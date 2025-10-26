Itt a videós bizonyíték arra, miért áradoznak annyit Szoboszlairól Angliában

Szoboszlai világklasszis teljesítményt nyújtott – döbbenetes számok jöttek ki a Liverpool veresége után
Alig hiszünk a szemünknek!
A vereség ellenére magyar játékosról áradoznak Liverpoolban. Szoboszlai valóban ismét lenyűgöző teljesítményt nyújtott.
Ahogyan azt megírtuk, Szoboszlai Dominik óriási dicséretek kapott a Liverpool legutóbbi meccse után (is), noha csapata 3–2-es vereséget szenvedett a Brentford vendégeként. A Givemesport is külön cikkben méltatta a magyar középpályást.
A Vörösök drukkerei szinte csak Szoboszlait dicsérték, akivel a meccs után mi is külön cikkben foglalkoztunk.
Egy emberes csapat
A Givemesport cikke amellett, hogy megmutatta a meccsen születésnapos Szoboszlai hőtérképet, egy összevágott videót is megosztott, amelyen a magyar futballista Brentford elleni teljesítménye látható.
Fotó: Glyn Kirk/AFP