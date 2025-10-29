Baj van Liverpoolban – mindenki azt lesi, Slot hogyan dönt Szoboszlaival kapcsolatban

„Ez nem normális” – ítéletet mondtak Szoboszlai Dominikről Liverpoolban
„Szinte már igazságtalanság, bűn!”
Arne Slot szerint nincs más lehetőség, helyre kell hozni a Vörösök idényét, és ehhez az első lépést muszáj a Crystal Palace elleni Ligakupa-meccsen megtenni. Szoboszlai Dominiknak ugyanakkor pihennie kellene – a kérdés, ki lehet-e hagyni a várakozáson alul teljesítő Liverpool keretéből a legjobb formában lévő játékost?
Ahogyan arról több cikkben is beszámoltunk, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool futballcsapatának újabb veresége után záporoznak a kritikák, a magyar válogatott Kerkez Milos is kap bőven belőlük, miközben a kiváló idényt futó Szoboszlai Dominikot agyondicsérik. A Vörösök legközelebb a mumusnak számító Crystal Palace-szal csapnak össze az Angol Ligakupa negyedik fordulójában, szerdán, azaz ma 20.45-kor közép-európai idő szerint. A találkozó előtt Arne Slot osztotta meg gondolatait, és kendőzetlen őszinteséggel beszélt az eddig várakozáson alul teljesítő együtteséről.
„Mondanom sem kell, hogy az utóbbi időben mutatott formánk nem érte el sem azt a szintet, amit önök, szurkolók elvárnak tőlünk, sem azt, amit mi magunktól szeretnénk látni. Ez természetesen nagy csalódás, különösen annak fényében, hogy milyen jól kezdtük az idényt.
Tisztában vagyunk az okokkal, és meg is fogjuk beszélni őket, de egy dolgot biztosan nem tehetünk – és nem is fogunk megtenni –: nem használhatjuk ezeket kifogásként. A mi felelősségünk, hogy felismerjük, mi történik, és helyrehozzuk a dolgokat. Más lehetőség nincs.
A folyamat része az is, hogy fájjon. Fájnia kell egy olyan eredménynek, mint a szombati, amikor kikaptunk a Brentfordtól, és ezeket az érzéseket fel kell használnunk arra, hogy még jobban motiváljanak bennünket. Nem arról van szó, hogy bárki is azzal vádolhatná meg a játékosokat, hogy nem tesznek meg mindent – sőt tulajdonképpen az ellenkezője igaz –, de az fogja a különbséget jelenteni mostantól, hogy mennyire leszünk elszántak, és miként használjuk ki az erőfeszítéseinket.
A mai esti mérkőzés lehetőséget ad arra, hogy előrelépjünk – nemcsak ebben a sorozatban, hanem az egész idényünk szempontjából is. Az pedig, hogy egy olyan ellenféllel találkozunk, amely újra és újra bizonyítja erejét, azt jelenti, hogy nehéz kupameccsre számíthatunk. De ismétlem: ez az a fajta kihívás, amelyet el kell fogadnunk” – fogalmazott Slot.
A holland tréner azzal folytatta, hogy még nem hozta meg a végső döntést arról, milyen csapatot küld pályára ezen a találkozón, de úgy véli, bárki is kapjon szerepet, készen kell állnia egy olyan rivális ellen, mint a Palace. Ez érinti a lassan csapágyasra járatott Szoboszlait is, aki egyrészt
de az az egyöntetű vélemény, hogy neki muszáj most már pihennie, bármekkora szükség lenne rá megint akár jobbhátvéd-poszton is.
Érdekes módon Arne Slot is az alkalmazkodást hozta fel példának: „Sok szó esik arról, milyen irányba halad a futball Angliában ebben a kiírásban, és bár az ilyen jellegű eszmecsere teljesen normális, nekünk meg kell mutatnunk, hogy nemcsak képesek vagyunk alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, hanem azt is, hogy rá tudjuk erőltetni a saját játékunkat az ellenfélre.” A 47 éves szakvezető ezzel a klasszikus brit foci alapjaira, a nagy bedobásokra és hosszú felívelésekre utalhatott, amelyekre egyelőre nem találják az ellenszert Liverpoolban.
Kerkez Milos játéka kevésbé valószínű, csereként viszont beállhat, és többen arra számítanak, hogy ma este Pécsi Ármin is leülhet végre a kispadra.
