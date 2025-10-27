Ft
szoboszlai Liverpool Liverpool FC Szoboszlai Dominik

„Ez nem normális” – ítéletet mondtak Szoboszlai Dominikről Liverpoolban

2025. október 27. 12:56

A Vörösök drukkerei úgy vélik, eddig ő az idény legjobbja, és van, aki a csapat következő kapitányát látja benne. Szoboszlai Dominik teljesítményére lassan elfogynak a jelzők – nemcsak Magyarországon, Angliában is.

2025. október 27. 12:56
null

Nem túlzás, nem ámítás, Szoboszlai Dominik, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban címvédő Liverpool legkiegyensúlyozottabban teljesítő futballistája – ezt nem mi mondjuk, hanem a Vörösök szurkolói. 

Liverpool, Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik (balra) teljesítményét minden Liverpool-szurkoló és a szakma is elismeri / Fotó: Glyn Kirk / AFP

Nem normális, ami Szoboszlaival történik

A négymillió követővel rendelkező The Liverpool Zone szerint ugyanakkor

nem normális, ami Szoboszlaival történik.

A több mint 2,6 millió lájkot gyűjtő portál a magyar középpályás osztályzataira utal a nemrégiben közzétett posztjában. Válogatottunk csapatkapitányának idei produkcióját ugyanis a szakma is elismeri, honorálja, ezért történhetett meg az, hogy az elmúlt 10 mérkőzésen rendszeresen a Pool legjobbjai közé tartozott – és ezt a számok is bizonyítják. 

A drukkerek reakciója sem maradhatott el a bejegyzésre:

Ő az egyetlen Liverpool-játékos, akinek helyén van a szíve és a küzdőszelleme.” 

„Az első névnek kell lennie az összeállításkor, és egyébként a nemzeti válogatottját is remekül vezeti.” 

„Nem fogja tudni minden héten egyedül a hátán vinni a társaságot.” 

„Sürgősen csatlakozni kell hozzá a többieknek is, egyemberes csapat nem nyerhet meccseket.” 

Az LFC új csapatkapitánya lesz.

„Itt volt nekünk Szobó, erre Slot idehozta Wirtzet. Így kell kidobni mintegy 120 millió fontot az ablakon.” 

„Többet bízzon magában és a lövőtechnikájában!” 

A fenti kijelentéseket az Anfield Watch is alátámasztja cikkében. Az oldal azt írja, vezérszerep és nagy figyelem jutott neki a mostani idényben, mivel rendszerint 

magas szinten játszik akkor is, amikor a környezetében többen hullámvölgyben vannak.

Kiemelik néhány konkrét mérkőzését: például a német Eintracht Frankfurt ellenit, amikor gólt szerzett, gólpasszt adott, 105 pontos átadása volt és 7 labdaszerzése, majd néhány nappal később a Brentford FC otthonában elszenvedett 3–2-es vereség során is magas színvonalon futballozott (újabb assziszt, 2 kialakított nagy helyzet, 78 pontos átadás, 8 hosszú passz stb.).

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai Dominik: bűn, hogy ilyen sokszor a védelemben használják

A szerző, William Comish úgy fogalmaz,

  • bűn, hogy ilyen sokszor kell a védelemben bevetni, pedig 
  • a középpályán tudná a leginkább kamatoztatni az erősségeit.

Comish kijelenti, Szoboszlai Dominiknak 8-as pozícióban a helye.

„Személyes véleményem szerint ő lett a Liverpool legjobb játékosa ebben az idényben. Hiába borul minden körülötte, a hozzáállása és a csapatért való küzdése mit sem változott. 

Szinte már igazságtalanság, bűn, hogy olykor jobbhátvédként kell játszania, de az a szenvedély és elhivatottság, amivel mindig a maximumot nyújtja, egyszerűen lehetetlenné teszi Arne Slot számára, hogy ne ismerje el a klasszisát.”

A Liverpool legközelebb a Crystal Palace-szal csap össze az Angol Ligakupa negyedik fordulójában, október 29-én, szerdán.

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

madre79
2025. október 27. 13:53
Slottot ki kell rúgni! Vannak kedvencei és azokat futtatja. Most eljutottunk idáig, hogy a Liverpool szurkolói féltik Dominik életét, mert annyira le van terhelve, hogy ezt sokáig nem fogja bírni! ÉS a fizetése meg sem közelíti a kedvencekét. Én úgy gondolom, hogy ha lehet akkor menjen olyan csapathoz, ahol meg is becsülik és fel tudja nevelni a kislányát! Slott should be fired! He has his favorites and he runs them. We've now reached the point where Liverpool fans fear for Dominik's life because he's so stressed out that he won't be able to handle it for long! AND his salary doesn't even come close to his favorites. I think that if possible, he should go to a team where he's respected and can raise his little girl!
pandalala
2025. október 27. 13:50
Hajrá, Dom! .... :-)
kiborg-2
2025. október 27. 13:04
„Zseniális, máig példakép” – exkluzív salzburgi riport Szoboszlai Dominikről + videó https:// magyarnemzet.hu/sport/2025/10/szoboszlai-dominik-salzburg-akademia-vilagsztar Szoboszlai Dominik salzburgi edzője: Ő a legjobb példaképünk https:// youtu.be/P4mnNXZxvnM
