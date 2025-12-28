„Pszichológusként cinikusan felkérdez” – A Hír TV műsorvezetője is helyretette Szily Nórát

M. Dobos Marianne ezután emlékeztetett arra is, hogy az interjút követően megszólalt Varga Judit egykori igazságügy miniszter is, akinek a volt férje mellett Szily Nóra is üzent. A műsorvezető-pszichológus azt írta Facebook-oldalán, „Kedves Judit! Szívesen beszélgetek Önnel is, bár nem vagyok Hajdú Péter... – igazságügyminiszterként (is) az IGAZSÁGOT tartotta fontosnak, igaz? Szívesen meghallgatom! Én nyitott vagyok”.

„Miután az agresszív embernek megköszönte, hogy interjúra hívta, itt kegyesen felajánlotta, hogy beszélget vele. Már ez is nevetséges. Viszont Varga Judittól valahogy nem azt kérdezné meg, hogy milyen ember a volt férje, milyen volt a közös élet vele. Nem. Hanem olyan dologról, amiben vállalta, hogy hibázott, lemondott”.