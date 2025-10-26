Szoboszlai világklasszis teljesítményt nyújtott – döbbenetes számok jöttek ki a Liverpool veresége után

Brentford–Liverpool: hiába Kerkez első gólja és Szoboszlai gólpassza, sorozatban negyedszer kaptak ki Arne Sloték
Teljesen megérdemelten szenvedtek 3–2-es vereséget.
Noha kikapott a Liverpool, a magyar válogatott csapatkapitánya több poszton is brillírozott. Szoboszlai Dominik toronymagasan lett a legjobb, a teljesítményét pedig a szakportálok mellett a szurkolók is elismerték.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool újabb vereséget szenvedett az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League), ezúttal a Brentford vendégeként kapott ki 3–2-re. A mérkőzésen Kerkez Milos megszerezte új csapatában az első gólját, de ebben a cikkben azzal a Szoboszlai Dominikkal foglalkozunk, aki 25. születésnapján is a Vörösök legjobbja volt.
A magyar válogatott csapatkapitánya ismét nagyszerű teljesítményt tett le az asztalra a Liverpoolban. A középpálya közepén kezdett, aztán a cserék után, bő egy óra elteltével jobbhátvéd lett, majd 20 perccel később egy újabb változtatás után tízesként folytatta. Itt hat percen belül kiosztott egy gólpasszt, miután egy lassú átadást lefülelt, majd remekül adott be Mohamed Szalahnak, aki a labda megszelídítése után kilőtte a rövid felsőt.
Mielőtt rátérnénk a részletes statisztikáira, vessünk egy pillantást a mértékadó Sofascore osztályzataira, ugyanis elképesztő, amit itt látunk!
Eszerint a mérkőzés legjobbját a vesztes csapat adja, ráadásul Szoboszlai a 9,2-es osztályzatával 1,1 ponttal előzi meg a győztes hazaiak legjobbját, Kevin Schadét. Öt különböző gólszerzője is volt a meccsnek, mégis a mezőnyben rengeteget dolgozó Szoboszlai lett a legjobb, aki „csupán” egy gólpasszt jegyzett. De ami még ennél is elképesztőbb, hogy a liverpooli csapattársait mennyivel előzte meg. A második legmagasabb osztályzatot (7,2) az a Curtis Jones kapta, akit sérülés miatt a 70. percben le kellett cserélni. Szoboszlai őt két teljes ponttal előzte meg, a többi csapattársát pedig – beleértve az összes pályára lépő cserét is – még ennél is többel.
Vendégoldalon neki volt a legtöbb labdaérintése (119) és 86 százalékkal passzolt (85/73). Összesen két fontos átadást jegyzett, míg a hosszú indításaiból tízből nyolc volt pontos. 15-ből 15 párharcot nyert meg, a földön 13-ból 9-et, míg a levegőben kettőből kettőt. Egy kaput eltaláló lövése volt és két sikeres csele. Többek között hat szerelést, négy tisztázást és egy blokkolást is jegyzett.
Benézett volna valamit a Sofascore? Aligha! A Whoscored is a legmagasabb osztályzatot Szoboszlainak adta, és itt is nagy fölénnyel végzett az első helyen. A 8,44-es értékelésével az egyedüli volt a teljes mezőnyben, aki nyolcas feletti osztályzatot kapott. A második itt is Schade lett (7,94).
A This is Anfield csak a Liverpool-játékosokat osztályozta, de itt is Szoboszlai lett a legjobb (8). A lap szerint mindenkinél energikusabban támadott le, sosem állt meg, mindig mozgásban volt és mindenhol feltűnt. Egyike volt azoknak, akik teljes erejükkel próbálták megfordítani a meccset. Érdekesség, hogy a legalacsonyabb osztályzatot a szintén magyar válogatott Kerkez Milos (4) kapta, noha gólt szerzett a mérkőzésen.
A Liverpool Echónál Szoboszlai Curtis Jonesszal egyetemben 7-est kapott. Itt is elismerték a teljesítményét, valamint megemlítették, hogy eltékozolt időnek bizonyultak azok a percek, amikor Arne Slot a meccsen visszahúzta őt a jobbhátvéd pozícióba.
A FotMob-nál is Szoboszlait látták a legjobbnak (8,5), ahogyan az eredmenyek.com-nál is, igaz, itt Schade is nyolcast kapott.
A Liverpool Community Facebook-oldal, amely több mint 750 ezer követőt számlál, gyakorlatilag egy külön posztot szánt arra, hogy kifejezze, mennyire sajnálja Szoboszlai Dominikot a vereség miatt.
A kommentekből szemezgettünk:
„Ő az egyetlen játékos, aki megüti a Liverpool szintjét.”
„Messze a legjobb játékosunk.”
„A srác teljesen egyedül van, az egész pályát befutja.”
„Ő az egyedüli játékosunk, aki felemelt fejjel jöhet le a pályáról, a többiek mind rosszak voltak.”
„Dominik jelenleg az egyetlen játékos a Liverpoolban, aki képes tartani a legjobb formáját.”
„Rászolgált arra, hogy csapatkapitány-helyettes legyen.”
„Ő most az egyedüli jó játékosunk.”
„Az egyetlen srác, aki a Liverpoolért játszik.”
Ahogyan a Liverpool Manchester United elleni szuperrangadója előtt írtuk: akár az egész idényt meghatározhatja vagy nagyban befolyásolhatja a novemberi válogatott szünetig lejátszott mérkőzések alakulása. A Vörösök a hét kőkemény tétmeccsből álló sorozatukba három egymás utáni vereséggel hangoltak, aztán az MU-tól is kikaptak. Frankfurtban ugyan hátrányba kerültek, de fordítottak, és végül 5–1-re nyertek, de most a bajnokságban egy újabb vereségbe szaladtak bele.
A novemberi szünetig sorrendben ezek a találkozók várnak Szoboszlaiékra:
A Liverpool abban a furcsa helyzetben van, hogy a bajnokságot öt győzelemmel kezdte, aztán négy vereséggel folytatta. Ezzel jelenleg a hatodik helyen áll, négy ponttal lemaradva az éllovas Arsenaltól, amely még vasárnap pályára lép. Szoboszlai Dominik azonban folyamatosan brillírozik, ami büszkeséggel töltheti el a magyarokat.
Fotó: Glyn Kirk/AFP