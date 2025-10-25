Brentford–Liverpool: Kerkez Milos szépített kétgólos hátrányban – ÉLŐ

A Liverpool kezdte meg zöld mezben, fehér nadrágban a találkozót. Már az 5. percben hátrányba került a vendégcsapat egy hatalmas bedobás után.

Kayoda hajította be a labdát az ötösig, Collins megcsúsztatta, Outtara pedig félfordulatból lőtt Kerkez mellől a kapuba, 1–0.

A gólszerző az előző szezonban még a magyar balbekk csapattársa volt a Bournemouth-ban.

Nem sokkal később Szalah kapott egy remek kiugratást Gakpótól, de az egyiptomi csatár formájának megfelelően hosszan vette át a labdát. Ezzel együtt is teljesen veszélytelen volt a Liverpool az első negyedórában a kapura.

A 20. percben aztán összejött az első vendég lehetőség: Etikité sarkazása rossz volt a 16-oson belül, de így is Wirtz elé pattant a védőkről a labda, a német viszont mellé durrantott. Gakpo a bal oldalról cselezte be magát a 16-os elé, az ő lövése pedig jócskán fölé szállt. Óriási mezőnyfölényben játszott a Liverpool, de teljesen eredménytelenül.