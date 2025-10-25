Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Brentford–Liverpool: Kerkez Milos szépített kétgólos hátrányban – ÉLŐ

2025. október 25. 19:50

A három bajnoki óta nyeretlen Liverpool Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal a soraiban a Brentford vendégeként játszik a Premier League 9. fordulójában. Brentford–Liverpool: a mérkőzésről élő, szöveges tudósítással jelentkezünk.

2025. október 25. 19:50
null

Három bajnoki vereség után próbál javítani a Liverpool: a címvédő a Brentford vendége az angol bajnokság 9. fordulójában. Bár a hét közben a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen visszataláltak a vörösök a győzelem útjára, a Brentford–Liverpoolon a Premier League-ben is nyerniük kell ahhoz, hogy tartsák a lépést az Arsenallal.

Brentford–Liverpool
Brentford–Liverpool: gyorsan vezetést szereztek a hazaiak. Fotó: Glyn KIRK / AFP

A BL-meccs egyik legjobbja góljával és gólpasszával Szoboszlai Dominik volt, aki éppen szombaton ünnepli 25. születésnapját. Kerkez Milos nem lépett pályára Frankfurtban, téma is volt az ő szerepe a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón, és már Arne Slot szavaiból akkor sejteni lehetett, hogy a balbekk szombat estére visszakerül a kezdőcsapatba – így is lett. 

Íme a Liverpool kezdője: Mamardashvili – Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Jones – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitike.

A Liverpool Echo beszámolója szerint a brentfordi stadion műsorközlőjének komoly gondot okozott a Liverpool néhány játékosa, köztük Szoboszlai Dominik nevének kiejtése is.

Brentford–Liverpool: a mérkőzés

Élő, szöveges közvetítésünk a mérkőzésről folyamatosan frissül.

A Liverpool kezdte meg zöld mezben, fehér nadrágban a találkozót. Már az 5. percben hátrányba került a vendégcsapat egy hatalmas bedobás után. 

Kayoda hajította be a labdát az ötösig, Collins megcsúsztatta, Outtara pedig félfordulatból lőtt Kerkez mellől a kapuba, 1–0.

A gólszerző az előző szezonban még a magyar balbekk csapattársa volt a Bournemouth-ban.

Nem sokkal később Szalah kapott egy remek kiugratást Gakpótól, de az egyiptomi csatár formájának megfelelően hosszan vette át a labdát. Ezzel együtt is teljesen veszélytelen volt a Liverpool az első negyedórában a kapura.

A 20. percben aztán összejött az első vendég lehetőség: Etikité sarkazása rossz volt a 16-oson belül, de így is Wirtz elé pattant a védőkről a labda, a német viszont mellé durrantott. Gakpo a bal oldalról cselezte be magát a 16-os elé, az ő lövése pedig jócskán fölé szállt. Óriási mezőnyfölényben játszott a Liverpool, de teljesen eredménytelenül.

A 27. percben Kerkez remek labdát kapott a bal szélen, de a beadása nagyon gyengére sikerült, könnyedén ölelte magához a labdát a hazai kapus.

Közben ismét egyre veszélyesebbé vált a Brentford: előbb Kayode, majd a korábbi liverpooli, Henderson veszélyeztetett – gyakorlatilag a vendégek őrzik egygólos hátrányukat.

A 33. percben Kerkez megint nem bírt Outtarával, úgyhogy két kézzel kellett lerántania, amiért sárga lapot kapott. De mondhatjuk azt is, hogy az egész Liverpool nem bírt a Brentforddal: Mamardashvilinek bőven akadt dolga, Damsgaard távoli löketénél például óriási bravúrt kellett bemutatnia. A másik oldalon egy árva Jones lövésre futotta, ami középre tartva nem okozott gondot.

A 45. percben pedig jött is, ami benne volt a meccsben: a második hazai gól. 

Daamsgaard a saját térfeléről szenzációs labdával indította Schadét, aki a védők közé belépve szerezte meg csapata második gólját, 2–0.

De hátravolt még a slusszpoén! 

Már a hosszabbítás 5. percében jártunk, amikor Kerkez Milos szépített! Bradley jobb oldali beadása mindenki elnézte, a magyar védő pedig négy méterről a bal felsőbe lőtte pályafutása első liverpooli gólját, 2–1.

Premier League, 9. forduló
Brentford–Liverpool 2–1
Gól: Outtara (5.), Schade (45.) ill., Kerkez (90+5.)

Nyitókép: Glyn KIRK / AFP

sersem
2025. október 25. 21:21
Kezd a Salah, meg még a Kerkez is.... Na bazmeg, ez rossz jel mondom.... A Salah elszórja a labdákat eddig, a Kerkez meg bénázik megint.
Takagi
2025. október 25. 20:59
Go Domi, go!
