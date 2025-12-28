Ft
12. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
M Dobos Marianne magyar péter varga judit szily nóra műsorvezető pszichológus

„Pszichológusként cinikusan felkérdez” – A Hír TV műsorvezetője is helyretette Szily Nórát

2025. december 28. 11:53

„Mennyi képmutató, áldozathibáztató nő van, akit nem az emberi sérelem érdekel, csak az, hogy minden eszközzel kormányt váltson” – írta M. Dobos Marianne.

2025. december 28. 11:53
null

M. Dobos Marianne, a Hír TV műsorvezetője is kifejtette véleményét a Szily Nóra Magyar Péterrel készült interjúja után kialakult helyzetről. Bejegyzése felütésében úgy fogalmazott, „Szily Nóra és a cinizmus.... Még mindig nem az MP-vel készült interjú tartalmi része érdekel. Viszont érdekes tény, hogy amióta megjelent a beszélgetés, ő egyfolytában posztol és nyugalomra int mindenkit. 

Nem érti, hogy mekkora hibát követett el. A gond, hogy nem is akarja érteni”

– mutatott rá a Hír TV-s. 

M. Dobos Marianne ezután emlékeztetett arra is, hogy az interjút követően megszólalt Varga Judit egykori igazságügy miniszter is, akinek a volt férje mellett Szily Nóra is üzent. A műsorvezető-pszichológus azt írta Facebook-oldalán, „Kedves Judit! Szívesen beszélgetek Önnel is, bár nem vagyok Hajdú Péter... – igazságügyminiszterként (is) az IGAZSÁGOT tartotta fontosnak, igaz? Szívesen meghallgatom! Én nyitott vagyok”.

„Miután az agresszív embernek megköszönte, hogy interjúra hívta, itt kegyesen felajánlotta, hogy beszélget vele. Már ez is nevetséges. Viszont Varga Judittól valahogy nem azt kérdezné meg, hogy milyen ember a volt férje, milyen volt a közös élet vele. Nem. Hanem olyan dologról, amiben vállalta, hogy hibázott, lemondott”

M. Dobos Marianne azzal zárta posztját, hogy Szily Nóra „pszichológusként cinikusan felkérdez kicsit sem mutatva az empátiát. 

Pont ez a felkérdezès mutatja, mennyi képmutató, áldozathibáztató nő van, akit nem az emberi sérelem érdekel, csak az, hogy minden eszközzel kormányt váltson.

 Szép munka... Már Szily Nóráról is tudjuk”.

Nyitókép: Szily Nóra Facebook-oldala

 

engeddmeg
2025. december 28. 14:53
Igen, nagyon aljas Szily reakciója Varga Judit posztjára, mikor nem a nőt akarja kérdezni, hanem a politikust, pontosabban volt politikust, aki belátva, hogy hibázott, lemondott. Ő már nem politikus, miért nem magát a nőt kérdezi, hogy ő hogyan élte meg a házasságát, válását ezzel a fölöttébb remek emberrel.
Hangillat
2025. december 28. 14:49
Független (FOS) szélsőbaleset.
balatontihany-25
2025. december 28. 14:29
Duplán hányinger... Interjúnak nem nevezném,Szily néni sosem volt egy jó kérdező, most is csak körülményeskedett, fontoskodott, hablatyolt össze-vissza és jószerével kérdést nem is tett fel, csak "aládumált" a notórius hazudozó tiszás pojácának. Az meg hozta a szokott hazug, hamis és önfényező blabláját és volt képe a nőkről beszélni, pardon: otrombán hazudozni. Ez a produkció tényleg hányinger volt... És bumeráng. Egyáltalán nem növelte a kis pojáca népszerűségét, ellenkezőleg: erősítette azt, hogy mennyire gátlástalan képmutató és hazudozó.
balatontihany-25
2025. december 28. 14:25
Ez nem interjú volt, csak valamiféle propaganda hablatyolás. És sikerült elérni a szándékkal ellentétes hatást: bizonyította mekkora simlis, hazug fószer ez a tiszás vigéc.
