Hadigazdálkodást sürget a német elit: súlyos válság jöhet Németországban

Fuest szerint kapitális hiba lenne, ha az európai államok – például Donald Trump korábbi elképzeléseihez igazodva – feladnák az Európai Uniót.

Elismeri, hogy az EU túlszabályozott, de hangsúlyozza: a közösség hatalmas előnyt jelent, mert olyan globális szereplő, amellyel lehet szerződéseket kötni, és amely nem kizsákmányolásra, hanem egyenrangú együttműködésre építi gazdasági modelljét.

Ez Németország számára létfontosságú, különösen egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok fokozatosan elfordul Európától, a protekcionizmus pedig előre látható módon erősödik.

A szakértő kiábrándítónak nevezte a német gazdaság 2026-os kilátásait is.

Bár a német kormánykoalíció nagyszabású ígéretekkel lépett hivatalba, érdemi reformok helyett csak kisebb problémák kezelésébe fogott, miközben a gázhiány, a geopolitikai bizonytalanság és az amerikai büntetővámok súlyosbították a helyzetet.