crystal Palace elleni hétközi találkozóra. Az ott elszenvedett vereség végzetesnek bizonyult, nincs javítási lehetőség, az a sorozattól való búcsút jelentette.