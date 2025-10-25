Brentford–Liverpool: Kerkez Milos szépített kétgólos hátrányban – ÉLŐ

Frankfurt–Liverpool: a korai ijedség után Szoboszlai vezetésével gálázott az angol bajnok
Fordulópont az egész szezonjukra nézve?
A három bajnoki óta nyeretlen Liverpool Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal a soraiban a Brentford vendégeként játszik a Premier League 9. fordulójában. Brentford–Liverpool: a mérkőzésről élő, szöveges tudósítással jelentkezünk.
Három bajnoki vereség után próbál javítani a Liverpool: a címvédő a Brentford vendége az angol bajnokság 9. fordulójában. Bár a hét közben a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen visszataláltak a vörösök a győzelem útjára, a Brentford–Liverpoolon a Premier League-ben is nyerniük kell ahhoz, hogy tartsák a lépést az Arsenallal.
Ezt is ajánljuk a témában
Fordulópont az egész szezonjukra nézve?
A BL-meccs egyik legjobbja góljával és gólpasszával Szoboszlai Dominik volt, aki éppen szombaton ünnepli 25. születésnapját. Kerkez Milos nem lépett pályára Frankfurtban, téma is volt az ő szerepe a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón, és már Arne Slot szavaiból akkor sejteni lehetett, hogy a balbekk szombat estére visszakerül a kezdőcsapatba – így is lett.
Íme a Liverpool kezdője: Mamardashvili – Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Jones – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitike.
Ezt is ajánljuk a témában
Garantáltan libabőrős lesz az ember a magyar világsztár mondataitól.
A Liverpool Echo beszámolója szerint a brentfordi stadion műsorközlőjének komoly gondot okozott a Liverpool néhány játékosa, köztük Szoboszlai Dominik nevének kiejtése is.
Élő, szöveges közvetítésünk a mérkőzésről folyamatosan frissül.
A Liverpool kezdte meg zöld mezben, fehér nadrágban a találkozót. Már az 5. percben hátrányba került a vendégcsapat egy hatalmas bedobás után.
Kayoda hajította be a labdát az ötösig, Collins megcsúsztatta, Outtara pedig félfordulatból lőtt Kerkez mellől a kapuba, 1–0.
A gólszerző az előző szezonban még a magyar balbekk csapattársa volt a Bournemouth-ban.
Nem sokkal később Szalah kapott egy remek kiugratást Gakpótól, de az egyiptomi csatár formájának megfelelően hosszan vette át a labdát. Ezzel együtt is teljesen veszélytelen volt a Liverpool az első negyedórában a kapura.
A 20. percben aztán összejött az első vendég lehetőség: Etikité sarkazása rossz volt a 16-oson belül, de így is Wirtz elé pattant a védőkről a labda, a német viszont mellé durrantott. Gakpo a bal oldalról cselezte be magát a 16-os elé, az ő lövése pedig jócskán fölé szállt. Óriási mezőnyfölényben játszott a Liverpool, de teljesen eredménytelenül.
A 27. percben Kerkez remek labdát kapott a bal szélen, de a beadása nagyon gyengére sikerült, könnyedén ölelte magához a labdát a hazai kapus.
Közben ismét egyre veszélyesebbé vált a Brentford: előbb Kayode, majd a korábbi liverpooli, Henderson veszélyeztetett – gyakorlatilag a vendégek őrzik egygólos hátrányukat.
A 33. percben Kerkez megint nem bírt Outtarával, úgyhogy két kézzel kellett lerántania, amiért sárga lapot kapott. De mondhatjuk azt is, hogy az egész Liverpool nem bírt a Brentforddal: Mamardashvilinek bőven akadt dolga, Damsgaard távoli löketénél például óriási bravúrt kellett bemutatnia. A másik oldalon egy árva Jones lövésre futotta, ami középre tartva nem okozott gondot.
A 45. percben pedig jött is, ami benne volt a meccsben: a második hazai gól.
Daamsgaard a saját térfeléről szenzációs labdával indította Schadét, aki a védők közé belépve szerezte meg csapata második gólját, 2–0.
De hátravolt még a slusszpoén!
Már a hosszabbítás 5. percében jártunk, amikor Kerkez Milos szépített! Bradley jobb oldali beadása mindenki elnézte, a magyar védő pedig négy méterről a bal felsőbe lőtte pályafutása első liverpooli gólját, 2–1.
Premier League, 9. forduló
Brentford–Liverpool 2–1
Gól: Outtara (5.), Schade (45.) ill., Kerkez (90+5.)
Nyitókép: Glyn KIRK / AFP