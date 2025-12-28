„Pszichológusként cinikusan felkérdez” – A Hír TV műsorvezetője is helyretette Szily Nórát

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
„Mennyi képmutató, áldozathibáztató nő van, akit nem az emberi sérelem érdekel, csak az, hogy minden eszközzel kormányt váltson” – írta M. Dobos Marianne.
M. Dobos Marianne, a Hír TV műsorvezetője is kifejtette véleményét a Szily Nóra Magyar Péterrel készült interjúja után kialakult helyzetről. Bejegyzése felütésében úgy fogalmazott, „Szily Nóra és a cinizmus.... Még mindig nem az MP-vel készült interjú tartalmi része érdekel. Viszont érdekes tény, hogy amióta megjelent a beszélgetés, ő egyfolytában posztol és nyugalomra int mindenkit.
Nem érti, hogy mekkora hibát követett el. A gond, hogy nem is akarja érteni”
– mutatott rá a Hír TV-s.
M. Dobos Marianne ezután emlékeztetett arra is, hogy az interjút követően megszólalt Varga Judit egykori igazságügy miniszter is, akinek a volt férje mellett Szily Nóra is üzent. A műsorvezető-pszichológus azt írta Facebook-oldalán, „Kedves Judit! Szívesen beszélgetek Önnel is, bár nem vagyok Hajdú Péter... – igazságügyminiszterként (is) az IGAZSÁGOT tartotta fontosnak, igaz? Szívesen meghallgatom! Én nyitott vagyok”.
„Miután az agresszív embernek megköszönte, hogy interjúra hívta, itt kegyesen felajánlotta, hogy beszélget vele. Már ez is nevetséges. Viszont Varga Judittól valahogy nem azt kérdezné meg, hogy milyen ember a volt férje, milyen volt a közös élet vele. Nem. Hanem olyan dologról, amiben vállalta, hogy hibázott, lemondott”.
M. Dobos Marianne azzal zárta posztját, hogy Szily Nóra „pszichológusként cinikusan felkérdez kicsit sem mutatva az empátiát.
Pont ez a felkérdezès mutatja, mennyi képmutató, áldozathibáztató nő van, akit nem az emberi sérelem érdekel, csak az, hogy minden eszközzel kormányt váltson.
Szép munka... Már Szily Nóráról is tudjuk”.
