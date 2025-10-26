Szoboszlai világklasszis teljesítményt nyújtott – döbbenetes számok jöttek ki a Liverpool veresége után

Eszerint a mérkőzés legjobbját a vesztes csapat adja, ráadásul Szoboszlai a 9,2-es osztályzatával 1,1 ponttal előzi meg a győztes hazaiak legjobbját, Kevin Schadét. Öt különböző gólszerzője is volt a meccsnek, mégis a mezőnyben rengeteget dolgozó Szoboszlai lett a legjobb, aki „csupán” egy gólpasszt jegyzett. De ami még ennél is elképesztőbb, hogy a liverpooli csapattársait mennyivel előzte meg. A második legmagasabb osztályzatot (7,2) az a Curtis Jones kapta, akit sérülés miatt a 70. percben le kellett cserélni. Szoboszlai őt két teljes ponttal előzte meg, a többi csapattársát pedig – beleértve az összes pályára lépő cserét is – még ennél is többel.

Vendégoldalon neki volt a legtöbb labdaérintése (119) és 86 százalékkal passzolt (85/73). Összesen két fontos átadást jegyzett, míg a hosszú indításaiból tízből nyolc volt pontos. 15-ből 15 párharcot nyert meg, a földön 13-ból 9-et, míg a levegőben kettőből kettőt. Egy kaput eltaláló lövése volt és két sikeres csele. Többek között hat szerelést, négy tisztázást és egy blokkolást is jegyzett.

Benézett volna valamit a Sofascore? Aligha! A Whoscored is a legmagasabb osztályzatot Szoboszlainak adta, és itt is nagy fölénnyel végzett az első helyen. A 8,44-es értékelésével az egyedüli volt a teljes mezőnyben, aki nyolcas feletti osztályzatot kapott. A második itt is Schade lett (7,94).

A This is Anfield csak a Liverpool-játékosokat osztályozta, de itt is Szoboszlai lett a legjobb (8). A lap szerint mindenkinél energikusabban támadott le, sosem állt meg, mindig mozgásban volt és mindenhol feltűnt. Egyike volt azoknak, akik teljes erejükkel próbálták megfordítani a meccset. Érdekesség, hogy a legalacsonyabb osztályzatot a szintén magyar válogatott Kerkez Milos (4) kapta, noha gólt szerzett a mérkőzésen.