Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
10. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brentford City brentford Liverpool videó Premier League Szoboszlai Dominik

Itt a videós bizonyíték arra, miért áradoznak annyit Szoboszlairól Angliában

2025. október 26. 17:15

A vereség ellenére magyar játékosról áradoznak Liverpoolban. Szoboszlai valóban ismét lenyűgöző teljesítményt nyújtott.

2025. október 26. 17:15
null

Ahogyan azt megírtuk, Szoboszlai Dominik óriási dicséretek kapott a Liverpool legutóbbi meccse után (is), noha csapata 3–2-es vereséget szenvedett a Brentford vendégeként. A Givemesport is külön cikkben méltatta a magyar középpályást.

Szoboszlai hőtérképe
Szoboszlai hőtérképe (Fotó: Givemesport)

Szoboszlait méltatják

A Vörösök drukkerei szinte csak Szoboszlait dicsérték, akivel a meccs után mi is külön cikkben foglalkoztunk.

Egy emberes csapat

A Givemesport cikke amellett, hogy megmutatta a meccsen születésnapos Szoboszlai hőtérképet, egy összevágott videót is megosztott, amelyen a magyar futballista Brentford elleni teljesítménye látható.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Glyn Kirk/AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Töki
2025. október 26. 18:34
Most rossz passzban van a Liver, de kilábalnak majd belőle!!!
Válasz erre
0
0
madre79
2025. október 26. 17:48
Remélem, hogy Slot nem tudja tönkre tenni és elmegy egy olyan csapathoz, ahol minden tekintetben megbecsülik.
Válasz erre
0
0
kbexxx
2025. október 26. 17:23
Az angolok.is ismerkednek a számukra ismeretlen vers soraival "egy csak egy ember van talpon a vidéken "
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!