Baj van Liverpoolban – mindenki azt lesi, Slot hogyan dönt Szoboszlaival kapcsolatban

Tisztában vagyunk az okokkal, és meg is fogjuk beszélni őket, de egy dolgot biztosan nem tehetünk – és nem is fogunk megtenni –: nem használhatjuk ezeket kifogásként. A mi felelősségünk, hogy felismerjük, mi történik, és helyrehozzuk a dolgokat. Más lehetőség nincs.

A folyamat része az is, hogy fájjon. Fájnia kell egy olyan eredménynek, mint a szombati, amikor kikaptunk a Brentfordtól, és ezeket az érzéseket fel kell használnunk arra, hogy még jobban motiváljanak bennünket. Nem arról van szó, hogy bárki is azzal vádolhatná meg a játékosokat, hogy nem tesznek meg mindent – sőt tulajdonképpen az ellenkezője igaz –, de az fogja a különbséget jelenteni mostantól, hogy mennyire leszünk elszántak, és miként használjuk ki az erőfeszítéseinket.

A mai esti mérkőzés lehetőséget ad arra, hogy előrelépjünk – nemcsak ebben a sorozatban, hanem az egész idényünk szempontjából is. Az pedig, hogy egy olyan ellenféllel találkozunk, amely újra és újra bizonyítja erejét, azt jelenti, hogy nehéz kupameccsre számíthatunk. De ismétlem: ez az a fajta kihívás, amelyet el kell fogadnunk” – fogalmazott Slot.

A holland tréner azzal folytatta, hogy még nem hozta meg a végső döntést arról, milyen csapatot küld pályára ezen a találkozón, de úgy véli, bárki is kapjon szerepet, készen kell állnia egy olyan rivális ellen, mint a Palace. Ez érinti a lassan csapágyasra járatott Szoboszlait is, aki egyrészt