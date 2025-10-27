„Ez nem normális” – ítéletet mondtak Szoboszlai Dominikről Liverpoolban

Itt a videós bizonyíték arra, miért áradoznak annyit Szoboszlairól Angliában
A hőtérképét is megmutatjuk!
A Vörösök drukkerei úgy vélik, eddig ő az idény legjobbja, és van, aki a csapat következő kapitányát látja benne. Szoboszlai Dominik teljesítményére lassan elfogynak a jelzők – nemcsak Magyarországon, Angliában is.
Nem túlzás, nem ámítás, Szoboszlai Dominik, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban címvédő Liverpool legkiegyensúlyozottabban teljesítő futballistája – ezt nem mi mondjuk, hanem a Vörösök szurkolói.
A négymillió követővel rendelkező The Liverpool Zone szerint ugyanakkor
nem normális, ami Szoboszlaival történik.
A több mint 2,6 millió lájkot gyűjtő portál a magyar középpályás osztályzataira utal a nemrégiben közzétett posztjában. Válogatottunk csapatkapitányának idei produkcióját ugyanis a szakma is elismeri, honorálja, ezért történhetett meg az, hogy az elmúlt 10 mérkőzésen rendszeresen a Pool legjobbjai közé tartozott – és ezt a számok is bizonyítják.
A drukkerek reakciója sem maradhatott el a bejegyzésre:
„Ő az egyetlen Liverpool-játékos, akinek helyén van a szíve és a küzdőszelleme.”
„Az első névnek kell lennie az összeállításkor, és egyébként a nemzeti válogatottját is remekül vezeti.”
„Nem fogja tudni minden héten egyedül a hátán vinni a társaságot.”
„Sürgősen csatlakozni kell hozzá a többieknek is, egyemberes csapat nem nyerhet meccseket.”
Az LFC új csapatkapitánya lesz.
„Itt volt nekünk Szobó, erre Slot idehozta Wirtzet. Így kell kidobni mintegy 120 millió fontot az ablakon.”
„Többet bízzon magában és a lövőtechnikájában!”
A fenti kijelentéseket az Anfield Watch is alátámasztja cikkében. Az oldal azt írja, vezérszerep és nagy figyelem jutott neki a mostani idényben, mivel rendszerint
magas szinten játszik akkor is, amikor a környezetében többen hullámvölgyben vannak.
Kiemelik néhány konkrét mérkőzését: például a német Eintracht Frankfurt ellenit, amikor gólt szerzett, gólpasszt adott, 105 pontos átadása volt és 7 labdaszerzése, majd néhány nappal később a Brentford FC otthonában elszenvedett 3–2-es vereség során is magas színvonalon futballozott (újabb assziszt, 2 kialakított nagy helyzet, 78 pontos átadás, 8 hosszú passz stb.).
A szerző, William Comish úgy fogalmaz,
Comish kijelenti, Szoboszlai Dominiknak 8-as pozícióban a helye.
„Személyes véleményem szerint ő lett a Liverpool legjobb játékosa ebben az idényben. Hiába borul minden körülötte, a hozzáállása és a csapatért való küzdése mit sem változott.
Szinte már igazságtalanság, bűn, hogy olykor jobbhátvédként kell játszania, de az a szenvedély és elhivatottság, amivel mindig a maximumot nyújtja, egyszerűen lehetetlenné teszi Arne Slot számára, hogy ne ismerje el a klasszisát.”
A Liverpool legközelebb a Crystal Palace-szal csap össze az Angol Ligakupa negyedik fordulójában, október 29-én, szerdán.
