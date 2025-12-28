Ft
12. 28.
vasárnap
Hadigazdálkodást sürget a német elit: súlyos válság jöhet Németországban

Hadigazdálkodást sürget a német elit: súlyos válság jöhet Németországban

2025. december 28. 12:38

Miközben a világgazdaság növekszik, Németország egy helyben áll – és ez már nem magyarázható külső okokkal.

2025. december 28. 12:38
null

Egyre komolyabb figyelmeztetést fogalmaz meg a német gazdasági elit: Clemens Fuest, a müncheni IFO Institute elnöke szerint 

Németország tartós recesszió felé sodródik, miközben a világgazdaságban összességében „teljesen normális” növekedési ütemek láthatók. 

A közgazdász a Süddeutsche Zeitung hasábjain arról beszélt

Németország problémái döntően belső eredetűek, és az ország gazdasága akkor is egyhelyben toporog, amikor a globális környezet nem indokolná ezt a teljesítményt.

Fuest szerint kapitális hiba lenne, ha az európai államok – például Donald Trump korábbi elképzeléseihez igazodva – feladnák az Európai Uniót.

Elismeri, hogy az EU túlszabályozott, de hangsúlyozza: a közösség hatalmas előnyt jelent, mert olyan globális szereplő, amellyel lehet szerződéseket kötni, és amely nem kizsákmányolásra, hanem egyenrangú együttműködésre építi gazdasági modelljét. 

Ez Németország számára létfontosságú, különösen egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok fokozatosan elfordul Európától, a protekcionizmus pedig előre látható módon erősödik.

A szakértő kiábrándítónak nevezte a német gazdaság 2026-os kilátásait is. 

Bár a német kormánykoalíció nagyszabású ígéretekkel lépett hivatalba, érdemi reformok helyett csak kisebb problémák kezelésébe fogott, miközben a gázhiány, a geopolitikai bizonytalanság és az amerikai büntetővámok súlyosbították a helyzetet. 

Fuest szerint azonban ezek nagy része előre látható volt – a német politika mégis abban bízott, hogy a válság „majd magától megoldódik”. 

A közgazdász úgy véli, hogy az Alternatíva Németországért irreális ígéretekkel kampányol, Brüsszelt és a migrációt okolva minden bajért, miközben gazdasági programja nem áll stabil költségvetési alapokon.

A legkeményebb figyelmeztetés azonban a jövőre vonatkozik. Fuest szerint, ha nem születnek nehéz, de szükséges döntések, elkerülhetetlenné válik az adók és járulékok emelése, ami visszafogja a beruházásokat és további vállalatokat űz külföldre. 

A háborús kockázatok miatt pedig Németországnak és Európának át kell állnia egyfajta hadigazdálkodásra: 

többet kell költeni védelemre, ami szükségszerűen csökkenti az elosztható jólétet. 

Ennek ellenére a politika továbbra is úgy ígérget, „mintha mi sem történt volna” – ami Fuest szerint nem más, mint a valóság nyílt tagadása. 

Bár Németországban továbbra is hatalmas gazdasági potenciál, jól képzett munkaerő és erős exportkapacitás van, a gazdagság zsugorodik – és ha nem változik az irány, a tartós recesszió reális forgatókönyvvé válik.

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

ivanmaria
2025. december 28. 15:08
Mégsem jött be a zöldítés? Vagy csak barnára váltott? Pedig náluk is " szakértők " ültek a kormányban évekig. Itt az eredménye, ha a politika akarja meghatározni, hogy merre fejlődjön a gazdaság. Hadigazdálkodásra átállni náluk annyit jelent, hogy megint felépítenek egy világverő hadsereget? Legutóbb sem jött be, igaz Európa nagyrészt elpusztult benne, most is ez a cél? A XXI. században ennyi ostobaságot elkövetni nem hittem ,hogy lehetséges majd, tévedtem! Az 1990 - es évek végén beszélgettem egy akkor már idős hölggyel , 90 év fölött járt már, akkor azt mondta, hogy a német egy okos nép. Ma vajon mit mondana, ha élne?
uranvaros
2025. december 28. 14:50
Féligazságok szakértője, a német gazdaság a legnagyobb nyertese a Közös Piacnak, naná, hogy nem akarja abbahagyni, csakhogy a politikai változások tették tönkre a gazdasági együttműködést az elmúlt másfél évtizedben, szakértő úr. "egyenrangú együttműködésre építi gazdasági modelljét" :)
kiborg-2
2025. december 28. 14:29
- Amerikában orosz szinekkel fogadják a bohócot https:// photos.app.goo.gl/JAyfkvDsZKQaFf7T8
Agricola
2025. december 28. 14:14
Új tűzkohót szít a tőkés nyugat, Új háborúra uszít , bujtogat.
